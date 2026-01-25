快訊

聯合新聞網／ 高雄畫刊
【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/MAY 16 CAFE】

　　隨著 FOCUS 13 珊瑚廣場的落成，愛河灣周邊的景致已從零星的亮點，串聯成一條充滿生命力的輕軌曲線，開啟一段五感交織的探索旅程。從光榮碼頭出發，途經真愛碼頭，最終抵達駁二大義及蓬萊棧庫群，只需跟著海風的節奏前行，在漫遊節奏裡，細細品味屬於港灣的日常風景。

偷閒午後的靜謐時光：MAY 16 CAFE

　　從輕軌光榮碼頭站（C10）下車，當多數旅人正為港岸遼闊的視野駐足時，內行的生活家會選擇轉進一旁的靜謐街角，尋找隱身於市區中的 MAY 16 CAFE。

　　店內選用精品咖啡豆，並以獨特的川式手沖法，精準釋放每一顆咖啡豆背後的地域風味；無論是口感鮮明的單品咖啡，或層次豐富的手作甜點，都在這個現代簡約的空間裡，為午後漫步鋪陳一段舒心序曲。

　　這裡不僅是間咖啡館，更是藝術共生的場域，與「序藝術」空間結合，讓人在品味咖啡的同時，也能與當代視覺美學不期而遇。窗邊灑落的光影、牆面上的作品，構成一幅適合慢下來細看的城市日常。

菜中有風土的港灣餐桌：在水一方

　　隨著輕軌緩緩駛入 C11 真愛碼頭站，視線自然被充滿科技感的流行音樂中心吸引，而緊鄰水岸的「在水一方現代居酒屋」，以整片落地窗，將愛河灣最動人的日落餘暉框成一幅畫。

　　創辦人彭書訓分享，主廚堅持「一菜一調味」，相信每道料理、甜點與飲品都擁有獨立的風味靈魂，道道講究滋味層次，不厭工序繁複。

　　破布子美乃滋搭上西班牙臘腸，奶香與鹹香交織在多汁厚實的櫛瓜之中；長時間浸泡可可豆的鮮奶油，成為焦糖布丁上的一朵風味之花。若此時點上一杯融合紅烏龍茶的特調琴酒，茶韻與微醺在口中擴散，看著窗外波光粼粼的夕陽港景，味蕾與視覺同步沉醉。

街頭創意集結地：邊緣人市集

　　當夜色漸濃，來到 C12 駁二大義站，空氣中瀰漫著自由與文創交織的活力氣息。不同於前兩站的靜謐與浪漫，大義倉庫群洋溢著街頭能量，而長期深耕於此的 「邊緣工事（邊緣人市集）」，正是這股創作動能的核心。

　　這群以「邊緣」為名的創作者，實則是在主流之外守護著獨一無二的原創精神。街頭藝人的歌聲此起彼落，人們穿梭在攤位之間，各式手工藝品、獨立設計與潮流小物映入眼簾，每個攤位都像是一個小小的異想世界。

　　在暈黃燈光下，買一兩枝花、選幾張酷酷的標語、挑一件喜愛的飾品，讓這趟輕軌之旅，在充滿溫度的手感創意中，畫下一個餘韻悠長的句點。

• MAY 16 CAFE

電話：(07)211-9819

地址：高雄市苓雅區青年二路198號

• 在水一方

地址：高雄市苓雅區海邊路110號

• 邊緣人市集

地址：駁二藝術特區（大勇區藝術廣場）

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.01】

高雄畫刊

相關新聞

高雄新視界

用新的視野，迎向2026！高雄，從原本的工業城市，逐步蛻變為兼具文化、宜居與智慧的生活新聚落。

迎海而生！FOCUS 13 珊瑚廣場 全新登場

揹上帆布袋、搭乘輕軌，放慢腳步，以自在輕快的節奏走進高雄流行音樂中心剛試營運的 FOCUS 13 珊瑚廣場。入口處，藍色大 IP「浪子」隨風輕輕擺動，彷彿向來訪的旅人揮手問候；一旁紫色的「FOCUS 13」字樣，渲染出輕盈而愉悅的情緒，為整座場域注入活力與朝氣，也邀請人們走進其中，探索一處處值得駐足的有趣角落。

沿著輕軌 一站一特色漫遊愛河灣

隨著 FOCUS 13 珊瑚廣場的落成，愛河灣周邊的景致已從零星的亮點，串聯成一條充滿生命力的輕軌曲線，開啟一段五感交織的探索旅程。從光榮碼頭出發，途經真愛碼頭，最終抵達駁二大義及蓬萊棧庫群，只需跟著海風的節奏前行，在漫遊節奏裡，細細品味屬於港灣的日常風景。

山林氣息化作一縷香 六龜山茶的跨界旅程

群山環抱的六龜，原生山茶就在雲霧與山風間靜靜生長、累積風味，沉澱歲月的深度。近日推出的「六龜原生山茶香氛」，將茶韻創新轉化為細膩香氛，走進民眾生活日常，像是一場品茗溫柔而堅定的轉身，讓地方的氣息化為被世界收藏的獨特記憶。

我是良兵亦是良民：稻米達人巫璋貴 以一生忠誠守護家鄉土地

在美濃鄉間的金黃稻浪中有個挺拔的身影，身著樸素的汗衫與工作褲，腳踩一雙亮橘色雨鞋。他是巫璋貴，鄉親口中的「士官長」，也是四度奪下美濃區稻米品質競賽冠軍的傳奇人物。自2005年退伍後，從身著整齊軍裝，製造火藥、維護國防物資的一等士官長，到衣著簡樸，回鄉拿起鋤頭工作、走入田間的稻農，他將軍人的「絕對準確」原則轉為農事的「職人精神」，近二十年來在美濃田野間耕鋤著對國家的忠誠熾熱。

創意新臺菜 團聚好滋味

一道道創新臺菜，交會著時代記憶與當下滋味，熟悉的風味在職人巧手下被重新詮釋，讓每次相聚都多了不同的溫度與故事。亞太年度十大青年菁英名廚黃冠傑率領禎美樓團隊，端出新式中餐宴席；潮台菜主廚阿慶師則用現代手法呈現總舖師世家的手路功夫菜。料理陪伴團聚時刻，吃到匠心延續經典的好味道，每一口都是舌尖的永恆收藏。

