山林氣息化作一縷香 六龜山茶的跨界旅程

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市政府農業局、PAPILLON DOUX許智傑博士】

群山環抱的六龜，原生山茶就在雲霧與山風間靜靜生長、累積風味，沉澱歲月的深度。近日推出的「六龜原生山茶香氛」，將茶韻創新轉化為細膩香氛，走進民眾生活日常，像是一場品茗溫柔而堅定的轉身，讓地方的氣息化為被世界收藏的獨特記憶。

六龜山茶香氛登陸巴黎，將高雄山城氣息帶上世界香氛版圖。(圖片提供/高雄市政府農業局) 六龜原生山茶生長在在雲霧與山風間，沉澱出歲月的深度。(攝影/Carter)

從一杯茶開始的思考

高雄市政府農業局副局長高鎮遠表示，推動「六龜山茶香氛」的起點，源於對地方茶產業發展的觀察與思考。六龜擁有珍貴的原生山茶資源，風味細緻、香氣清雅，卻長年僅以茶葉形式與市場相遇，少了被重新詮釋的可能。

六龜原生山茶的風味細緻、香氣清雅，富有山林韻味。(攝影/Carter) 當滋味停留在產地，沒有被延伸至其他生活需求，年輕世代看不到投入其中的未來發展。農業局因此開始思考是否能讓茶不只被飲用，也能被感受、被記憶，成為生活的一部分。高鎮遠指出，香氛正是一種能讓農業跨出既有框架的媒介，透過轉化為地方產業開啟與不同世代、不同市場對話的空間。

在農業局媒合下，新發社區與香氛品牌「PAPILLON DOUX」展開合作，嘗試將六龜原生山茶的氣味轉化為香氛。過程中最大挑戰，在於如何保留茶的自然氣息，而不被其他香氣掩蓋。

山茶採摘後，透過不同程度的發酵與製作方式，氣味各有其特色。(攝影/Carter)

一場跨界合作的實驗

選擇「茶×香氛」作為發展方向，對新發社區而言，是一次全新嘗試。新發社區發展協會理事長湯嘉富分享，原生山茶多生長於山林深處的野生喬木，因環境險峻、採摘不易而顯得稀有。正是這份稀少，孕育出六龜山茶純粹而獨特的香氣，也成為香氛轉化時最具辨識度的核心基底。

原生山茶多生長於山林深處的野生喬木，因此孕育出六龜山茶純粹而獨特的香氣。(攝影/Carter) 山茶採摘後，透過不同程度的發酵與製作方式，氣味也各有特色。青茶散發清新草木氣息，貼近大地的芬芳；紅茶香氣溫潤深沉，透著迷人的蜜甜韻味；橙茶層次豐富，蘊含飽滿圓潤的果香。這些同源卻各具性格的茶葉，成為轉化為香氛時最富表現力的語言，也讓六龜山林的韻味得以被更多人感知。

茶葉形擴香石採用山茶喬木疏伐枝條研磨製成，讓自然之美和香氣一同呈現。(圖片提供/高雄市政府農業局) 經歷反覆測試與溝通後，品牌團隊從理解茶樹的生長環境、採摘時節，到香氣在空氣中的展現方式，一步步找出最貼近六龜山茶的氣味表情。這不只是產品開發，更是一場農業與設計之間的對話。

茶香走上國際舞臺

六龜茶香水先是登上巴黎羅浮宮「Cosmetic 360」展覽會，之後並於東京澀谷車站外的電視牆進行商品形象宣傳，對地方而言是一項重要里程碑，不僅代表商品進入國際市場，更象徵臺灣茶能以嶄新形式被世界理解。當香氣成為時尚語言，六龜的山林風土與文化，也隨之被感受與閱讀，讓國際看見臺灣茶不只存在於杯皿中，更是一種生活風格與文化符號。

「PAPILLONDOUX」創辦人許智傑攜六龜山茶香氛登上法國巴黎Cosmetic 360展覽會，並與臺灣駐法代表郝培芝合影。(圖片提供/PAPILLON DOUX許智傑博士) 「六龜原生山茶香氛禮盒」已成功吸引市場關注，也為新發社區累積實質的合作經驗與回饋。湯嘉富表示，這次合作讓社區看見更多可能，也逐步建立面對市場的信心。產品目前可於新發社區及「PAPILLON DOUX」各實體門市購買，邀請更多人親身感受來自山林的一縷茶香。

當臺灣茶以嶄新形式被世界理解，六龜的山林風土與文化，也隨之被感受與閱讀。(攝影/Carter) 六龜山茶茶香並非一次性嘗試，而是一條正在展開的道路——當茶香跨越山城走向世界，地方的故事也得以持續被書寫。

高雄市六龜區新發社區發展協會

FB：六龜山茶故事館

地址：高雄市六龜區新發里和平路223號

電話：07-679-1668；0911-272-545

PAPILLON DOUX

官網：PAPILLON DOUX

FB：Papillondoux