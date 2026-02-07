點灰成金：年輕世代翻轉金紙文化 傳統祭祀變商機

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/金淨生技】

臺灣宮廟林立，信仰虔誠、香火鼎盛，難免產生金紙灰燼。一群大學生利用科技找解方，讓被忽略的灰燼再賦新價值。高雄新創團隊「金淨生技」攜手在地宮廟，回收金紙灰燼再製為文創商品，「點灰成金」為宮廟信仰開啟永續的新可能。

灰樸可愛的石獅造型名片夾、線條溫潤的瑞獸擴香石，看似精緻討喜的文創小物，原料其實來自宮廟每日焚燒後留下的金紙灰燼。這些作品不只翻轉人們對祭祀廢棄物的想像，也讓原本被忽略的灰燼，轉化為兼具祈福寓意與永續精神的生活物件。

灰樸可愛的石獅造型名片夾，以簡約溫潤的線條與陶土質感展現細緻立體感。(攝影/Carter) 融合文化與科技，專注研發金紙灰燼處理技術的「金淨生技」，創辦人陳巍與團隊成員，是一群年僅20出頭的大學生。因修習「循環經濟」相關課程，他們開始思考創業的可能性。「一開始也嘗試過把樹葉做成手抄紙，但最後還是希望找到一個能讓全臺灣產生共鳴的議題。」陳巍說。

成長於宮廟文化濃厚的小琉球，讓陳巍對燒金紙的量體與後續處理特別有感。由於島上垃圾必須外運回臺灣本島處理，焚燒後留下的大量金紙灰燼不僅無法再利用，反而加重環境負擔。「既然金紙是宮廟重要的文化與經濟來源之一，也不可能全面禁止，那是否能在信仰與環保之間，找到一個平衡點？」這個提問，成為金淨生技創業的起點。

從概念走向實作，團隊首先面臨的挑戰，便是如何「讓灰燼成為可使用的材料」。回收宮廟金紙灰燼後，必須過篩與淨化，降低雜質與視覺上的髒汙感，再依不同產品需求，加入特定比例的水泥或陶土配方，反覆測試強度、外觀與穩定度。

「金淨生技」透過金紙灰燼循環再生，為環境保護盡一份心力，賦予宗教文化新價值。(上：攝影/Carter、下：圖片提供/金淨生技) 「比例不對就會裂、會缺角，外觀也不好看。」陳巍坦言，由於沒有現成配方可循，團隊只能從大量失敗中慢慢摸索。他們也與陶藝老師合作，嘗試陶土版本的燒製工法，讓金紙灰燼不只停留在裝飾層次，而能成為更具質感與實用性的生活物件。

使用金紙灰燼加入水泥或陶土等材質製作，讓香灰成為更具質感的生活物件。(攝影/Carter) 從大學課業延伸至正式成立公司，金淨生技的重要轉捩點，來自參與U-start創業補助計畫。透過撰寫完整的營運計畫書，團隊意識到自己面對的不再只是課堂作業，而是一間真正需要營運與負責的公司。首階段獲得35萬元補助後，他們進一步拓展與宮廟的合作、參與各類展覽，並開設體驗課程，讓產品與理念逐步被更多人看見。

團隊獲得教育部U-start創業補助計畫，以及「第五屆永續生活實驗室獎」。(圖片提供/金淨生技) 「我們的優勢，在於真的把東西做出來了。」陳巍說。相較於仍停留在提案階段的團隊，金淨生技已累積實際合作案例與具體的社會回饋，這也成為他們在第二階段再次獲得補助的關鍵。隨後，團隊更榮獲「第五屆永續生活實驗室獎」，再次驗證循環經濟不只是理念，而是能夠真正落地實踐的行動。

不只是回收灰燼，團隊也與宮廟共同討論產品形式，讓每件商品對應特定信仰，並清楚標示灰燼來源、不混用，以強化信眾的情感連結。在設計上，團隊刻意捨棄傳統繽紛華麗風格，改以簡約溫潤的造型呈現。從杯墊、扣環，到廣受歡迎的石獅名片夾，每件商品皆附上說明小卡，清楚傳達材質來源與循環理念，也成為環境教育的一環。

團隊走訪高雄與琉球等地宮廟尋求合作。由廟方提供金紙灰燼，再由團隊製作文創商品。(圖片提供/金淨生技) 「我們不是介入宮廟生態，而是讓廢棄物成為新的祝福載體。」陳巍指出，金淨生技證明宗教文化並非永續的對立面。即使仍面臨量產與成本等挑戰，團隊已成功將原本需要處理的灰燼，轉化為具故事性與紀念價值的文創商品，為金紙文化開啟一條更友善土地的可能路徑。

