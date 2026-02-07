港都新春美學 老派時髦回歸
【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】
「過新年，穿新衣」是辭舊迎新的節慶傳統。成衣興起前，手工訂製服飾曾是最時髦的象徵。隨文化變遷，訂製需求雖然式微，仍有一群職人以精湛手藝守護傳統。今春，由見證鹽埕高訂風華的鈕釦行二代薛喬月領路，走訪布莊、裁縫店與鈕釦行，回望昔日港都女性追求時髦自信的青春歲月。
老派逛街來鹽埕
走進鹽埕區大溝頂，旅人絡繹往來，現代街景轉入老市場，眼前景象彷如時空轉變，此刻薛喬月正從巷弄內信步而來，正準備為遊客細說鹽埕與訂製服飾行業的故事。
「以前訂製店在農曆過年前都忙到夜以繼日，甚至中秋過後就不接單了，因為根本做不出來。」高鈺鈕釦行二代薛喬月回憶說道。
早年鹽埕區因臨港口碼頭優勢而成為舶來品輸入地，新樂街又是金飾珠寶街，鹽埕第一公有零售市場、新樂集中商場這一帶是非常繁華熱鬧的市中心，逛街採買都集中在鹽埕這裡，逛街的男男女女也都打扮得很時髦。
鈕釦行見證鹽埕一甲子歲月更迭
除了購買成衣，當時經濟條件較佳者通常會訂製衣服，有些阿嬤連睡衣、浴袍都穿訂做的，也因此造就鹽埕商圈獨領時代潮流，大街小巷遍布布店、訂製店、鈕釦行，薛喬月記憶所及，僅僅五福路至新樂街短短100公尺即有3間服飾材料行，如今僅剩高鈺鈕釦行見證那些年的絕代風華。
「以前生意好到凌晨兩、三點才能關門，小時候我就在店裡睡在紙箱上，還有我的數學算數就是從算釦子學起的。」薛喬月笑著回想兒時，彷彿歷歷在目。
她不捨父母白手起家創業的鈕釦行因無人接手而歇業，就算服飾訂製風潮逐漸式微，20多年前仍決定返鄉承繼家業。多年過去，至今她仍有著老派的靈魂，依舊維持往昔商品陳列方式。走過近一甲子歲月的高鈺鈕釦行，大小鈕釦羅列、花樣多元，在老市場裡猶如景致，引人駐足。
時裝訂製產業交織光陰的故事
服飾訂製產業是鹽埕商圈演進的縮影，亦是獨特人文寫照。
薛喬月領路前行一邊娓娓細說，從買布料、畫設計稿、打版到找裁縫師傅量身製作，過去形成鹽埕商圈一條龍的服飾產業特色。經營進口布料的「金孔雀」、「王冠」、「乾隆坊」等老店林立，來到販售歐洲進口綢布的「乾隆坊」，薛喬月分享，現今仍有許多喜愛手工訂製服飾的長青顧客會來這裡尋寶。
能為布料進一步展現工藝的是設計與剪裁師傅，沿著街邊薛喬月繼續說：「鹽埕商圈全盛時期，滿街都是學徒，可以說是裁縫師傅育成大本營。訂製服飾則分有時裝、旗袍等專門店，還有專門車布邊、專治破洞的繡補師傅，分工非常細緻。有趣的是，以前很多訂製店根本沒有招牌，裁縫師傅名字就算是代表店名了，像喬方的店就是師傅楊喬方的名字。」展現了服飾訂製產業過去的競爭、繁複與多
元。
繼續來到巷弄一隅，薛喬月向「雅琪旗袍」的陶才法師傅親切地打了招呼，師傅已85歲，算下來從學徒入行至今將近70年，至今仍持續以其精湛的裁縫技藝為顧客製作旗袍。
至於騎樓下的繡補小攤則是另一道光景。途經瀨南街上的「精工繡補」師傅葉太太，不論是毛線衣或絲襪都能修補，在幾近消失的繡補傳統中，也猶如街頭傳奇般的存在。
相較現今的快時尚風潮，傳統手工製衣從量身、選布到成品所需時長也無法大量複製，然而「量身打造」的魅力仍如衣飾上的鈕釦，扣住了文化與匠心。就像薛喬月幽默地說：「姐穿的不只是時髦，還有情懷。」
• 高鈺鈕釦行
地址：高雄市鹽埕區新樂街198-28號
電話：（07）521-2089、0921-726-496
• 乾隆坊（高雄店）
地址：高雄市鹽埕區五福四路166號
電話：（07）532-9885
• 金孔雀
地址：高雄市鹽埕區七賢三路93號
電話：（07）551-5706
• 王冠精品布店
地址：高雄市鹽埕區中原里新樂街198-1號
電話：（07）551-0608
• 雅琪旗袍
地址：高雄市鹽埕區新樂街198-79號
電話：0958-551-904
• 喬方的店
地址：高雄市鹽埕區新樂街198-30號
電話：（07）531-0366
• 精工繡補
地點：高雄市鹽埕區瀨南街（靠近瀨南街與大仁路口的騎樓下）
電話：0966-623-567
【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.02】
