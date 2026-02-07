生活即創作 孩子的美感藏寶圖

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

對孩子而言，生活本身就是一場藝術探索。吃飯、遊戲、撿拾小物，每個日常片刻都藏著創作可能，形狀可以堆疊、翻轉，情緒也有自己的顏色。高雄兒童美術館推出的「生活藏寶圖」展覽，正是從這樣的想像出發，將藝術轉化為生活尋寶遊戲，讓一雙雙小手在探索與發現之間，持續自由創造心中的美麗世界。

創作的靈感來源

策展人陳嬋娟指出，美感教育不再只是去定義「好不好看」，而是關係到孩子如何感受世界、表達想法與建立自信。美感不是額外被教會的能力，是需要從小在生活中反覆嘗試、觀察與累積。

策展人陳嬋娟說，「生活藏寶圖」展覽是藝術家應用各種媒材，延伸出不同子題與互動操作設計，能引導孩子探索不同感官體驗與情感抒發。(攝影/Carter) 從這樣的觀點出發，「生活藏寶圖」邀請13位藝術家展出，透過對生活的觀察與感知，把記憶、情感、物件與想像轉化為創作。有人蒐集形狀與色彩，有人撿拾被丟棄的物件重新組合，也有人藉由繪畫、縫紉或裝置，描繪與家人、土地之間的情感連結。這些看似平凡的生活片段，成為一件件耐人尋味的作品，也讓孩子理解生活本身就可能是創作的起點。

作品《舊是寶》集合了各種懷舊小物件，隱約揭示著有時候不起眼的小物可能是孩子們心中獨特的寶貝。(攝影/Carter)

放慢腳步探索一下

展場依藝術家的創作脈絡，串聯成5個單元，有些作品適合靜靜觀看，有些則設計可停留的互動區域，讓孩子用自己的節奏靠近藝術。

在「生活採集」單元中，曾麗娟的《花・生・子》以手縫與童趣視角，將繪本故事轉化為立體畫面。高掛半空的巨大花生植叢，搭配一旁可自由翻閱的繪本，吸引親子席地而坐、分享故事，也在閱讀中感受作品所蘊含的情感。

巨大花生下，親子席地共讀繪本，讓看展覽過程中也能有溫馨的親子時光。(攝影/Carter) 同一單元裡，吳芊頤以鐵窗花圖案創作的《窗景詩—老派約會》，透過拼貼與光線營造，讓熟悉的傳統元素展現新樣貌。作品旁設計的「光影派對」提供透明片與燈箱，小朋友可以任意排列形狀與顏色，有人拼出汽車亦有人排成臉譜，在遊戲中體驗光影變化帶來的想像空間。

作品旁設有體驗區，小朋友可以發揮創造力，自由排列形狀與顏色，在遊戲中體驗光影變化帶來的想像空間。(攝影/Carter)

創意加上想像力

「物件再生」單元中，陳奕彰的《甜甜的滋味》將游泳圈與浮球轉化為巨型甜甜圈與糖果，熟悉的物件加點創意與想像，就能變出新樣貌。一旁的創作桌提供黏土與模具，小朋友可以動手做出屬於自己的甜點，從操作中理解「再利用」的概念。

「哇，是誰也想吃一口我做的甜甜圈呢？」展場內體驗區有黏土與模具讓孩子動手創作繽紛甜點。(攝影/Carter) 在「情感抒發」單元裡，鄧文貞以織染工藝製成《紅龜粿粄模》、《大腸包小腸》等作品，把夜市小吃與童年記憶轉化為大型藝術創作。現場設計蓋印與著色體驗，孩子可以替喜歡的食物上色，也在創作中連結自身的生活經驗。

巨型的《紅龜粿粄模》是藝術家用織染工藝製作而成。(攝影/Carter) 沒有顏色的《大腸包小腸》不禁令人想像各種食物沒了色彩會是什麼模樣？(攝影/Carter) 此外，展場走廊也展示原住民藝術家胡家瑜的《時山月》，作品結合布農族曆畫與祭儀文化，並設計磁鐵拼放的互動方式，增添玩拼圖般的趣味。

《時山月》創作靈感來自布農族的「休息月」文化。(攝影/Carter)

發現自己的生活寶藏

帶著Duffy和Ian兩兄弟前來的媽媽分享，孩子在展場裡開始注意到形狀、顏色與組合的可能性。「他們發現原來生活中到處都是素材，只要換個角度看，就可以變成創作。」她認為，透過動手操作，孩子更願意嘗試，也在與其他小朋友的交流中激發創意。

另一位陪著Joy與Joann姊妹觀展的媽媽，從孩子很小就帶她們走進兒童美術館。她說，這裡和一般只能遠觀的美術館不同，孩子可以靠近、可以參與，因此更願意停下來。「當她們畫畫時，變得更敢嘗試，也更有自己的想法。」

在兒美館，孩子可以靠近、可以參與藝術，也有機會來場即興創作。(攝影/Carter) 陳嬋娟強調，「生活藏寶圖」並不要求孩子理解藝術理論，而是希望藉由展覽，讓藝術自然走進生活。當孩子學會停下來觀察、感受與創作，美感便會在日常中慢慢累積，成為陪伴他們成長的一部分。

• 生活藏寶圖

日期：即日起至 2027.01.03

地點：兒美館 101-201展覽室

詳情：生活藏寶圖

• 兒童美術館

地址：高雄市鼓山區馬卡道路330號

電話：07-555-0331#311