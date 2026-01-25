快訊

看到他攀上台北101 盧秀燕驚呼「我被圈粉了！」

如何判斷腿部肌力是否仍在良好水準？用1日常動作就能測出來

幽默推薦大家來爬台北101！霍諾德下一步計劃曝光

山林氣息化作一縷香 六龜山茶的跨界旅程

聯合新聞網／ 高雄畫刊
(圖片提供/高雄市政府農業局)
(圖片提供/高雄市政府農業局)

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市政府農業局、PAPILLON DOUX許智傑博士】

　　群山環抱的六龜，原生山茶就在雲霧與山風間靜靜生長、累積風味，沉澱歲月的深度。近日推出的「六龜原生山茶香氛」，將茶韻創新轉化為細膩香氛，走進民眾生活日常，像是一場品茗溫柔而堅定的轉身，讓地方的氣息化為被世界收藏的獨特記憶。

六龜山茶香氛登陸巴黎，將高雄山城氣息帶上世界香氛版圖。(圖片提供/高雄市政府農業局)
六龜山茶香氛登陸巴黎，將高雄山城氣息帶上世界香氛版圖。(圖片提供/高雄市政府農業局)
六龜原生山茶生長在在雲霧與山風間，沉澱出歲月的深度。(攝影/Carter)
六龜原生山茶生長在在雲霧與山風間，沉澱出歲月的深度。(攝影/Carter)

從一杯茶開始的思考

　　高雄市政府農業局副局長高鎮遠表示，推動「六龜山茶香氛」的起點，源於對地方茶產業發展的觀察與思考。六龜擁有珍貴的原生山茶資源，風味細緻、香氣清雅，卻長年僅以茶葉形式與市場相遇，少了被重新詮釋的可能。

六龜原生山茶的風味細緻、香氣清雅，富有山林韻味。(攝影/Carter)
六龜原生山茶的風味細緻、香氣清雅，富有山林韻味。(攝影/Carter)
　　當滋味停留在產地，沒有被延伸至其他生活需求，年輕世代看不到投入其中的未來發展。農業局因此開始思考是否能讓茶不只被飲用，也能被感受、被記憶，成為生活的一部分。高鎮遠指出，香氛正是一種能讓農業跨出既有框架的媒介，透過轉化為地方產業開啟與不同世代、不同市場對話的空間。

　　在農業局媒合下，新發社區與香氛品牌「PAPILLON DOUX」展開合作，嘗試將六龜原生山茶的氣味轉化為香氛。過程中最大挑戰，在於如何保留茶的自然氣息，而不被其他香氣掩蓋。

山茶採摘後，透過不同程度的發酵與製作方式，氣味各有其特色。(攝影/Carter)
山茶採摘後，透過不同程度的發酵與製作方式，氣味各有其特色。(攝影/Carter)

一場跨界合作的實驗

　　選擇「茶×香氛」作為發展方向，對新發社區而言，是一次全新嘗試。新發社區發展協會理事長湯嘉富分享，原生山茶多生長於山林深處的野生喬木，因環境險峻、採摘不易而顯得稀有。正是這份稀少，孕育出六龜山茶純粹而獨特的香氣，也成為香氛轉化時最具辨識度的核心基底。

原生山茶多生長於山林深處的野生喬木，因此孕育出六龜山茶純粹而獨特的香氣。(攝影/Carter)
原生山茶多生長於山林深處的野生喬木，因此孕育出六龜山茶純粹而獨特的香氣。(攝影/Carter)
　　山茶採摘後，透過不同程度的發酵與製作方式，氣味也各有特色。青茶散發清新草木氣息，貼近大地的芬芳；紅茶香氣溫潤深沉，透著迷人的蜜甜韻味；橙茶層次豐富，蘊含飽滿圓潤的果香。這些同源卻各具性格的茶葉，成為轉化為香氛時最富表現力的語言，也讓六龜山林的韻味得以被更多人感知。

茶葉形擴香石採用山茶喬木疏伐枝條研磨製成，讓自然之美和香氣一同呈現。(圖片提供/高雄市政府農業局)
茶葉形擴香石採用山茶喬木疏伐枝條研磨製成，讓自然之美和香氣一同呈現。(圖片提供/高雄市政府農業局)
　　經歷反覆測試與溝通後，品牌團隊從理解茶樹的生長環境、採摘時節，到香氣在空氣中的展現方式，一步步找出最貼近六龜山茶的氣味表情。這不只是產品開發，更是一場農業與設計之間的對話。

茶香走上國際舞臺

　　六龜茶香水先是登上巴黎羅浮宮「Cosmetic 360」展覽會，之後並於東京澀谷車站外的電視牆進行商品形象宣傳，對地方而言是一項重要里程碑，不僅代表商品進入國際市場，更象徵臺灣茶能以嶄新形式被世界理解。當香氣成為時尚語言，六龜的山林風土與文化，也隨之被感受與閱讀，讓國際看見臺灣茶不只存在於杯皿中，更是一種生活風格與文化符號。

「PAPILLONDOUX」創辦人許智傑攜六龜山茶香氛登上法國巴黎Cosmetic 360展覽會，並與臺灣駐法代表郝培芝合影。(圖片提供/PAPILLON DOUX許智傑博士)
「PAPILLONDOUX」創辦人許智傑攜六龜山茶香氛登上法國巴黎Cosmetic 360展覽會，並與臺灣駐法代表郝培芝合影。(圖片提供/PAPILLON DOUX許智傑博士)
　　「六龜原生山茶香氛禮盒」已成功吸引市場關注，也為新發社區累積實質的合作經驗與回饋。湯嘉富表示，這次合作讓社區看見更多可能，也逐步建立面對市場的信心。產品目前可於新發社區及「PAPILLON DOUX」各實體門市購買，邀請更多人親身感受來自山林的一縷茶香。

當臺灣茶以嶄新形式被世界理解，六龜的山林風土與文化，也隨之被感受與閱讀。(攝影/Carter)
當臺灣茶以嶄新形式被世界理解，六龜的山林風土與文化，也隨之被感受與閱讀。(攝影/Carter)
　　六龜山茶茶香並非一次性嘗試，而是一條正在展開的道路——當茶香跨越山城走向世界，地方的故事也得以持續被書寫。

高雄市六龜區新發社區發展協會

FB：六龜山茶故事館

地址：高雄市六龜區新發里和平路223號

電話：07-679-1668；0911-272-545

PAPILLON DOUX

官網：PAPILLON DOUX

FB：Papillondoux

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.01】

高雄畫刊

追蹤

延伸閱讀

高雄男侮辱陸配「外來病毒」 還在社區Line群投票羞辱

鄭麗君：院級平台結合公民創新力量 盼淨零轉型走出台灣模式

汐止區大同路三段地平整頓 機車停車場重新開放

整合市府各局處及社區民力 新北警全面強化護童勤務

相關新聞

高雄新視界

用新的視野，迎向2026！高雄，從原本的工業城市，逐步蛻變為兼具文化、宜居與智慧的生活新聚落。

迎海而生！FOCUS 13 珊瑚廣場 全新登場

揹上帆布袋、搭乘輕軌，放慢腳步，以自在輕快的節奏走進高雄流行音樂中心剛試營運的 FOCUS 13 珊瑚廣場。入口處，藍色大 IP「浪子」隨風輕輕擺動，彷彿向來訪的旅人揮手問候；一旁紫色的「FOCUS 13」字樣，渲染出輕盈而愉悅的情緒，為整座場域注入活力與朝氣，也邀請人們走進其中，探索一處處值得駐足的有趣角落。

沿著輕軌 一站一特色漫遊愛河灣

隨著 FOCUS 13 珊瑚廣場的落成，愛河灣周邊的景致已從零星的亮點，串聯成一條充滿生命力的輕軌曲線，開啟一段五感交織的探索旅程。從光榮碼頭出發，途經真愛碼頭，最終抵達駁二大義及蓬萊棧庫群，只需跟著海風的節奏前行，在漫遊節奏裡，細細品味屬於港灣的日常風景。

山林氣息化作一縷香 六龜山茶的跨界旅程

群山環抱的六龜，原生山茶就在雲霧與山風間靜靜生長、累積風味，沉澱歲月的深度。近日推出的「六龜原生山茶香氛」，將茶韻創新轉化為細膩香氛，走進民眾生活日常，像是一場品茗溫柔而堅定的轉身，讓地方的氣息化為被世界收藏的獨特記憶。

我是良兵亦是良民：稻米達人巫璋貴 以一生忠誠守護家鄉土地

在美濃鄉間的金黃稻浪中有個挺拔的身影，身著樸素的汗衫與工作褲，腳踩一雙亮橘色雨鞋。他是巫璋貴，鄉親口中的「士官長」，也是四度奪下美濃區稻米品質競賽冠軍的傳奇人物。自2005年退伍後，從身著整齊軍裝，製造火藥、維護國防物資的一等士官長，到衣著簡樸，回鄉拿起鋤頭工作、走入田間的稻農，他將軍人的「絕對準確」原則轉為農事的「職人精神」，近二十年來在美濃田野間耕鋤著對國家的忠誠熾熱。

創意新臺菜 團聚好滋味

一道道創新臺菜，交會著時代記憶與當下滋味，熟悉的風味在職人巧手下被重新詮釋，讓每次相聚都多了不同的溫度與故事。亞太年度十大青年菁英名廚黃冠傑率領禎美樓團隊，端出新式中餐宴席；潮台菜主廚阿慶師則用現代手法呈現總舖師世家的手路功夫菜。料理陪伴團聚時刻，吃到匠心延續經典的好味道，每一口都是舌尖的永恆收藏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。