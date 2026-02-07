快訊

輝達助攻道瓊一舉突破5萬點大關 黃仁勳一句話安了台股封關前信心

台南家扶姊弟心碎…千元愛心禮券被撿走花光 路人阿嬤愧疚到案

喜氣伴手禮 老派年味玩新哏

聯合新聞網／ 高雄畫刊
肉乾小開創辦人林老闆為延續外公在左營市場經營逾40年的「黑竹牌」肉乾老味道，而決定回臺創業。(攝影/Carter)
肉乾小開創辦人林老闆為延續外公在左營市場經營逾40年的「黑竹牌」肉乾老味道，而決定回臺創業。(攝影/Carter)

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

　　高雄的老派年味愈來愈有新花樣。厚度足足1公分、入口剛剛好的厚片肉乾，每日現做、象徵祝福的壽桃麻糬，以及網路社群話題度超高的元寶雞蛋糕，都是拜拜與過年的開運首選。這些由職人堅持品質製作的好味道，正是最能代表港都人情與祝願的喜氣伴手禮。

肉乾小開 厚片肉乾厚厚一疊馬上暴富

　　「厚厚一疊，就像我們家的肉乾一樣。」肉乾小開創辦人林老闆笑著解釋新年伴手禮的紅包袋設計。厚片肉乾厚度足足1公分，不難想見其製作費工耗時。選用100％臺灣豬後腿肉，以完整肉片取代絞肉成形，全程以純木炭先低溫烘烤、再高溫烤熟，紮實的厚片肉乾鎖住肉香與肉汁，口感彈牙多汁。

厚片肉乾厚度足足1公分，「厚厚一疊」含意特別有意思。(攝影/Carter)
厚片肉乾厚度足足1公分，「厚厚一疊」含意特別有意思。(攝影/Carter)
　　頂著日本留學背景的林老闆，幾經思考後決定返臺，延續外公在左營市場經營逾40年的「黑竹牌」肉乾老店。歷時兩年累積烘烤經驗，並於2020年創立「肉乾小開」品牌進軍電商通路，去（2025）年更首度進駐臺鐵新左營站環球百貨設櫃展售。

肉乾小開不僅是在企業送禮擁有超高人氣，2025年更首度進駐臺鐵新左營站環球百貨開設實體櫃位。(攝影/Carter)
肉乾小開不僅是在企業送禮擁有超高人氣，2025年更首度進駐臺鐵新左營站環球百貨開設實體櫃位。(攝影/Carter)
　　除了原味厚片肉乾，他也陸續研發選用臺灣在地新鮮辣椒為基底的辣味厚片肉乾，以及海陸雙拼的黃金飛魚卵厚片肉乾。「曾有客人吃了我們的厚片肉乾，直說好久沒吃到『黑竹牌』了。」對林老闆而言，這份象徵薪火相傳的回饋是最珍貴的。

繼厚片肉乾佳評如潮之後，林老闆再度研發推出辣麻孜香牛肉乾新口味，同時也重現家傳手藝的古早味。(攝影/Carter)
繼厚片肉乾佳評如潮之後，林老闆再度研發推出辣麻孜香牛肉乾新口味，同時也重現家傳手藝的古早味。(攝影/Carter)
肉乾小開

門市地址：高雄市左營區站前北路1號2F（臺鐵新左營站，環球百貨2F）

門市電話：0911-585-821

元寶雞蛋糕 吃一口招財進寶

　　農曆年節將至，走春拜財神、為新的一年祈求招財進寶是常見的過年習俗，話題度超高的元寶雞蛋糕更顯應景。闆娘蔡小姐分享，雞「蛋」糕常作為各路神明「誕」辰祝壽供品，因同音字而別具寓意；元寶造型本身就象徵招財進寶，而剛出爐的雞蛋糕呈現金黃色，更像金元寶般討喜。

看到元寶雞蛋糕就會想到招財進寶，取其吉祥寓意，適合過年送禮拜財神。 (攝影/Carter)
看到元寶雞蛋糕就會想到招財進寶，取其吉祥寓意，適合過年送禮拜財神。 (攝影/Carter)
　　除了招牌原味，闆娘也推薦奶油卡士達，甜香不膩、讓人一口接一口；若作為節慶送禮或拜拜供品，黑糖麻糬、牽絲起司尤其受歡迎，綿密帶黏的口感，彷彿把財運與福氣一併黏住。店內亦不定時推出限定口味，如手作奶酥、地瓜起司、紫糯芋泥以及麵茶、藍莓特調風味卡士達，讓客人每次光顧都多了份驚喜。

元寶雞蛋糕超高人氣口味「黑糖麻糬」，軟黏香甜，象徵把錢財黏住，令人想趕快嚐一口。(攝影/Carter)
元寶雞蛋糕超高人氣口味「黑糖麻糬」，軟黏香甜，象徵把錢財黏住，令人想趕快嚐一口。(攝影/Carter)
　　闆娘也傳授美味小撇步，元寶雞蛋糕禮盒從冰箱取出後放置至常溫，若偏好剛出爐的酥脆口感，可用烤箱或氣炸鍋復熱；若喜歡軟Q的口感，則建議以電鍋乾蒸或微波爐加熱。無論哪種吃法，吃一口元寶、收一份祝福，為新的一年添上事事「元」滿的好兆頭。

元寶雞蛋糕（陽明店）闆娘祝福大家可以賺大錢，招引錢財。(攝影/Carter)
元寶雞蛋糕（陽明店）闆娘祝福大家可以賺大錢，招引錢財。(攝影/Carter)
元寶雞蛋糕 陽明店

地址：高雄市三民區陽明路428號

電話：0911-508-253

睿家米大福 壽桃麻糬新年祈好「福」

　　睿家米大福在社群平台掀起超高討論度，從尾牙一路到春節，伴手禮訂單應接不暇，而祈福麻糬禮盒中的隱藏版壽桃麻糬，遇到拜拜時更是一盒難求。創辦人睿家笑說，曾有客人分享，家中神明廳「指名」要壽桃麻糬，讓她印象深刻又莞爾。

壽桃麻糬使用天然紅麴染色製作而成，手工捏製維妙維肖，討喜又吉祥。(攝影/Carter)
壽桃麻糬使用天然紅麴染色製作而成，手工捏製維妙維肖，討喜又吉祥。(攝影/Carter)
　　從攤車起家到創立品牌，迄今已邁入第14個年頭。從沿街叫賣、騎樓駐點，到陸續於左營、鹽埕開設實體店面，睿家始終堅持以天然食材、純手工製作麻糬。無論是費時兩年研發出可冷藏的麻糬皮，或嚴選手炒花生芝麻，都蘊含了老闆創業的初衷。而來自苗栗大湖馬拉邦山高海拔的草莓，每顆草莓大福重達100至120公克，新鮮現做，更將手感溫度化為療癒的幸福滋味。

睿家米大福堅持以天然食材及純手工製作，用心創造療癒的幸福滋味。(攝影/Carter)
睿家米大福堅持以天然食材及純手工製作，用心創造療癒的幸福滋味。(攝影/Carter)
睿家從推著三輪車手工麻糬沿街叫賣，如今相繼在左營、鹽埕開設門市，14年走來一步一腳印。(攝影/Carter)
睿家從推著三輪車手工麻糬沿街叫賣，如今相繼在左營、鹽埕開設門市，14年走來一步一腳印。(攝影/Carter)
　　睿家分享，壽桃麻糬源於一次靈感乍現的創作，壽桃象徵長壽、福氣與吉祥，取其寓意，期盼大家都能「拜好神、吃好福」，過著甜甜的好日子，一路旺到年底。

年節送禮最夯的祈福組麻糬禮盒內有花生、芝麻、小壽桃、草莓小福，象徵長壽與福氣。(攝影/Carter)
年節送禮最夯的祈福組麻糬禮盒內有花生、芝麻、小壽桃、草莓小福，象徵長壽與福氣。(攝影/Carter)
睿家米大福 鹽埕店

地址：高雄市鹽埕區瀨南街131號

電話：0911-636-385

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.02】

高雄畫刊

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

年味最濃「紅燈籠海」拍好拍滿！2026「台北信義年貨大街」來了 體驗最正港「百年傳統祈福文化」沾喜氣

三芝區公所貼心便民 邀大師揮毫為家戶添年味

洋蔥怎麼切差很大 日廚揭撇步：甜味、口感一次到位

用「剁」的麻糬吃過嗎？板橋「傳統客家麻糬」軟Q有彈性 一口接一口超涮嘴

相關新聞

走讀羅漢門時間深處 慢遊山城的文化風景

若只是匆匆路過，內門是群山環繞的一座小城；但若有人願意引路，風景便會開口說話。由「羅漢門文史尋根工作室」父女檔──陳聰賢與陳俊妃帶領的內門小旅行，讓景點不再只是拍照背景，而是走進地方記憶，使山形、信仰與人，串連成一條理解內門的文化路徑。

速寫港都：吳沁頤以畫筆探索日常溫情

離開家鄉到臺北求學、工作，之後又為了創作而居遊於高雄老屋，現場速寫師吳沁頤，將出生成長的城市，化為創作中反覆回望的風景。她以畫筆為媒介，透過速寫定格高雄的日常角落，為城市留下屬於當下的溫柔記憶。

內門味旅 從辦桌菜到伴手禮的味覺巡禮

來到內門，旅行的重點不在跑了多少景點，而在能否真正慢下腳步，細細咀嚼山城的風味。走過景點之後，最令人期待的，往往是「吃什麼、帶什麼回家」。這趟小旅行的滋味，藏在端入日常的辦桌菜裡，也藏在農會用心開發的伴手禮中，無論送人或自用，都能感受到內門的美好。

喜氣伴手禮 老派年味玩新哏

高雄的老派年味愈來愈有新花樣。厚度足足1公分、入口剛剛好的厚片肉乾，每日現做、象徵祝福的壽桃麻糬，以及網路社群話題度超高的元寶雞蛋糕，都是拜拜與過年的開運首選。這些由職人堅持品質製作的好味道，正是最能代表港都人情與祝願的喜氣伴手禮。

墨染新春二十載：高燕雪與紫雲書藝的紙上繁花

晨光熹微，廟埕已大排長龍，交頭接耳討論等等要寫在紅色春聯上的字句。廟裡，今日揮毫的五十位書法老師，在高燕雪的帶領下，雙手合十向著廟宇主神深深鞠躬。這一禮，既是敬天謝地；也是為即將展開的春聯揮毫祈願圓滿，更盼透過筆尖流轉的祝福，能同時承載神明的庇佑。

生活即創作 孩子的美感藏寶圖

對孩子而言，生活本身就是一場藝術探索。吃飯、遊戲、撿拾小物，每個日常片刻都藏著創作可能，形狀可以堆疊、翻轉，情緒也有自己的顏色。高雄兒童美術館推出的「生活藏寶圖」展覽，正是從這樣的想像出發，將藝術轉化為生活尋寶遊戲，讓一雙雙小手在探索與發現之間，持續自由創造心中的美麗世界。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。