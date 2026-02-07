速寫港都：吳沁頤以畫筆探索日常溫情

快訊

聯合新聞網／ 高雄畫刊
速寫畫家吳沁頤，透過精準的觀察力與繪畫技巧，快速捕捉當下人事與情境。(攝影/李瑰嫻)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/吳沁頤】

　　離開家鄉到臺北求學、工作，之後又為了創作而居遊於高雄老屋，現場速寫師吳沁頤，將出生成長的城市，化為創作中反覆回望的風景。她以畫筆為媒介，透過速寫定格高雄的日常角落，為城市留下屬於當下的溫柔記憶。

　　炭筆在紙面上僅以兩三道筆觸，勾勒出街道的輪廓，緊接著水彩登場，不到五分鐘，速寫畫家吳沁頤，便將眼前的風景轉為色彩繽紛，瀟灑渲染的畫作。從街廓間流動的光影、行走其中的人們，到隨著季節悄然換上新裝的行道樹，那些日常裡微小卻真實的片刻，透過畫筆，溫暖而幸福的瞬間躍然於畫紙上。

吳沁頤以速寫捕捉當下畫面，保存日常裡微小而真實的片刻。(圖片提供/吳沁頤)
　　「我在速寫中捕捉的，並不是看見了什麼，而是當下所感受到的情境。」她笑著說。於是，城市不再只是畫中描繪的靜態景象，更像一種動態的過程——捷運進站時短暫的停留、西子灣海風掠過臉龐的瞬間、陌生人低頭沉思的側影，每一筆都成了時間流動的痕跡。

吳沁頤透過速寫描繪當下風景，作品始終保有流動性，展現當下的風景。(攝影/李瑰嫻)
　　吳沁頤並不刻意為「速寫」設下明確的定義，對她而言，速寫更像是一種與時間並行的繪畫方式：快速而即興，允許留白，也允許不完整，在有限的時間裡，留下最誠實、最貼近當下的感受。

吳沁頤畫面裡的構圖經常經過取捨，一整排機車只留下一台作為象徵，繁複的背景被簡化為色塊與線條。(攝影/李瑰嫻)
　　高雄出生成長的吳沁頤從小熱愛繪畫，高中時便申請藝術類自學，從水墨創作起步，逐步摸索並塑造屬於自己的創作路徑。年紀輕輕的她，曾走訪上海、蘇州等地進行寫生壯遊與駐村創作，累積豐富的實地經驗。返臺後，她錄取國立臺北藝術大學美術系，對藝術的想像與實踐，也逐漸走向更為專業而多元的層次。

　　而在2023年參與馬祖國際藝術島的駐村經驗，成為吳沁頤轉向速寫創作的重要轉捩點。在駐村計畫的三個月裡，她創作超過三百幅作品，從街道畫到市集、廟口畫到漁船上。透過與居民的交流、傾聽與細膩觀察，她逐漸體會到，畫畫不再只是個人的創作行為，而是一種正在發生的人與人之間的關係。

吳沁頤參與馬祖藝術節駐村計畫，創作超過三百幅作品，也啟發了她對於畫畫的新體悟。(圖片提供/吳沁頤)
　　2024年，吳沁頤回到高雄，展開創作計畫「《海邊的畫家》——西子灣100位陌生人速寫計畫」，以及「打狗好好橋《夢想橋接企劃》」。在西子灣，她幾乎天天到堤岸邊報到，主動與陌生人攀談、速寫、交換故事；有人靜靜坐著讓她描繪，有人邊聊邊分享生活片段，也有人以才藝或一句話作為回饋。各式各樣的生命狀態在她眼前展開，也讓她第一次如此密集地感受到高雄流動的人情溫度。

吳沁頤在西子灣展開新的創作計畫，以另一種視角重新看見故鄉高雄。(圖片提供/吳沁頤)
　　「我以前其實沒有主動去認識這個城市的人。」吳沁頤笑著說。現在透過這些創作計畫，加上在依山傍海的北藝大求學期間培養與自然共處的感覺，讓離鄉多年的她以全新的視角重新看見故鄉、看見那些熟悉卻又陌生的城市風景，也真正走進了高雄的日常之中。

　　吳沁頤發現自己最常想起的，是高雄特有的感官記憶。從小在鼓山附近長大，鹹鹹的海風氣味、午後被太陽曬得發白的街道、畫室裡緩慢流動的時間，以及去旗津吃烤魷魚的個人回憶，這些元素不斷在她的速寫中浮現，凝結成一種無法被複製的「鄉愁」。

吳沁頤為高雄畫刊創作的龍虎塔速寫，溫柔筆觸中融合了她個人的童年回憶。(圖片提供/吳沁頤)
　　拿起這次為《高雄畫刊》創作的龍虎塔速寫，吳沁頤陷入回憶，她說：「我以前就讀永清國小，有時候會到龍虎塔玩，會去餵烏龜，吃吃喝喝逛一大圈。對了，畫室也在附近，旁邊還有一家很好吃的三牛牛肉麵。」

　　在快速變遷的城市裡，速寫對吳沁頤而言，是一種對抗遺忘的方式。當下的聲音、氣味、對話與情緒，會一併滲進畫面之中，成為照片無法完整保存的層次。

　　「速寫幫助我專注在當下。」她說。畫畫的時候，她的耳朵是打開的，感官是敏銳的；幸福不再是一個宏大的概念，而可能只是某個午後、某次對話，又或者，是一陣恰好從港邊吹來的涼風。

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.02】

