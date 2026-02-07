快訊

輝達助攻道瓊一舉突破5萬點大關 黃仁勳一句話安了台股封關前信心

台南家扶姊弟心碎…千元愛心禮券被撿走花光 路人阿嬤愧疚到案

內門味旅 從辦桌菜到伴手禮的味覺巡禮

聯合新聞網／ 高雄畫刊
龍鳳酥、龍眼乾、龍眼蜂蜜及年菜禮盒都是受歡迎的內門伴手禮。(攝影/曾信耀)
龍鳳酥、龍眼乾、龍眼蜂蜜及年菜禮盒都是受歡迎的內門伴手禮。(攝影/曾信耀)

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/曾信耀】

　　來到內門，旅行的重點不在跑了多少景點，而在能否真正慢下腳步，細細咀嚼山城的風味。走過景點之後，最令人期待的，往往是「吃什麼、帶什麼回家」。這趟小旅行的滋味，藏在端入日常的辦桌菜裡，也藏在農會用心開發的伴手禮中，無論送人或自用，都能感受到內門的美好。

「味真好阿從師」推出適合小家庭與個人享用的小分量辦桌菜。(攝影/曾信耀)
「味真好阿從師」推出適合小家庭與個人享用的小分量辦桌菜。(攝影/曾信耀)

路邊棚下的真功夫

　　紅色圓桌排開，大鐵鍋熱氣蒸騰，「味真好阿從師」保留了最道地的鄉下辦桌風景。總鋪師楊順從與家人忙進忙出，翻炒聲與香氣交織，一旁助手阿姨切菜、端盤，場面熱鬧卻不顯忙亂，滿是人情味。這裡的辦桌菜打破人數限制，無論小家庭或獨自前來，都能以家庭份或個人套餐輕鬆品嚐，分量澎湃、價格親切，讓旅人也能無負擔體驗經典宴席。

第二代加入經營，家庭合作呈現熱鬧辦桌氣氛與經典好滋味。(攝影/曾信耀)
第二代加入經營，家庭合作呈現熱鬧辦桌氣氛與經典好滋味。(攝影/曾信耀)
　　菜色上，油飯、唐朝一品封都是亮點。油飯先爆香配料，再拌入櫻花蝦與炊熟糯米，香氣層次分明；唐朝一品封則以獨門滷汁慢燉，糖色均勻，肥瘦比例恰到好處。炸類小點如八寶丸、花枝丸，現點現炸保留酥香口感，熱騰騰端上桌，也重溫了傳統辦桌的即食樂趣。

阿從師將原本盛大的傳統宴席料理，巧妙調整為家庭共享或個人套餐，改以小分量形式呈現，讓旅人也能輕鬆品嚐辦桌菜。(攝影/曾信耀)
阿從師將原本盛大的傳統宴席料理，巧妙調整為家庭共享或個人套餐，改以小分量形式呈現，讓旅人也能輕鬆品嚐辦桌菜。(攝影/曾信耀)
　　四十多年辦桌歲月，淬鍊出阿從師對味道的堅持。他捨棄味精，改以蠔油自然提鮮，讓料理保留最純粹的層次。入口的不只是親切實在的辦桌滋味，更像把傳統宴席的溫度，悄悄帶進日常的內門風景。

剛剛好的休息站

　　飽餐一頓後，沿著馬路走幾步，七星塔映入眼簾，塔旁便是由內門區農會經營的「七星農憩中心」。農會主任薛慧碧說，這裡原是閒置空間，因考量民眾購買農特產不便，才重新整修活化，成為結合販售、休憩與旅遊諮詢的據點。

七星農憩中心也展售各地區農漁會的優質好物。(攝影/曾信耀)
七星農憩中心也展售各地區農漁會的優質好物。(攝影/曾信耀)
　　走進中心，空間明亮舒適，不少遊客會先坐下來喝杯咖啡、歇歇腿，再慢慢挑選伴手禮。對許多人而言，這裡像是一段旅程中的緩衝區，讓身體與心情都回到剛剛好的節奏，接續下一段風景。

把內門的味道帶回家

　　內門的土質與水源條件，雖不利於大面積稻作，卻孕育出龍眼、鳳梨、芭樂與咖啡等具地方特色的農產。內門區農會進一步將此轉化為高附加價值的伴手禮，其中最具代表性的「龍鳳酥」，結合龍眼乾與台農17號金鑽鳳梨，一口咬下便能同時嚐到龍眼與鳳梨的清甜風味，皮酥餡軟、清香不膩，並曾榮獲比利時iTQi風味評鑑二星獎章。

內門區農會最具代表性的伴手禮之一「龍鳳酥」。(攝影/曾信耀)
內門區農會最具代表性的伴手禮之一「龍鳳酥」。(攝影/曾信耀)
　　同樣受到遊客青睞的，還有龍眼乾禮盒、龍眼蜂蜜，其中更有獲得評鑑頭等獎的大崗山龍眼蜂蜜，以六角蜂巢造型包裝呈現，無論送禮或自用都十分體面。呼應「總鋪師故鄉」的名號，農會也將辦桌菜禮盒化，推出可常溫保存的年菜組合，在家簡單加熱，就能重現內門宴席的熟悉滋味。

龍鳳酥、龍眼乾、龍眼蜂蜜及年菜禮盒都是受歡迎的內門伴手禮。(攝影/曾信耀)

龍鳳酥、龍眼乾、龍眼蜂蜜及年菜禮盒都是受歡迎的內門伴手禮。(攝影/曾信耀)
龍鳳酥、龍眼乾、龍眼蜂蜜及年菜禮盒都是受歡迎的內門伴手禮。(攝影/曾信耀)
　　此外，中心也匯集東高雄其他地區農漁會產品，像美濃的「高雄147白米」、大寮的「紅蜜紅豆」、甲仙的梅子系列，一站就能把東高雄的好味道一次帶回家。從一桌經典辦桌菜到一盒伴手禮，內門的風土與人情被細細封存，陪著旅人回到日常，慢慢品味。

七星農憩中心匯集東高雄各地農漁會精選好物，邀請旅人把山城的風土滋味與滿滿人情溫度，一次帶回家。(攝影/曾信耀)
七星農憩中心匯集東高雄各地農漁會精選好物，邀請旅人把山城的風土滋味與滿滿人情溫度，一次帶回家。(攝影/曾信耀)
• 味真好阿從師

地址：高雄市內門區南屏路78號7-11正對面

電話：0919-151-831；0973-218-978

• 七星農憩中心

地址：高雄市內門區南屏路92號

電話：07-667-1356

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.02】

高雄畫刊

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

帶領林內農會走出接管危機、打響木瓜品牌 他屆齡榮退今「交棒兒子」

土城年貨大街今年有巧思 米其林名店也出現

雙北「最強油飯」！師承500碗名店 好吃到一週買4次都吃不膩

影／高雄內門動物園試營運 野森動物學校主打與動物互動

相關新聞

走讀羅漢門時間深處 慢遊山城的文化風景

若只是匆匆路過，內門是群山環繞的一座小城；但若有人願意引路，風景便會開口說話。由「羅漢門文史尋根工作室」父女檔──陳聰賢與陳俊妃帶領的內門小旅行，讓景點不再只是拍照背景，而是走進地方記憶，使山形、信仰與人，串連成一條理解內門的文化路徑。

速寫港都：吳沁頤以畫筆探索日常溫情

離開家鄉到臺北求學、工作，之後又為了創作而居遊於高雄老屋，現場速寫師吳沁頤，將出生成長的城市，化為創作中反覆回望的風景。她以畫筆為媒介，透過速寫定格高雄的日常角落，為城市留下屬於當下的溫柔記憶。

內門味旅 從辦桌菜到伴手禮的味覺巡禮

來到內門，旅行的重點不在跑了多少景點，而在能否真正慢下腳步，細細咀嚼山城的風味。走過景點之後，最令人期待的，往往是「吃什麼、帶什麼回家」。這趟小旅行的滋味，藏在端入日常的辦桌菜裡，也藏在農會用心開發的伴手禮中，無論送人或自用，都能感受到內門的美好。

喜氣伴手禮 老派年味玩新哏

高雄的老派年味愈來愈有新花樣。厚度足足1公分、入口剛剛好的厚片肉乾，每日現做、象徵祝福的壽桃麻糬，以及網路社群話題度超高的元寶雞蛋糕，都是拜拜與過年的開運首選。這些由職人堅持品質製作的好味道，正是最能代表港都人情與祝願的喜氣伴手禮。

墨染新春二十載：高燕雪與紫雲書藝的紙上繁花

晨光熹微，廟埕已大排長龍，交頭接耳討論等等要寫在紅色春聯上的字句。廟裡，今日揮毫的五十位書法老師，在高燕雪的帶領下，雙手合十向著廟宇主神深深鞠躬。這一禮，既是敬天謝地；也是為即將展開的春聯揮毫祈願圓滿，更盼透過筆尖流轉的祝福，能同時承載神明的庇佑。

生活即創作 孩子的美感藏寶圖

對孩子而言，生活本身就是一場藝術探索。吃飯、遊戲、撿拾小物，每個日常片刻都藏著創作可能，形狀可以堆疊、翻轉，情緒也有自己的顏色。高雄兒童美術館推出的「生活藏寶圖」展覽，正是從這樣的想像出發，將藝術轉化為生活尋寶遊戲，讓一雙雙小手在探索與發現之間，持續自由創造心中的美麗世界。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。