快訊

輝達助攻道瓊一舉突破5萬點大關 黃仁勳一句話安了台股封關前信心

台南家扶姊弟心碎…千元愛心禮券被撿走花光 路人阿嬤愧疚到案

港都新春美學 老派時髦回歸

聯合新聞網／ 高雄畫刊
高鈺鈕釦行創立於民國57年，見證鹽埕商圈更迭，而今注入地方創生能量，迎來新篇章。(攝影/Carter)
高鈺鈕釦行創立於民國57年，見證鹽埕商圈更迭，而今注入地方創生能量，迎來新篇章。(攝影/Carter)

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

　　「過新年，穿新衣」是辭舊迎新的節慶傳統。成衣興起前，手工訂製服飾曾是最時髦的象徵。隨文化變遷，訂製需求雖然式微，仍有一群職人以精湛手藝守護傳統。今春，由見證鹽埕高訂風華的鈕釦行二代薛喬月領路，走訪布莊、裁縫店與鈕釦行，回望昔日港都女性追求時髦自信的青春歲月。

老派逛街來鹽埕

　　走進鹽埕區大溝頂，旅人絡繹往來，現代街景轉入老市場，眼前景象彷如時空轉變，此刻薛喬月正從巷弄內信步而來，正準備為遊客細說鹽埕與訂製服飾行業的故事。

　　「以前訂製店在農曆過年前都忙到夜以繼日，甚至中秋過後就不接單了，因為根本做不出來。」高鈺鈕釦行二代薛喬月回憶說道。

即使接手鈕釦行多年，薛喬月仍有著老派的靈魂，依舊維持往昔商品陳列方式。(攝影/Carter)
即使接手鈕釦行多年，薛喬月仍有著老派的靈魂，依舊維持往昔商品陳列方式。(攝影/Carter)
　　早年鹽埕區因臨港口碼頭優勢而成為舶來品輸入地，新樂街又是金飾珠寶街，鹽埕第一公有零售市場、新樂集中商場這一帶是非常繁華熱鬧的市中心，逛街採買都集中在鹽埕這裡，逛街的男男女女也都打扮得很時髦。

鈕釦行見證鹽埕一甲子歲月更迭

　　除了購買成衣，當時經濟條件較佳者通常會訂製衣服，有些阿嬤連睡衣、浴袍都穿訂做的，也因此造就鹽埕商圈獨領時代潮流，大街小巷遍布布店、訂製店、鈕釦行，薛喬月記憶所及，僅僅五福路至新樂街短短100公尺即有3間服飾材料行，如今僅剩高鈺鈕釦行見證那些年的絕代風華。

　　「以前生意好到凌晨兩、三點才能關門，小時候我就在店裡睡在紙箱上，還有我的數學算數就是從算釦子學起的。」薛喬月笑著回想兒時，彷彿歷歷在目。

薛喬月兒時成長幾乎都在新樂市場裡，對鹽埕有著深深的情感連結。(攝影/Carter)
薛喬月兒時成長幾乎都在新樂市場裡，對鹽埕有著深深的情感連結。(攝影/Carter)
　　她不捨父母白手起家創業的鈕釦行因無人接手而歇業，就算服飾訂製風潮逐漸式微，20多年前仍決定返鄉承繼家業。多年過去，至今她仍有著老派的靈魂，依舊維持往昔商品陳列方式。走過近一甲子歲月的高鈺鈕釦行，大小鈕釦羅列、花樣多元，在老市場裡猶如景致，引人駐足。

高鈺鈕釦行提供布釦訂製服務，利用剩餘布料來製作包布釦，除了別具特色也展現了愛物惜物的精神。(攝影/Carter)
高鈺鈕釦行提供布釦訂製服務，利用剩餘布料來製作包布釦，除了別具特色也展現了愛物惜物的精神。(攝影/Carter)

時裝訂製產業交織光陰的故事

　　服飾訂製產業是鹽埕商圈演進的縮影，亦是獨特人文寫照。

　　薛喬月領路前行一邊娓娓細說，從買布料、畫設計稿、打版到找裁縫師傅量身製作，過去形成鹽埕商圈一條龍的服飾產業特色。經營進口布料的「金孔雀」、「王冠」、「乾隆坊」等老店林立，來到販售歐洲進口綢布的「乾隆坊」，薛喬月分享，現今仍有許多喜愛手工訂製服飾的長青顧客會來這裡尋寶。

「乾隆坊」專營進口布料，是鹽埕布店少數一條龍式同時提供設計、打版與裁縫的量身訂製服裝店家。(攝影/Carter)
「乾隆坊」專營進口布料，是鹽埕布店少數一條龍式同時提供設計、打版與裁縫的量身訂製服裝店家。(攝影/Carter)
　　能為布料進一步展現工藝的是設計與剪裁師傅，沿著街邊薛喬月繼續說：「鹽埕商圈全盛時期，滿街都是學徒，可以說是裁縫師傅育成大本營。訂製服飾則分有時裝、旗袍等專門店，還有專門車布邊、專治破洞的繡補師傅，分工非常細緻。有趣的是，以前很多訂製店根本沒有招牌，裁縫師傅名字就算是代表店名了，像喬方的店就是師傅楊喬方的名字。」展現了服飾訂製產業過去的競爭、繁複與多

元。

裁縫分工細緻，像是「喬方的店」裁縫師傅楊喬方主要工作就是車布邊與鈕釦洞。(攝影/Carter)
裁縫分工細緻，像是「喬方的店」裁縫師傅楊喬方主要工作就是車布邊與鈕釦洞。(攝影/Carter)
　　繼續來到巷弄一隅，薛喬月向「雅琪旗袍」的陶才法師傅親切地打了招呼，師傅已85歲，算下來從學徒入行至今將近70年，至今仍持續以其精湛的裁縫技藝為顧客製作旗袍。

「雅琪旗袍」的陶才法師傅回憶旗袍店繁華年代，為了趕製旗袍都要通宵做到凌晨兩三點才能夠休息。(攝影/Carter)
「雅琪旗袍」的陶才法師傅回憶旗袍店繁華年代，為了趕製旗袍都要通宵做到凌晨兩三點才能夠休息。(攝影/Carter)
　　至於騎樓下的繡補小攤則是另一道光景。途經瀨南街上的「精工繡補」師傅葉太太，不論是毛線衣或絲襪都能修補，在幾近消失的繡補傳統中，也猶如街頭傳奇般的存在。

薛喬月笑說，大多數客人都是熟識的老主顧，有時候她們要找什麼物件都知道放在哪裡，也會自己算錢結帳，這也是「老店」展現的人情味與特色。(攝影/Carter)
薛喬月笑說，大多數客人都是熟識的老主顧，有時候她們要找什麼物件都知道放在哪裡，也會自己算錢結帳，這也是「老店」展現的人情味與特色。(攝影/Carter)
　　相較現今的快時尚風潮，傳統手工製衣從量身、選布到成品所需時長也無法大量複製，然而「量身打造」的魅力仍如衣飾上的鈕釦，扣住了文化與匠心。就像薛喬月幽默地說：「姐穿的不只是時髦，還有情懷。」

• 高鈺鈕釦行

地址：高雄市鹽埕區新樂街198-28號

電話：（07）521-2089、0921-726-496

• 乾隆坊（高雄店）

地址：高雄市鹽埕區五福四路166號

電話：（07）532-9885

• 金孔雀

地址：高雄市鹽埕區七賢三路93號

電話：（07）551-5706

• 王冠精品布店

地址：高雄市鹽埕區中原里新樂街198-1號

電話：（07）551-0608

• 雅琪旗袍

地址：高雄市鹽埕區新樂街198-79號

電話：0958-551-904

• 喬方的店

地址：高雄市鹽埕區新樂街198-30號

電話：（07）531-0366

• 精工繡補

地點：高雄市鹽埕區瀨南街（靠近瀨南街與大仁路口的騎樓下）

電話：0966-623-567

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.02】

高雄畫刊

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

銀樓百萬黃金搶案竟上演金蟬脫殼 搭檔搶了就跑主嫌還留店裡演戲

假看金飾真搶金條 高雄銀樓遭搶百萬金條2嫌栽了

桃園愛心米過期疑雲真相曝光 市府：高雄業者誤用2018樣品袋

寒冬送暖白米疑「過期8年」 桃市府通報高雄衛生局查處將開罰

相關新聞

走讀羅漢門時間深處 慢遊山城的文化風景

若只是匆匆路過，內門是群山環繞的一座小城；但若有人願意引路，風景便會開口說話。由「羅漢門文史尋根工作室」父女檔──陳聰賢與陳俊妃帶領的內門小旅行，讓景點不再只是拍照背景，而是走進地方記憶，使山形、信仰與人，串連成一條理解內門的文化路徑。

速寫港都：吳沁頤以畫筆探索日常溫情

離開家鄉到臺北求學、工作，之後又為了創作而居遊於高雄老屋，現場速寫師吳沁頤，將出生成長的城市，化為創作中反覆回望的風景。她以畫筆為媒介，透過速寫定格高雄的日常角落，為城市留下屬於當下的溫柔記憶。

內門味旅 從辦桌菜到伴手禮的味覺巡禮

來到內門，旅行的重點不在跑了多少景點，而在能否真正慢下腳步，細細咀嚼山城的風味。走過景點之後，最令人期待的，往往是「吃什麼、帶什麼回家」。這趟小旅行的滋味，藏在端入日常的辦桌菜裡，也藏在農會用心開發的伴手禮中，無論送人或自用，都能感受到內門的美好。

喜氣伴手禮 老派年味玩新哏

高雄的老派年味愈來愈有新花樣。厚度足足1公分、入口剛剛好的厚片肉乾，每日現做、象徵祝福的壽桃麻糬，以及網路社群話題度超高的元寶雞蛋糕，都是拜拜與過年的開運首選。這些由職人堅持品質製作的好味道，正是最能代表港都人情與祝願的喜氣伴手禮。

墨染新春二十載：高燕雪與紫雲書藝的紙上繁花

晨光熹微，廟埕已大排長龍，交頭接耳討論等等要寫在紅色春聯上的字句。廟裡，今日揮毫的五十位書法老師，在高燕雪的帶領下，雙手合十向著廟宇主神深深鞠躬。這一禮，既是敬天謝地；也是為即將展開的春聯揮毫祈願圓滿，更盼透過筆尖流轉的祝福，能同時承載神明的庇佑。

生活即創作 孩子的美感藏寶圖

對孩子而言，生活本身就是一場藝術探索。吃飯、遊戲、撿拾小物，每個日常片刻都藏著創作可能，形狀可以堆疊、翻轉，情緒也有自己的顏色。高雄兒童美術館推出的「生活藏寶圖」展覽，正是從這樣的想像出發，將藝術轉化為生活尋寶遊戲，讓一雙雙小手在探索與發現之間，持續自由創造心中的美麗世界。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。