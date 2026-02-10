野森動物學校開學啦！沉浸式生態課 與動物零距離互動

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee、黃敬文、Carter】

你知道狐獴眼周的黑圈其實是牠的「太陽眼鏡」嗎？樹懶到底能「慢」到什麼程度？想找到答案不需要翻課本，來「野森動物學校」讓動物老師親自為你解答。這裡沒有冰冷的柵欄與玻璃隔閡，只有一座充滿驚喜的森林教室，邀請大小朋友走進動物的家，上一堂會動、會笑、還會被土撥鼠盯著看的生態課。

狐獴原本生活在非洲沙漠與乾燥草原，眼周黑圈可吸收多餘光線，讓牠在烈日下看得清楚。(攝影/Cindy Lee) 樹懶動作超慢，一分鐘爬不到5公尺，光吃樹葉與睡覺就占了大半天時間。(攝影/Cindy Lee) 從樹洞裡探出小腦袋，小食蟻獸在綠意環抱中悠然現身，展現野生動物最自然的一刻。(攝影/黃敬文)

到小動物們的家作客

野森動物學校位於高雄內門紫竹寺南側山林，前身為內門觀光休閒園區，經多年籌備，由高雄市政府觀光局委託專業團隊「野森代夫」營運，成功轉型為結合生命教育、動物保育與在地文化的東高雄新亮點。

野森校長陳則夫表示，「尊重生命、珍惜自然、相信夥伴」為園區核心理念。(攝影/Cindy Lee) 透過清楚標示的路線與分區，引導遊客走進森林教室，認識動物棲地、生態體驗與學習據點。(上：攝影/黃敬文、下：攝影/Carter) 這裡刻意不走「展示型動物園」路線，而是以互動與觀察為核心，挑選群居、性格溫馴的動物擔任老師，包括狐獴、樹懶、水豚、黑尾土撥鼠、法拉貝拉馬，以及表情自帶笑容的瓦萊黑鼻羊。

法拉貝拉馬是世界上體型最嬌小的馬種，性情溫馴親人，是園區裡最受歡迎的療癒明星之一。(攝影/黃敬文) 遊客能以自然、溫柔、安全的方式，與動物近距離互動，圖為泰迪羊。(攝影/Cindy Lee) 來自阿根廷草原的兔豚，四肢修長、跑得飛快，溫馴又療癒，是小小的奔跑萌星。(攝影/Cindy Lee) 在飼育員帶領下，小團制走進動物棲地，看看今天哪隻狐獴負責站哨、土撥鼠挖洞工程進度如何，或學習怎麼摸水豚，牠才會舒服地躺平。飼育員會分享自己第一線的觀察，隨遊客興趣即時加料，讓每個人都能帶走專屬的動物故事，而不是一堆轉身就忘的冷知識。

狐獴、水豚、黑尾土撥鼠、瓦萊黑鼻羊（笑笑羊）都是最受小朋友喜愛的動物明星，圖為黑尾土撥鼠。(攝影/黃敬文) 當然，這是動物的家，動物說了算。牠們有權決定今天要不要「上班」社交。一位小朋友被狐獴跳上肩膀「臨幸」，瞬間圈粉成功。這種從認識、體驗、喜愛、到同理的過程，是校長陳則夫希望在孩子心中埋下的種子，他笑著說：「從關注自己喜歡的動物開始，慢慢學會關心更多生命與環境。」

打造動物安心生活的校園

新建設多集中於北校區，透過植栽模擬原生棲地，提供動物舒適又有選擇權的生活空間，南校區則保留埤塘與森林原貌。園區採低密度飼養，確保動物有寬闊的生活空間。開園初期採預約入園，每週二、三休園，降低動物的壓力，確保維護參觀品質。

野森動物學校坐落綠意之中，串聯湖畔步道與動物活動空間，讓人自在走入森林，感受人與動物共學的日常。(攝影/黃敬文) 最大亮點之一，是南臺灣唯一的「狐狸谷」。近千坪空間結合草地、坡地、水池與沙地，讓赤狐與白狐自在奔跑、展現天性。園內也設有臺灣少見的猛禽放飛場域，經訓練的哈里斯鷹能在區域內自由飛翔，在專業飼育員陪同下，還有機會體驗牠帥氣站上手臂的瞬間，炫耀指數破表。

白狐自在穿梭其間，野森動物學校「狐狸谷」以自然地形打造開放棲地，讓人近距離觀察狐狸的日常樣貌。 (攝影/黃敬文) 白狐自在穿梭其間，野森動物學校「狐狸谷」以自然地形打造開放棲地，讓人近距離觀察狐狸的日常樣貌。 (攝影/黃敬文) 全身銀白如雪的白狐身手敏捷，擅長在林間與雪地中隱匿身形。 (攝影/Cindy Lee) 到狐狸谷找尋守護神白狐希卡，扭出專屬的神秘詩籤。(攝影/Cindy Lee) 輕撫哈里斯鷹，感受羽毛的柔順與力量，零距離體驗猛禽的迷人氣場。(攝影/Carter)

動物魔法學院 邊玩邊學最對味

以為看完動物就下課？野森動物學校早就幫你安排好「選修課」。園區以「魔法學校」為主題，入園先通過「星月水籤」完成入學儀式，分系、接任務。遊客在各動物區掃描 QR Code 解鎖挑戰，把生態知識變成闖關遊戲，最後還能獲得神秘小禮物，學習一點也不嚴肅。

戶外餐車區有多樣化餐飲選擇，包裝造型也符合野森特色。(攝影/黃敬文) 戶外餐車區有多樣化餐飲選擇，包裝造型也符合野森特色。(攝影/黃敬文) 餐飲同樣吸引遊客，南校區的戶外餐車區供應窯烤披薩、魔法帽造型霜淇淋、超長熱狗堡與魔法陣雞蛋糕，未來還結合內門特色的總鋪師便當加入美味應援團。吃飽後，隔壁的「森育冒險村」有攀爬設施與溜滑梯，保證孩子一路放電到回家秒睡。

校長陳則夫也貼心建議，車輛可停在紫竹寺停車場，順遊三百年古剎、走過吊橋欣賞山林河谷，再進園上課，可串連美濃、旗山景點，安排一趟動靜皆宜的一日遊。

來野森動物學校不僅能親近動物，還能順遊美濃與旗山，規劃出一趟兼具動靜、充實有趣的一日遊。(攝影/Carter) 野森動物學校

地址：高雄市內門區中正路39巷168號

交通：高鐵左營站搭乘高雄客運「旗美國道10號快捷公車」至旗山轉運站，轉乘8035號公車，於野森動物學校站下車即可直達園區。假日另有往返旗山轉運站與園區的接駁公車，點我看更多交通資訊。

電話：(07)667-2017

備註：目前採網路預約入園，詳細預約方式及開園時間請上官網查詢。