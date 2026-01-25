我是良兵亦是良民：稻米達人巫璋貴 以一生忠誠守護家鄉土地

快訊

高雄畫刊
美濃稻米達人巫璋貴將軍人絕對準確的原則轉為農事職人精神，在美濃區稻米品質競賽中屢獲肯定。(攝影/Carter)

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter】

　　在美濃鄉間的金黃稻浪中有個挺拔的身影，身著樸素的汗衫與工作褲，腳踩一雙亮橘色雨鞋。他是巫璋貴，鄉親口中的「士官長」，也是四度奪下美濃區稻米品質競賽冠軍的傳奇人物。自2005年退伍後，從身著整齊軍裝，製造火藥、維護國防物資的一等士官長，到衣著簡樸，回鄉拿起鋤頭工作、走入田間的稻農，他將軍人的「絕對準確」原則轉為農事的「職人精神」，近二十年來在美濃田野間耕鋤著對國家的忠誠熾熱。

巫璋貴榮獲114年美濃區稻米品質競賽冠軍與臺灣稻米達人選拔香米組全國銅牌的比賽米。(攝影/Carter)

從火藥到稻穀 解甲歸田的「守護」使命

　　巫璋貴在國防部軍備局生產製造中心第203廠服務了二十多年，長期與火藥和精密物資打交道，嚴謹的標準作業程序（SOP）早已內化成他的行事準則。回憶退伍務農初期，巫璋貴言語中滿是對土地的謙卑，從面對冷冰冰的軍事裝備，到栽作春耕秋熟的秧苗，讓他深刻體會到農事艱辛與自然變化，但他不曾退縮，反而將軍隊裡專注與精確的精神帶進田間。對他而言，舞台雖轉換，但「守護」的本質始終未變——過去是守護國家安全，如今守護的是美濃的米倉與土地。「我是良兵，亦是良民。」巫璋貴說：「國家教會我這些本領，退休後我一樣能靠它們爭取榮耀、好好生活、好好照顧家人。」

巫璋貴與妻子黃見英合照。巫璋貴在外從事農活，妻子則負責打理家務，兩人各司其職，共同守護珍視的家園。(攝影/Carter)

紀律管理學 種植比賽米的「精準與彈性」

　　美濃區種植「高雄147號」香米品種的農民很多，但巫璋貴收穫的米始終與眾不同，關鍵在於他對田間管理的高度要求。他說：「種田靠天是六成，剩下四成就是要靠管理。」因此，他建立軍事化般的「一日三巡田」，透過細密觀察與掌握精確數據，種出屢獲肯定的稻米。「大家追求的不一樣，我一開始就是以比賽為目標。」巫璋貴笑說。曾經有農友笑他收成不多，但他始終堅持「重質不重量」。尤其在施肥與用藥上，他要求極度精確，為了參賽，更會依照溫差，細膩地彈性調整灌溉水深與施肥時機，「這就像在實驗室裡配比例，一點都不能馬虎。」

巫璋貴站在美濃147米金黃稻浪中，這是他一年一次的成績單。(翻拍/Carter)
　　「稻子是不會騙人的，你對它好，它就長得漂亮。」巫璋貴巡田時，彷彿士官長檢查士兵的儀態般細心，每一株稻穗的生長情況、葉色變化，他都紀錄在腦海裡，同時也把栽種日期、氣候變化一一謄錄。對極致的追求，讓他四度拿下美濃區稻米品質競賽冠軍，並在 2020 年「臺灣稻米達人冠軍賽」奪得「臺灣好米組」亞軍，2025年再添銅牌。領獎那天，他特地穿上珍藏的軍裝。對他而言，軍裝象徵的是「信譽」，而種出的好米則是他贏得的勳章。他用行動證明，軍人的自律與堅持，在農業領域同樣能開出最美的花、結出最飽滿的果。

巫璋貴細心地紀錄天氣、降雨量及栽種日期等，謹慎並觀察農作物的變化。(攝影/Carter)
獎盃是對巫璋貴的肯定，更是代表著他對農事嚴謹、永不放棄的堅持。(攝影/Carter)

永遠的入伍生 謙沖護土珍愛家鄉

　　儘管獲獎連連，年近八旬的巫璋貴從不以「達人」自居，反而自稱田間「永遠的入伍生」。他經常向年輕農民或農業改良場的博士請益，也走訪各地與不同地區的冠軍農友交流。「哪裡有厲害的人，我就去哪裡學，即便對方年紀比我小很多，也是我的老師。」

冬天的水稻田改作紅豆，巫璋貴依然穿梭其間，細心守護田裡的辛勤成果。(攝影/Carter)
　　時至今日，巫璋貴依然每天準時「出操」。他是戰士，也是農夫，以最溫柔卻堅定的方式，為高雄守護珍貴的米糧榮光，也讓盛放餐桌的香米，不只是來自美濃的風土餽贈，更是一段關於紀律、土地與生命的故事。

