內門味旅 從辦桌菜到伴手禮的味覺巡禮

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/曾信耀】

來到內門，旅行的重點不在跑了多少景點，而在能否真正慢下腳步，細細咀嚼山城的風味。走過景點之後，最令人期待的，往往是「吃什麼、帶什麼回家」。這趟小旅行的滋味，藏在端入日常的辦桌菜裡，也藏在農會用心開發的伴手禮中，無論送人或自用，都能感受到內門的美好。

「味真好阿從師」推出適合小家庭與個人享用的小分量辦桌菜。(攝影/曾信耀)

路邊棚下的真功夫

紅色圓桌排開，大鐵鍋熱氣蒸騰，「味真好阿從師」保留了最道地的鄉下辦桌風景。總鋪師楊順從與家人忙進忙出，翻炒聲與香氣交織，一旁助手阿姨切菜、端盤，場面熱鬧卻不顯忙亂，滿是人情味。這裡的辦桌菜打破人數限制，無論小家庭或獨自前來，都能以家庭份或個人套餐輕鬆品嚐，分量澎湃、價格親切，讓旅人也能無負擔體驗經典宴席。

第二代加入經營，家庭合作呈現熱鬧辦桌氣氛與經典好滋味。(攝影/曾信耀) 菜色上，油飯、唐朝一品封都是亮點。油飯先爆香配料，再拌入櫻花蝦與炊熟糯米，香氣層次分明；唐朝一品封則以獨門滷汁慢燉，糖色均勻，肥瘦比例恰到好處。炸類小點如八寶丸、花枝丸，現點現炸保留酥香口感，熱騰騰端上桌，也重溫了傳統辦桌的即食樂趣。

阿從師將原本盛大的傳統宴席料理，巧妙調整為家庭共享或個人套餐，改以小分量形式呈現，讓旅人也能輕鬆品嚐辦桌菜。(攝影/曾信耀) 四十多年辦桌歲月，淬鍊出阿從師對味道的堅持。他捨棄味精，改以蠔油自然提鮮，讓料理保留最純粹的層次。入口的不只是親切實在的辦桌滋味，更像把傳統宴席的溫度，悄悄帶進日常的內門風景。

剛剛好的休息站

飽餐一頓後，沿著馬路走幾步，七星塔映入眼簾，塔旁便是由內門區農會經營的「七星農憩中心」。農會主任薛慧碧說，這裡原是閒置空間，因考量民眾購買農特產不便，才重新整修活化，成為結合販售、休憩與旅遊諮詢的據點。

七星農憩中心也展售各地區農漁會的優質好物。(攝影/曾信耀) 走進中心，空間明亮舒適，不少遊客會先坐下來喝杯咖啡、歇歇腿，再慢慢挑選伴手禮。對許多人而言，這裡像是一段旅程中的緩衝區，讓身體與心情都回到剛剛好的節奏，接續下一段風景。

把內門的味道帶回家

內門的土質與水源條件，雖不利於大面積稻作，卻孕育出龍眼、鳳梨、芭樂與咖啡等具地方特色的農產。內門區農會進一步將此轉化為高附加價值的伴手禮，其中最具代表性的「龍鳳酥」，結合龍眼乾與台農17號金鑽鳳梨，一口咬下便能同時嚐到龍眼與鳳梨的清甜風味，皮酥餡軟、清香不膩，並曾榮獲比利時iTQi風味評鑑二星獎章。

內門區農會最具代表性的伴手禮之一「龍鳳酥」。(攝影/曾信耀) 同樣受到遊客青睞的，還有龍眼乾禮盒、龍眼蜂蜜，其中更有獲得評鑑頭等獎的大崗山龍眼蜂蜜，以六角蜂巢造型包裝呈現，無論送禮或自用都十分體面。呼應「總鋪師故鄉」的名號，農會也將辦桌菜禮盒化，推出可常溫保存的年菜組合，在家簡單加熱，就能重現內門宴席的熟悉滋味。

龍鳳酥、龍眼乾、龍眼蜂蜜及年菜禮盒都是受歡迎的內門伴手禮。(攝影/曾信耀)

龍鳳酥、龍眼乾、龍眼蜂蜜及年菜禮盒都是受歡迎的內門伴手禮。(攝影/曾信耀) 此外，中心也匯集東高雄其他地區農漁會產品，像美濃的「高雄147白米」、大寮的「紅蜜紅豆」、甲仙的梅子系列，一站就能把東高雄的好味道一次帶回家。從一桌經典辦桌菜到一盒伴手禮，內門的風土與人情被細細封存，陪著旅人回到日常，慢慢品味。

七星農憩中心匯集東高雄各地農漁會精選好物，邀請旅人把山城的風土滋味與滿滿人情溫度，一次帶回家。(攝影/曾信耀) • 味真好阿從師

地址：高雄市內門區南屏路78號7-11正對面

電話：0919-151-831；0973-218-978

• 七星農憩中心

地址：高雄市內門區南屏路92號

電話：07-667-1356