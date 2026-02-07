港都新春美學 老派時髦回歸

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

「過新年，穿新衣」是辭舊迎新的節慶傳統。成衣興起前，手工訂製服飾曾是最時髦的象徵。隨文化變遷，訂製需求雖然式微，仍有一群職人以精湛手藝守護傳統。今春，由見證鹽埕高訂風華的鈕釦行二代薛喬月領路，走訪布莊、裁縫店與鈕釦行，回望昔日港都女性追求時髦自信的青春歲月。

老派逛街來鹽埕

走進鹽埕區大溝頂，旅人絡繹往來，現代街景轉入老市場，眼前景象彷如時空轉變，此刻薛喬月正從巷弄內信步而來，正準備為遊客細說鹽埕與訂製服飾行業的故事。

「以前訂製店在農曆過年前都忙到夜以繼日，甚至中秋過後就不接單了，因為根本做不出來。」高鈺鈕釦行二代薛喬月回憶說道。

即使接手鈕釦行多年，薛喬月仍有著老派的靈魂，依舊維持往昔商品陳列方式。(攝影/Carter) 早年鹽埕區因臨港口碼頭優勢而成為舶來品輸入地，新樂街又是金飾珠寶街，鹽埕第一公有零售市場、新樂集中商場這一帶是非常繁華熱鬧的市中心，逛街採買都集中在鹽埕這裡，逛街的男男女女也都打扮得很時髦。

鈕釦行見證鹽埕一甲子歲月更迭

除了購買成衣，當時經濟條件較佳者通常會訂製衣服，有些阿嬤連睡衣、浴袍都穿訂做的，也因此造就鹽埕商圈獨領時代潮流，大街小巷遍布布店、訂製店、鈕釦行，薛喬月記憶所及，僅僅五福路至新樂街短短100公尺即有3間服飾材料行，如今僅剩高鈺鈕釦行見證那些年的絕代風華。

「以前生意好到凌晨兩、三點才能關門，小時候我就在店裡睡在紙箱上，還有我的數學算數就是從算釦子學起的。」薛喬月笑著回想兒時，彷彿歷歷在目。

薛喬月兒時成長幾乎都在新樂市場裡，對鹽埕有著深深的情感連結。(攝影/Carter) 她不捨父母白手起家創業的鈕釦行因無人接手而歇業，就算服飾訂製風潮逐漸式微，20多年前仍決定返鄉承繼家業。多年過去，至今她仍有著老派的靈魂，依舊維持往昔商品陳列方式。走過近一甲子歲月的高鈺鈕釦行，大小鈕釦羅列、花樣多元，在老市場裡猶如景致，引人駐足。

高鈺鈕釦行提供布釦訂製服務，利用剩餘布料來製作包布釦，除了別具特色也展現了愛物惜物的精神。(攝影/Carter)

時裝訂製產業交織光陰的故事

服飾訂製產業是鹽埕商圈演進的縮影，亦是獨特人文寫照。

薛喬月領路前行一邊娓娓細說，從買布料、畫設計稿、打版到找裁縫師傅量身製作，過去形成鹽埕商圈一條龍的服飾產業特色。經營進口布料的「金孔雀」、「王冠」、「乾隆坊」等老店林立，來到販售歐洲進口綢布的「乾隆坊」，薛喬月分享，現今仍有許多喜愛手工訂製服飾的長青顧客會來這裡尋寶。

「乾隆坊」專營進口布料，是鹽埕布店少數一條龍式同時提供設計、打版與裁縫的量身訂製服裝店家。(攝影/Carter) 能為布料進一步展現工藝的是設計與剪裁師傅，沿著街邊薛喬月繼續說：「鹽埕商圈全盛時期，滿街都是學徒，可以說是裁縫師傅育成大本營。訂製服飾則分有時裝、旗袍等專門店，還有專門車布邊、專治破洞的繡補師傅，分工非常細緻。有趣的是，以前很多訂製店根本沒有招牌，裁縫師傅名字就算是代表店名了，像喬方的店就是師傅楊喬方的名字。」展現了服飾訂製產業過去的競爭、繁複與多

元。

裁縫分工細緻，像是「喬方的店」裁縫師傅楊喬方主要工作就是車布邊與鈕釦洞。(攝影/Carter) 繼續來到巷弄一隅，薛喬月向「雅琪旗袍」的陶才法師傅親切地打了招呼，師傅已85歲，算下來從學徒入行至今將近70年，至今仍持續以其精湛的裁縫技藝為顧客製作旗袍。

「雅琪旗袍」的陶才法師傅回憶旗袍店繁華年代，為了趕製旗袍都要通宵做到凌晨兩三點才能夠休息。(攝影/Carter) 至於騎樓下的繡補小攤則是另一道光景。途經瀨南街上的「精工繡補」師傅葉太太，不論是毛線衣或絲襪都能修補，在幾近消失的繡補傳統中，也猶如街頭傳奇般的存在。

薛喬月笑說，大多數客人都是熟識的老主顧，有時候她們要找什麼物件都知道放在哪裡，也會自己算錢結帳，這也是「老店」展現的人情味與特色。(攝影/Carter) 相較現今的快時尚風潮，傳統手工製衣從量身、選布到成品所需時長也無法大量複製，然而「量身打造」的魅力仍如衣飾上的鈕釦，扣住了文化與匠心。就像薛喬月幽默地說：「姐穿的不只是時髦，還有情懷。」

• 高鈺鈕釦行

地址：高雄市鹽埕區新樂街198-28號

電話：（07）521-2089、0921-726-496

• 乾隆坊（高雄店）

地址：高雄市鹽埕區五福四路166號

電話：（07）532-9885

• 金孔雀

地址：高雄市鹽埕區七賢三路93號

電話：（07）551-5706

• 王冠精品布店

地址：高雄市鹽埕區中原里新樂街198-1號

電話：（07）551-0608

• 雅琪旗袍

地址：高雄市鹽埕區新樂街198-79號

電話：0958-551-904

• 喬方的店

地址：高雄市鹽埕區新樂街198-30號

電話：（07）531-0366

• 精工繡補

地點：高雄市鹽埕區瀨南街（靠近瀨南街與大仁路口的騎樓下）

電話：0966-623-567