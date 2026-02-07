走讀羅漢門時間深處 慢遊山城的文化風景

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/張學人】

若只是匆匆路過，內門是群山環繞的一座小城；但若有人願意引路，風景便會開口說話。由「羅漢門文史尋根工作室」父女檔──陳聰賢與陳俊妃帶領的內門小旅行，讓景點不再只是拍照背景，而是走進地方記憶，使山形、信仰與人，串連成一條理解內門的文化路徑。

陳聰賢與陳俊妃父女全心投入地方文史的保存與傳承。(攝影/張學人)

地方文史守門人的養成

內門古稱「羅漢門」，四面環山、交通不便。惡地形塑造出宛如月世界般的特殊地景，也在無形中放慢了開發腳步，讓傳統得以保存。1991年，陳聰賢因個人興趣成立「羅漢門文史尋根工作室」，長年投入地方文獻蒐集、田野調查與歷史景點整理，逐漸被地方稱為「內門歷史達人」，也成為許多人認識內門的重要引路人。

陳聰賢長年投入地方文獻蒐集、田野調查與歷史景點整理，是許多人認識內門的重要引路人。(攝影/張學人) 陳聰賢表示，內門的故事從來不是零散傳說，而是與地形、信仰與生活緊密相扣。女兒陳俊妃承襲父志，透過導覽、講座與座談，讓更多人理解這片土地的來處，也讓文史不只停留在書頁，而能持續被看見、被理解、被傳承。

信仰與陣頭交織的內門日常

在內門，觀音佛祖信仰幾乎滲透生活的每一個層面。清代康熙年間，郭元興迎請佛祖渡海來臺，之後兩度發生香爐不翼而飛、卻又在現今紫竹寺寺址尋回的「飛爐事件」，被地方視為神蹟。雍正十一年（1733年），內門紫竹寺正式落成，自此成為地方信仰核心。

隨之展開的「羅漢門迎佛祖」遶境，至今已延續兩百餘年。遶境期間，全區總動員，各庄頭自組文、武藝陣隨行，宋江陣、跳鼓陣、桃花過渡、龍陣等，約五十多個陣頭齊聚，場面盛大。其中，宋江陣為內門最具代表性的民俗藝陣。陳聰賢指出，宋江陣不僅是表演形式，更是內門人守護家園的歷史延續。早年因地形複雜、治安不易，地方為自保而形成自治武力，後來結合宗教信仰與《水滸傳》故事，逐步演變為今日所見的宋江陣樣貌。

讀懂內門的地景密碼

若想來一趟不流於走馬看花的深度旅行，陳俊妃建議，應從景點背後的故事入手。第一站是「七星塔」，內門平原原有7處土墩，呈北斗七星分布，傳說為7顆流星墜地而成，後來由地方集資築塔。沿臺3線可見其中五座，其餘兩座則隱身於市街巷弄之中；而七星「杓柄」首端正是紫竹寺廟址，被視為龍穴，無人敢動。

七星塔高約4公尺，頗為壯觀。(攝影/張學人) 續行至內門南海紫竹寺，此廟因地方派系分立而建，但與內門紫竹寺同樣香火鼎盛。廟前的「宋江兵器展示館」收藏月牙鏟、鐵叉、刀斧等器具，清楚呈現農具與兵器融合的民間智慧，是理解內門宋江陣文化的重要窗口。

在「宋江兵器展示館」裡，遊客可以試著拿起兵器比劃比劃。(攝影/張學人) 宋江陣兵器如齊眉棍、釵、傘等，皆源於日常生活或農具演化而來。(攝影/張學人) 最後來到「尪仔上天」，清代文人筆下的「雁門煙雨」在眼前展開。二仁溪長年侵蝕青灰岩山群，形成人偶攀天般的小土堆景象，雨後煙霧繚繞，更添奇幻氛圍，也提醒人們，內門之美，來自時間與自然的共同雕琢。

凸出的小土堆貌似爭相爬上天的小人偶，當地人因而稱呼「尪仔上天」。(攝影/張學人) 走一趟內門，跟隨陳聰賢父女的腳步，風景不再只是風景，而是可被理解、被述說的文化記憶。他們期盼，透過「羅漢門文史尋根工作室」持續不輟的導覽行動，讓更多人走進內門，也讓這份屬於地方的故事，被一代代接住、延續。

羅漢門文史尋根工作室

FB：羅漢門文史尋根工作室