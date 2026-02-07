生活即創作 孩子的美感藏寶圖
【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】
對孩子而言，生活本身就是一場藝術探索。吃飯、遊戲、撿拾小物，每個日常片刻都藏著創作可能，形狀可以堆疊、翻轉，情緒也有自己的顏色。高雄兒童美術館推出的「生活藏寶圖」展覽，正是從這樣的想像出發，將藝術轉化為生活尋寶遊戲，讓一雙雙小手在探索與發現之間，持續自由創造心中的美麗世界。
創作的靈感來源
策展人陳嬋娟指出，美感教育不再只是去定義「好不好看」，而是關係到孩子如何感受世界、表達想法與建立自信。美感不是額外被教會的能力，是需要從小在生活中反覆嘗試、觀察與累積。
從這樣的觀點出發，「生活藏寶圖」邀請13位藝術家展出，透過對生活的觀察與感知，把記憶、情感、物件與想像轉化為創作。有人蒐集形狀與色彩，有人撿拾被丟棄的物件重新組合，也有人藉由繪畫、縫紉或裝置，描繪與家人、土地之間的情感連結。這些看似平凡的生活片段，成為一件件耐人尋味的作品，也讓孩子理解生活本身就可能是創作的起點。
放慢腳步探索一下
展場依藝術家的創作脈絡，串聯成5個單元，有些作品適合靜靜觀看，有些則設計可停留的互動區域，讓孩子用自己的節奏靠近藝術。
在「生活採集」單元中，曾麗娟的《花・生・子》以手縫與童趣視角，將繪本故事轉化為立體畫面。高掛半空的巨大花生植叢，搭配一旁可自由翻閱的繪本，吸引親子席地而坐、分享故事，也在閱讀中感受作品所蘊含的情感。
同一單元裡，吳芊頤以鐵窗花圖案創作的《窗景詩—老派約會》，透過拼貼與光線營造，讓熟悉的傳統元素展現新樣貌。作品旁設計的「光影派對」提供透明片與燈箱，小朋友可以任意排列形狀與顏色，有人拼出汽車亦有人排成臉譜，在遊戲中體驗光影變化帶來的想像空間。
創意加上想像力
「物件再生」單元中，陳奕彰的《甜甜的滋味》將游泳圈與浮球轉化為巨型甜甜圈與糖果，熟悉的物件加點創意與想像，就能變出新樣貌。一旁的創作桌提供黏土與模具，小朋友可以動手做出屬於自己的甜點，從操作中理解「再利用」的概念。
在「情感抒發」單元裡，鄧文貞以織染工藝製成《紅龜粿粄模》、《大腸包小腸》等作品，把夜市小吃與童年記憶轉化為大型藝術創作。現場設計蓋印與著色體驗，孩子可以替喜歡的食物上色，也在創作中連結自身的生活經驗。
此外，展場走廊也展示原住民藝術家胡家瑜的《時山月》，作品結合布農族曆畫與祭儀文化，並設計磁鐵拼放的互動方式，增添玩拼圖般的趣味。
發現自己的生活寶藏
帶著Duffy和Ian兩兄弟前來的媽媽分享，孩子在展場裡開始注意到形狀、顏色與組合的可能性。「他們發現原來生活中到處都是素材，只要換個角度看，就可以變成創作。」她認為，透過動手操作，孩子更願意嘗試，也在與其他小朋友的交流中激發創意。
另一位陪著Joy與Joann姊妹觀展的媽媽，從孩子很小就帶她們走進兒童美術館。她說，這裡和一般只能遠觀的美術館不同，孩子可以靠近、可以參與，因此更願意停下來。「當她們畫畫時，變得更敢嘗試，也更有自己的想法。」
陳嬋娟強調，「生活藏寶圖」並不要求孩子理解藝術理論，而是希望藉由展覽，讓藝術自然走進生活。當孩子學會停下來觀察、感受與創作，美感便會在日常中慢慢累積，成為陪伴他們成長的一部分。
• 生活藏寶圖
日期：即日起至 2027.01.03
地點：兒美館 101-201展覽室
詳情：生活藏寶圖
• 兒童美術館
地址：高雄市鼓山區馬卡道路330號
電話：07-555-0331#311
【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.02】
