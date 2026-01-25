快訊

看到他攀上台北101 盧秀燕驚呼「我被圈粉了！」

如何判斷腿部肌力是否仍在良好水準？用1日常動作就能測出來

幽默推薦大家來爬台北101！霍諾德下一步計劃曝光

高雄新視界

聯合新聞網／ 高雄畫刊
(攝影/Carter)
(攝影/Carter)

　　

用新的視野 迎向2026！

　　高雄，從原本的工業城市，逐步蛻變為兼具文化、宜居與智慧的生活新聚落。

　　愛河灣畔、座落在高雄流行音樂中心珊瑚礁群中的「FOCUS 13 珊瑚廣場」啟動試營運，結合海景、設計選物與風格餐飲，為港灣注入全新生活場景；沿著輕軌前行，河畔餐桌與文創市集串聯城市節奏，海風、音樂與美食交織成動人風景。

　　藝術悄然進入山城，國際藝術家讓貓咪彩繪躍上甲仙的街角巷弄，重新詮釋在地產業與自然地景，為地方注入活力。同時，料理文化則以創新手法演繹傳統臺灣味，讓熟悉的滋味幻化成全新的感動。不僅如此，農業同樣轉型升級，「山茶三香」將六龜原生山茶跨界成為香氛作品，讓世界看見高雄農產的質感、故事與無限可能。

　　放慢腳步，走訪杉林與六龜的繽紛花海、星空露營與尾寮山日出，展現慢活而豐富的四季風景。2025年完成修復的「打狗水道量水器室」，訴說百年水道的歷史記憶，感受時光流轉中的細心守護與延續。

　　高雄正以多元而細膩的面貌，持續向前，勾勒出屬於未來的城市藍圖，並在創新中保有溫度、累積深度，邀請大家走進高雄，感受每一次令人驚喜的轉變。

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.01】

高雄畫刊

追蹤

延伸閱讀

高雄果嶺自然公園長「紅冠」 陳其邁揭曉謎底

影／年關近…高雄攤商月內被偷2次不忍了 貼文罵賊「有排班表？」

緯創進駐前鎮科技產業園區 專家看好帶動區域房市

加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格讓人驚：比台灣便宜

相關新聞

高雄新視界

用新的視野，迎向2026！高雄，從原本的工業城市，逐步蛻變為兼具文化、宜居與智慧的生活新聚落。

迎海而生！FOCUS 13 珊瑚廣場 全新登場

揹上帆布袋、搭乘輕軌，放慢腳步，以自在輕快的節奏走進高雄流行音樂中心剛試營運的 FOCUS 13 珊瑚廣場。入口處，藍色大 IP「浪子」隨風輕輕擺動，彷彿向來訪的旅人揮手問候；一旁紫色的「FOCUS 13」字樣，渲染出輕盈而愉悅的情緒，為整座場域注入活力與朝氣，也邀請人們走進其中，探索一處處值得駐足的有趣角落。

沿著輕軌 一站一特色漫遊愛河灣

隨著 FOCUS 13 珊瑚廣場的落成，愛河灣周邊的景致已從零星的亮點，串聯成一條充滿生命力的輕軌曲線，開啟一段五感交織的探索旅程。從光榮碼頭出發，途經真愛碼頭，最終抵達駁二大義及蓬萊棧庫群，只需跟著海風的節奏前行，在漫遊節奏裡，細細品味屬於港灣的日常風景。

山林氣息化作一縷香 六龜山茶的跨界旅程

群山環抱的六龜，原生山茶就在雲霧與山風間靜靜生長、累積風味，沉澱歲月的深度。近日推出的「六龜原生山茶香氛」，將茶韻創新轉化為細膩香氛，走進民眾生活日常，像是一場品茗溫柔而堅定的轉身，讓地方的氣息化為被世界收藏的獨特記憶。

我是良兵亦是良民：稻米達人巫璋貴 以一生忠誠守護家鄉土地

在美濃鄉間的金黃稻浪中有個挺拔的身影，身著樸素的汗衫與工作褲，腳踩一雙亮橘色雨鞋。他是巫璋貴，鄉親口中的「士官長」，也是四度奪下美濃區稻米品質競賽冠軍的傳奇人物。自2005年退伍後，從身著整齊軍裝，製造火藥、維護國防物資的一等士官長，到衣著簡樸，回鄉拿起鋤頭工作、走入田間的稻農，他將軍人的「絕對準確」原則轉為農事的「職人精神」，近二十年來在美濃田野間耕鋤著對國家的忠誠熾熱。

創意新臺菜 團聚好滋味

一道道創新臺菜，交會著時代記憶與當下滋味，熟悉的風味在職人巧手下被重新詮釋，讓每次相聚都多了不同的溫度與故事。亞太年度十大青年菁英名廚黃冠傑率領禎美樓團隊，端出新式中餐宴席；潮台菜主廚阿慶師則用現代手法呈現總舖師世家的手路功夫菜。料理陪伴團聚時刻，吃到匠心延續經典的好味道，每一口都是舌尖的永恆收藏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。