墨染新春二十載：高燕雪與紫雲書藝的紙上繁花

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter】

晨光熹微，廟埕已大排長龍，交頭接耳討論等等要寫在紅色春聯上的字句。廟裡，今日揮毫的五十位書法老師，在高燕雪的帶領下，雙手合十向著廟宇主神深深鞠躬。這一禮，既是敬天謝地；也是為即將展開的春聯揮毫祈願圓滿，更盼透過筆尖流轉的祝福，能同時承載神明的庇佑。

二十年來的春聯揮毫活動，許多廟宇都是紫雲書藝的老朋友，活動開始前，高燕雪(右三)會帶領書法老師們禮佛敬拜，沉澱思緒。(攝影/Carter) 禮成，靜謐的氣氛瞬間流轉為井然有序的忙碌。廟宇彷彿化身為一座大型藝術工坊──「行政小組」分發登記表，讓人們填下想寫的字樣；「補給小組」穿梭其間，鋪開質地厚實的萬年紅宣紙，傾注墨汁；一旁的「茶席人員」則優雅地溫壺、沖泡，讓茶香與墨香在空氣中交織。

當第一筆落下，原本喧囂的人聲似乎都隱退了。陽光透過廟簷灑下，在紅紙上映出層層疊疊的人影。有的老師運筆如風，有的凝神勾勒花鳥，筆鋒摩挲紙面的沙沙聲，與廟裡的鐘鼓聲、人們的讚嘆聲，共同譜成一曲迎春納福的樂章。

北至雲林、南至屏東，農曆過年前紫雲書藝的書法老師們為了揮毫活動總是相當忙碌，有時一天兩場，最高紀錄還有一天四場。(攝影/Carter)

把祝福貼進生活裡一整年

在高燕雪帶領下的紫雲書藝，每逢春節前夕，便以墨結善緣，這樣的場景已經維持了二十年。

高燕雪在法鼓山紫雲寺教授書法時，看著學員們日復一日在教室裡臨帖修身養性，心裡萌生一個念頭：「書法除了掛在展覽館裡展出一個禮拜，我們還能做些什麼？」。

「我那時覺得春聯不錯，可以貼在門口一整年。」高燕雪回憶起當年的初心，眼神裡閃爍著光。展覽是一時的，但春聯是家家戶戶除舊布新的必需品。貼在門口，不僅「廣結善緣」，也讓學員們有發揮的舞臺，感受自己的作品被需要、被賞識的價值。

帶領團隊書寫二十年的高燕雪，以天賦化為感恩，將祝福送給大家。(攝影/Carter) 於是，她帶著學員走出教室，成立了「紫雲書藝聚樂部」（原名紫雲書藝）。最初從接受宮廟邀約開始，只要對方負擔紙張成本，團隊便義務揮毫。這份單純的初心，如墨滴入宣紙，迅速暈染開來──從最初的二、三十人，到後來每場動輒四、五十人，甚至六、七十位志工老師投入。

時代在走 創意要有：結合插畫 寫出「新潮」年味

走進揮毫現場，除了傳統吉祥話，紅紙上還綻放著牡丹、荷花、野薑花，甚至是可愛的Q版生肖圖案。

「現在年輕人都住大樓，不一定會貼傳統長對聯，他們喜歡一張Q版的，漂漂亮亮貼在門口。」高燕雪敏銳地觀察到時代變化，團隊開始結合繪畫創作──「富貴長春」配上花卉，或畫上一匹背著錢幣的馬，寓意「馬上有錢」。

(攝影/Carter) 這些創意背後，是老師們的默默付出。一張手繪的圖騰底稿，往往需耗費兩小時繪製，許多老師會在家預先完成；為了讓這份祝福能經得起風吹日曬，高燕雪堅持使用成本較高的「萬年紅」厚宣紙，「我們用厚一點的紙，盡量不褪色，這是要貼一整年，如果褪色了，心裡也會不舒服。」這份對細節的堅持，正是對收受祝福者最深的尊重。

(攝影/Carter)

紅紙之前 眾生都能平等的領取一份「無價」祝福

讓高燕雪二十年來秉持初心、無私付出的背後，藏著她個人的生命印記，她說童年家境困苦，父母早逝，是靠著社會的幫助與救濟米長大的。這份受援助的記憶，轉化為她回饋社會的動力。「小時候困苦，長大後就想能為社會做一點事。」她說得雲淡風輕，卻字字千鈞。

領完剛寫好的春聯，須仔細掛好晾乾，廟內滿是萬年紅一片，映出對來年的期待。(攝影/Carter) 團隊成員們也深受感染，他們自稱為「開心的黑手黨」，因為收工時，雙手都染滿了黑墨。在現場，他們一坐就是三、四個小時，甚至忙到沒時間喝水、上廁所，被高燕雪形容為「寫得忘我」。雖然身體勞累，還得舟車勞頓，但看到民眾拿到春聯時滿足的笑容，一切辛苦便都化作了甘霖。

「公平對待每個來排隊的人，不管有錢沒錢，得到的祝福都是一樣的。」高燕雪說。寫的是字、意念是祝福，紫雲書藝最動人的風景，是在墨香中眾生平等，善緣流轉。

