用新的視野 迎向2026！

高雄，從原本的工業城市，逐步蛻變為兼具文化、宜居與智慧的生活新聚落。

愛河灣畔、座落在高雄流行音樂中心珊瑚礁群中的「FOCUS 13 珊瑚廣場」啟動試營運，結合海景、設計選物與風格餐飲，為港灣注入全新生活場景；沿著輕軌前行，河畔餐桌與文創市集串聯城市節奏，海風、音樂與美食交織成動人風景。

藝術悄然進入山城，國際藝術家讓貓咪彩繪躍上甲仙的街角巷弄，重新詮釋在地產業與自然地景，為地方注入活力。同時，料理文化則以創新手法演繹傳統臺灣味，讓熟悉的滋味幻化成全新的感動。不僅如此，農業同樣轉型升級，「山茶三香」將六龜原生山茶跨界成為香氛作品，讓世界看見高雄農產的質感、故事與無限可能。

放慢腳步，走訪杉林與六龜的繽紛花海、星空露營與尾寮山日出，展現慢活而豐富的四季風景。2025年完成修復的「打狗水道量水器室」，訴說百年水道的歷史記憶，感受時光流轉中的細心守護與延續。

高雄正以多元而細膩的面貌，持續向前，勾勒出屬於未來的城市藍圖，並在創新中保有溫度、累積深度，邀請大家走進高雄，感受每一次令人驚喜的轉變。