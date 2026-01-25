迎海而生！FOCUS 13 珊瑚廣場 全新登場

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter】

揹上帆布袋、搭乘輕軌，放慢腳步，以自在輕快的節奏走進高雄流行音樂中心剛試營運的FOCUS 13珊瑚廣場。入口處，藍色大IP「浪子」隨風輕輕擺動，彷彿向來訪的旅人揮手問候；一旁紫色的「FOCUS 13」字樣，渲染出輕盈而愉悅的情緒，為整座場域注入活力與朝氣，也邀請人們走進其中，探索一處處值得駐足的有趣角落。

館內以鯨魚噴水意象設計，綻放白色垂墜亮片，讓人驚艷不已，商場聚集超過40個文創品牌，逛起來超過癮。(攝影/Carter)

以美術、工藝為核心的策展選品：focus in SELECT

「focus in SELECT」為FOCUS旗下自選品牌，過去曾於台南美術二館、林百貨與FOCUS百貨中展出，以策展形式串聯美術、工藝與生活選物，形塑兼具美感與實用性的選品風格。來到高雄FOCUS 13珊瑚廣場，品牌更將高雄城市氣質與海洋意象融入其中，展現屬於港都的獨特靈魂。

從生活器物到設計選品，展區匯集多元創作能量，展現高雄在地與跨域設計的豐富樣貌。(攝影/Carter) 試營運期間，focus in SELECT 以「CREATOR Waves」為題，攜手十位創作者展開聯名創作：B6 速寫男以線條定格港埠地標；KINGJUN、包大山製作所與林彥良展現南國的創意能量與生活節奏；方坊 Square Studio、1G與Macaron TOE 馬卡龍腳趾細膩捕捉港都日常的感性片刻；陳威廷、阿旭寫字公司與Bopomoo 波波畝則以文字與圖像傳遞內心對話與鬆弛氣氛。

此外，商場主視覺角色「浪子」亦延伸為一系列文創作品，由韓國藝術家鄭知淑（Jung Ji Sook）操刀設計，琳瑯滿目的創意商品，等待旅人逐一發掘。

focus in SELECT為FOCUS 13自選品牌，本次推出十位創作者聯名創作，也有浪子周邊商品。(攝影/Carter)

從產地到餐桌！鰻悠用慢慢悠火烤出鰻魚美味

來自「鰻魚日記」的全新品牌「鰻悠」，進駐FOCUS 13珊瑚廣場，以全新的料理手法演繹鰻魚風味。坐在店內，不僅能細細品味佳餚，還能俯瞰波光粼粼的港灣景致，讓視覺與味覺同時獲得療癒。

餐廳最引以為傲的，是從養殖到料理的一條龍品質把關。店內所使用的皆為老闆親自養殖的「日本種白鰻」，來源透明、鮮度出眾；並堅持以「低溫慢烤」取代一般高溫直烤，更完整保留鰻魚的營養與油脂，使肉質細緻中帶著令人驚喜的 Q 彈口感。

鰻悠以低溫慢烤的方式，沾抹獨門醬汁，品嘗鮮美的鰻魚讓人齒頰留香。(攝影/Carter) 偏好原味的饕客，不妨選擇「白燒」，不施加多餘調味，純粹以火候引出鰻魚最自然的清甜鮮嫩；若喜愛濃郁滋味，經典「蒲燒」則以三次刷醬的工序，讓鹹甜醬香層層滲入魚肉，一口白飯、一口鰻魚，令人回味無窮。

階梯式座位設計 無敵海景盡收眼底

走進FULA COFFEE 芙拉咖啡，先在櫃台挑選一杯飲品、搭配一塊巴斯克乳酪蛋糕，再尋一處喜歡的位置坐下。大片窗景引入溫暖日光，港灣中停泊的船隻隨風搖曳，窗外人潮往來不息，室內卻自成一方靜謐，形成熱鬧與安定並存的迷人對比。

空間設計上，FULA COFFEE芙拉咖啡跳脫傳統咖啡館配置，規劃階梯式座位區，讓高低錯落的人群與窗外湛藍海色交織成一幅流動的人文風景。

擁有大面港灣窗景的 FULA COFFEE 芙拉咖啡為館內最熱門打卡景點。(攝影/Carter) 甜點方面，店內巴斯克乳酪蛋糕以細緻乳酪與濃郁奶香層層堆疊，外層微酥、內裡柔滑，風味純粹而飽滿。入口時乳香緩緩綻放，如海浪般溫柔推進，在簡單中展現耐人尋味的層次感，也成為許多甜點愛好者到訪必點的經典之選。

在港灣第一排，放慢腳步看風景，FOCUS 13 珊瑚廣場成為與高雄城市對話的日常所在。(攝影/Carter) 當夕陽緩緩沉入港灣，FOCUS 13珊瑚廣場也在光影變化中展現不同面貌。這裡不只是集結選品、美食與咖啡的場域，更是一處讓人放慢節奏、與城市重新對話的生活節點。從策展選品中感受創作浪潮的流動，在窗邊享受海景與甜點的片刻靜好，或於餐桌前品味職人以時間細細堆疊的風味，每一次停留，都是與高雄港都節奏同步的溫柔片段。當旅程暫告一段落，FOCUS 13珊瑚廣場所留下的，並非只是走訪過的記憶，而是一個讓人願意反覆回來、持續發現生活美好的港灣座標。

• FOCUS 13珊瑚廣場

地址：高雄市苓雅區海邊路110號

• focus in SELECT

位置：FOCUS 13商場1樓

• 鰻悠

位置：FOCUS 13商場2樓

• FULA COFFEE 芙拉咖啡

位置：FOCUS 13商場2樓