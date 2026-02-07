喜氣伴手禮 老派年味玩新哏

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

高雄的老派年味愈來愈有新花樣。厚度足足1公分、入口剛剛好的厚片肉乾，每日現做、象徵祝福的壽桃麻糬，以及網路社群話題度超高的元寶雞蛋糕，都是拜拜與過年的開運首選。這些由職人堅持品質製作的好味道，正是最能代表港都人情與祝願的喜氣伴手禮。

肉乾小開 厚片肉乾厚厚一疊馬上暴富

「厚厚一疊，就像我們家的肉乾一樣。」肉乾小開創辦人林老闆笑著解釋新年伴手禮的紅包袋設計。厚片肉乾厚度足足1公分，不難想見其製作費工耗時。選用100％臺灣豬後腿肉，以完整肉片取代絞肉成形，全程以純木炭先低溫烘烤、再高溫烤熟，紮實的厚片肉乾鎖住肉香與肉汁，口感彈牙多汁。

厚片肉乾厚度足足1公分，「厚厚一疊」含意特別有意思。(攝影/Carter) 頂著日本留學背景的林老闆，幾經思考後決定返臺，延續外公在左營市場經營逾40年的「黑竹牌」肉乾老店。歷時兩年累積烘烤經驗，並於2020年創立「肉乾小開」品牌進軍電商通路，去（2025）年更首度進駐臺鐵新左營站環球百貨設櫃展售。

肉乾小開不僅是在企業送禮擁有超高人氣，2025年更首度進駐臺鐵新左營站環球百貨開設實體櫃位。(攝影/Carter) 除了原味厚片肉乾，他也陸續研發選用臺灣在地新鮮辣椒為基底的辣味厚片肉乾，以及海陸雙拼的黃金飛魚卵厚片肉乾。「曾有客人吃了我們的厚片肉乾，直說好久沒吃到『黑竹牌』了。」對林老闆而言，這份象徵薪火相傳的回饋是最珍貴的。

繼厚片肉乾佳評如潮之後，林老闆再度研發推出辣麻孜香牛肉乾新口味，同時也重現家傳手藝的古早味。(攝影/Carter) 肉乾小開

門市地址：高雄市左營區站前北路1號2F（臺鐵新左營站，環球百貨2F）

門市電話：0911-585-821

元寶雞蛋糕 吃一口招財進寶

農曆年節將至，走春拜財神、為新的一年祈求招財進寶是常見的過年習俗，話題度超高的元寶雞蛋糕更顯應景。闆娘蔡小姐分享，雞「蛋」糕常作為各路神明「誕」辰祝壽供品，因同音字而別具寓意；元寶造型本身就象徵招財進寶，而剛出爐的雞蛋糕呈現金黃色，更像金元寶般討喜。

看到元寶雞蛋糕就會想到招財進寶，取其吉祥寓意，適合過年送禮拜財神。 (攝影/Carter) 除了招牌原味，闆娘也推薦奶油卡士達，甜香不膩、讓人一口接一口；若作為節慶送禮或拜拜供品，黑糖麻糬、牽絲起司尤其受歡迎，綿密帶黏的口感，彷彿把財運與福氣一併黏住。店內亦不定時推出限定口味，如手作奶酥、地瓜起司、紫糯芋泥以及麵茶、藍莓特調風味卡士達，讓客人每次光顧都多了份驚喜。

元寶雞蛋糕超高人氣口味「黑糖麻糬」，軟黏香甜，象徵把錢財黏住，令人想趕快嚐一口。(攝影/Carter) 闆娘也傳授美味小撇步，元寶雞蛋糕禮盒從冰箱取出後放置至常溫，若偏好剛出爐的酥脆口感，可用烤箱或氣炸鍋復熱；若喜歡軟Q的口感，則建議以電鍋乾蒸或微波爐加熱。無論哪種吃法，吃一口元寶、收一份祝福，為新的一年添上事事「元」滿的好兆頭。

元寶雞蛋糕（陽明店）闆娘祝福大家可以賺大錢，招引錢財。(攝影/Carter) 元寶雞蛋糕 陽明店

地址：高雄市三民區陽明路428號

電話：0911-508-253

睿家米大福 壽桃麻糬新年祈好「福」

睿家米大福在社群平台掀起超高討論度，從尾牙一路到春節，伴手禮訂單應接不暇，而祈福麻糬禮盒中的隱藏版壽桃麻糬，遇到拜拜時更是一盒難求。創辦人睿家笑說，曾有客人分享，家中神明廳「指名」要壽桃麻糬，讓她印象深刻又莞爾。

壽桃麻糬使用天然紅麴染色製作而成，手工捏製維妙維肖，討喜又吉祥。(攝影/Carter) 從攤車起家到創立品牌，迄今已邁入第14個年頭。從沿街叫賣、騎樓駐點，到陸續於左營、鹽埕開設實體店面，睿家始終堅持以天然食材、純手工製作麻糬。無論是費時兩年研發出可冷藏的麻糬皮，或嚴選手炒花生芝麻，都蘊含了老闆創業的初衷。而來自苗栗大湖馬拉邦山高海拔的草莓，每顆草莓大福重達100至120公克，新鮮現做，更將手感溫度化為療癒的幸福滋味。

睿家米大福堅持以天然食材及純手工製作，用心創造療癒的幸福滋味。(攝影/Carter) 睿家從推著三輪車手工麻糬沿街叫賣，如今相繼在左營、鹽埕開設門市，14年走來一步一腳印。(攝影/Carter) 睿家分享，壽桃麻糬源於一次靈感乍現的創作，壽桃象徵長壽、福氣與吉祥，取其寓意，期盼大家都能「拜好神、吃好福」，過著甜甜的好日子，一路旺到年底。

年節送禮最夯的祈福組麻糬禮盒內有花生、芝麻、小壽桃、草莓小福，象徵長壽與福氣。(攝影/Carter) 睿家米大福 鹽埕店

地址：高雄市鹽埕區瀨南街131號

電話：0911-636-385