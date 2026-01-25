沿著輕軌 一站一特色漫遊愛河灣

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/MAY 16 CAFE】

隨著 FOCUS 13 珊瑚廣場的落成，愛河灣周邊的景致已從零星的亮點，串聯成一條充滿生命力的輕軌曲線，開啟一段五感交織的探索旅程。從光榮碼頭出發，途經真愛碼頭，最終抵達駁二大義及蓬萊棧庫群，只需跟著海風的節奏前行，在漫遊節奏裡，細細品味屬於港灣的日常風景。

夕陽映照港灣水面，人們在河岸邊留影停留，為高雄的日常時刻添上一抹溫柔光景。(攝影/Carter)

偷閒午後的靜謐時光：MAY 16 CAFE

從輕軌光榮碼頭站（C10）下車，當多數旅人正為港岸遼闊的視野駐足時，內行的生活家會選擇轉進一旁的靜謐街角，尋找隱身於市區中的 MAY 16 CAFE。

MAY 16 CAFE位於輕軌光榮碼頭站附近，為咖啡與藝術空間的結合。(攝影/Carter) 店內選用精品咖啡豆，並以獨特的川式手沖法，精準釋放每一顆咖啡豆背後的地域風味；無論是口感鮮明的單品咖啡，或層次豐富的手作甜點，都在這個現代簡約的空間裡，為午後漫步鋪陳一段舒心序曲。

店內使用精品咖啡豆，並採川式手沖法表現咖啡風味。(攝影/Carter) 貝禮詩歐蕾生起司(左前)、貝禮詩紅茶歐蕾(左後)、瓜地馬拉美利藝妓日曬(右前)、檸檬蛋糕(右後)。(攝影/Carter) 這裡不僅是間咖啡館，更是藝術共生的場域，與「序藝術」空間結合，讓人在品味咖啡的同時，也能與當代視覺美學不期而遇。窗邊灑落的光影、牆面上的作品，構成一幅適合慢下來細看的城市日常。

牆面藝術融入空間，讓 MAY 16 CAFE 成為一處邊喝咖啡、邊感受城市日常的生活藝術場域。(圖片提供/MAY 16 CAFE)

菜中有風土的港灣餐桌：在水一方

隨著輕軌緩緩駛入 C11 真愛碼頭站，視線自然被充滿科技感的流行音樂中心吸引，而緊鄰水岸的「在水一方現代居酒屋」，以整片落地窗，將愛河灣最動人的日落餘暉框成一幅畫。

走進在水一方現代居酒屋，飲調酒、品美食，享受獨一無二的港灣風光。(攝影/Carter) 左照：櫛瓜破布子西班牙臘腸(上)、橙香炙燒旗魚(中)、鰻魚天婦羅(下)；右照：費南雪(上)、焦糖布丁(下)。(攝影/Carter) 創辦人彭書訓分享，主廚堅持「一菜一調味」，相信每道料理、甜點與飲品都擁有獨立的風味靈魂，道道講究滋味層次，不厭工序繁複。

破布子美乃滋搭上西班牙臘腸，奶香與鹹香交織在多汁厚實的櫛瓜之中；長時間浸泡可可豆的鮮奶油，成為焦糖布丁上的一朵風味之花。若此時點上一杯融合紅烏龍茶的特調琴酒，茶韻與微醺在口中擴散，看著窗外波光粼粼的夕陽港景，味蕾與視覺同步沉醉。

街頭創意集結地：邊緣人市集

當夜色漸濃，來到 C12 駁二大義站，空氣中瀰漫著自由與文創交織的活力氣息。不同於前兩站的靜謐與浪漫，大義倉庫群洋溢著街頭能量，而長期深耕於此的 「邊緣工事（邊緣人市集）」，正是這股創作動能的核心。

吃飽喝足，搭著輕軌來到大義倉庫站逛市集，感受充沛的街頭活力。(攝影/Carter) 在這裡每個攤位都像是一個等待被發現的異想世界，吸引遊客駐足。(攝影/Carter) 這群以「邊緣」為名的創作者，實則是在主流之外守護著獨一無二的原創精神。街頭藝人的歌聲此起彼落，人們穿梭在攤位之間，各式手工藝品、獨立設計與潮流小物映入眼簾，每個攤位都像是一個小小的異想世界。

在暈黃燈光下，買一兩枝花、選幾張酷酷的標語、挑一件喜愛的飾品，讓這趟輕軌之旅，在充滿溫度的手感創意中，畫下一個餘韻悠長的句點。

• MAY 16 CAFE

電話：(07)211-9819

地址：高雄市苓雅區青年二路198號

• 在水一方

地址：高雄市苓雅區海邊路110號

• 邊緣人市集

地址：駁二藝術特區（大勇區藝術廣場）