快訊

輝達助攻道瓊一舉突破5萬點大關 黃仁勳一句話安了台股封關前信心

台南家扶姊弟心碎…千元愛心禮券被撿走花光 路人阿嬤愧疚到案

點灰成金：年輕世代翻轉金紙文化 傳統祭祀變商機

聯合新聞網／ 高雄畫刊
將廢棄的金紙灰燼再製為文創商品，讓宮廟信仰開啟永續的新可能。(攝影/Carter)
將廢棄的金紙灰燼再製為文創商品，讓宮廟信仰開啟永續的新可能。(攝影/Carter)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/金淨生技】

　　臺灣宮廟林立，信仰虔誠、香火鼎盛，難免產生金紙灰燼。一群大學生利用科技找解方，讓被忽略的灰燼再賦新價值。高雄新創團隊「金淨生技」攜手在地宮廟，回收金紙灰燼再製為文創商品，「點灰成金」為宮廟信仰開啟永續的新可能。

　　灰樸可愛的石獅造型名片夾、線條溫潤的瑞獸擴香石，看似精緻討喜的文創小物，原料其實來自宮廟每日焚燒後留下的金紙灰燼。這些作品不只翻轉人們對祭祀廢棄物的想像，也讓原本被忽略的灰燼，轉化為兼具祈福寓意與永續精神的生活物件。

灰樸可愛的石獅造型名片夾，以簡約溫潤的線條與陶土質感展現細緻立體感。(攝影/Carter)
灰樸可愛的石獅造型名片夾，以簡約溫潤的線條與陶土質感展現細緻立體感。(攝影/Carter)
　　融合文化與科技，專注研發金紙灰燼處理技術的「金淨生技」，創辦人陳巍與團隊成員，是一群年僅20出頭的大學生。因修習「循環經濟」相關課程，他們開始思考創業的可能性。「一開始也嘗試過把樹葉做成手抄紙，但最後還是希望找到一個能讓全臺灣產生共鳴的議題。」陳巍說。

　　成長於宮廟文化濃厚的小琉球，讓陳巍對燒金紙的量體與後續處理特別有感。由於島上垃圾必須外運回臺灣本島處理，焚燒後留下的大量金紙灰燼不僅無法再利用，反而加重環境負擔。「既然金紙是宮廟重要的文化與經濟來源之一，也不可能全面禁止，那是否能在信仰與環保之間，找到一個平衡點？」這個提問，成為金淨生技創業的起點。

　　從概念走向實作，團隊首先面臨的挑戰，便是如何「讓灰燼成為可使用的材料」。回收宮廟金紙灰燼後，必須過篩與淨化，降低雜質與視覺上的髒汙感，再依不同產品需求，加入特定比例的水泥或陶土配方，反覆測試強度、外觀與穩定度。

「金淨生技」透過金紙灰燼循環再生，為環境保護盡一份心力，賦予宗教文化新價值。(上：攝影/Carter、下：圖片提供/金淨生技)
「金淨生技」透過金紙灰燼循環再生，為環境保護盡一份心力，賦予宗教文化新價值。(上：攝影/Carter、下：圖片提供/金淨生技)
　　「比例不對就會裂、會缺角，外觀也不好看。」陳巍坦言，由於沒有現成配方可循，團隊只能從大量失敗中慢慢摸索。他們也與陶藝老師合作，嘗試陶土版本的燒製工法，讓金紙灰燼不只停留在裝飾層次，而能成為更具質感與實用性的生活物件。

使用金紙灰燼加入水泥或陶土等材質製作，讓香灰成為更具質感的生活物件。(攝影/Carter)
使用金紙灰燼加入水泥或陶土等材質製作，讓香灰成為更具質感的生活物件。(攝影/Carter)
　　從大學課業延伸至正式成立公司，金淨生技的重要轉捩點，來自參與U-start創業補助計畫。透過撰寫完整的營運計畫書，團隊意識到自己面對的不再只是課堂作業，而是一間真正需要營運與負責的公司。首階段獲得35萬元補助後，他們進一步拓展與宮廟的合作、參與各類展覽，並開設體驗課程，讓產品與理念逐步被更多人看見。

團隊獲得教育部U-start創業補助計畫，以及「第五屆永續生活實驗室獎」。(圖片提供/金淨生技)
團隊獲得教育部U-start創業補助計畫，以及「第五屆永續生活實驗室獎」。(圖片提供/金淨生技)
　　「我們的優勢，在於真的把東西做出來了。」陳巍說。相較於仍停留在提案階段的團隊，金淨生技已累積實際合作案例與具體的社會回饋，這也成為他們在第二階段再次獲得補助的關鍵。隨後，團隊更榮獲「第五屆永續生活實驗室獎」，再次驗證循環經濟不只是理念，而是能夠真正落地實踐的行動。

　　不只是回收灰燼，團隊也與宮廟共同討論產品形式，讓每件商品對應特定信仰，並清楚標示灰燼來源、不混用，以強化信眾的情感連結。在設計上，團隊刻意捨棄傳統繽紛華麗風格，改以簡約溫潤的造型呈現。從杯墊、扣環，到廣受歡迎的石獅名片夾，每件商品皆附上說明小卡，清楚傳達材質來源與循環理念，也成為環境教育的一環。

團隊走訪高雄與琉球等地宮廟尋求合作。由廟方提供金紙灰燼，再由團隊製作文創商品。(圖片提供/金淨生技)
團隊走訪高雄與琉球等地宮廟尋求合作。由廟方提供金紙灰燼，再由團隊製作文創商品。(圖片提供/金淨生技)
　　「我們不是介入宮廟生態，而是讓廢棄物成為新的祝福載體。」陳巍指出，金淨生技證明宗教文化並非永續的對立面。即使仍面臨量產與成本等挑戰，團隊已成功將原本需要處理的灰燼，轉化為具故事性與紀念價值的文創商品，為金紙文化開啟一條更友善土地的可能路徑。

Information

金淨生技有限公司

FB、IG

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.02】

高雄畫刊

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

揭開「主動脈誘導氣管軟骨再生之謎」 台大醫院團隊登上國際期刊

90年代《德貝賽馬》開發者回顧往事 談《賽馬娘》用賽馬真名有多難

中職／新球季要求「執行力」 林威助：讓團隊有不一樣的感覺

SpaceX布局太空數據中心找大陸合作？馬斯克團隊傳密訪大陸光電企業

相關新聞

走讀羅漢門時間深處 慢遊山城的文化風景

若只是匆匆路過，內門是群山環繞的一座小城；但若有人願意引路，風景便會開口說話。由「羅漢門文史尋根工作室」父女檔──陳聰賢與陳俊妃帶領的內門小旅行，讓景點不再只是拍照背景，而是走進地方記憶，使山形、信仰與人，串連成一條理解內門的文化路徑。

速寫港都：吳沁頤以畫筆探索日常溫情

離開家鄉到臺北求學、工作，之後又為了創作而居遊於高雄老屋，現場速寫師吳沁頤，將出生成長的城市，化為創作中反覆回望的風景。她以畫筆為媒介，透過速寫定格高雄的日常角落，為城市留下屬於當下的溫柔記憶。

內門味旅 從辦桌菜到伴手禮的味覺巡禮

來到內門，旅行的重點不在跑了多少景點，而在能否真正慢下腳步，細細咀嚼山城的風味。走過景點之後，最令人期待的，往往是「吃什麼、帶什麼回家」。這趟小旅行的滋味，藏在端入日常的辦桌菜裡，也藏在農會用心開發的伴手禮中，無論送人或自用，都能感受到內門的美好。

喜氣伴手禮 老派年味玩新哏

高雄的老派年味愈來愈有新花樣。厚度足足1公分、入口剛剛好的厚片肉乾，每日現做、象徵祝福的壽桃麻糬，以及網路社群話題度超高的元寶雞蛋糕，都是拜拜與過年的開運首選。這些由職人堅持品質製作的好味道，正是最能代表港都人情與祝願的喜氣伴手禮。

墨染新春二十載：高燕雪與紫雲書藝的紙上繁花

晨光熹微，廟埕已大排長龍，交頭接耳討論等等要寫在紅色春聯上的字句。廟裡，今日揮毫的五十位書法老師，在高燕雪的帶領下，雙手合十向著廟宇主神深深鞠躬。這一禮，既是敬天謝地；也是為即將展開的春聯揮毫祈願圓滿，更盼透過筆尖流轉的祝福，能同時承載神明的庇佑。

生活即創作 孩子的美感藏寶圖

對孩子而言，生活本身就是一場藝術探索。吃飯、遊戲、撿拾小物，每個日常片刻都藏著創作可能，形狀可以堆疊、翻轉，情緒也有自己的顏色。高雄兒童美術館推出的「生活藏寶圖」展覽，正是從這樣的想像出發，將藝術轉化為生活尋寶遊戲，讓一雙雙小手在探索與發現之間，持續自由創造心中的美麗世界。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。