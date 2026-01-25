我是良兵亦是良民：稻米達人巫璋貴 以一生忠誠守護家鄉土地
【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter】
在美濃鄉間的金黃稻浪中有個挺拔的身影，身著樸素的汗衫與工作褲，腳踩一雙亮橘色雨鞋。他是巫璋貴，鄉親口中的「士官長」，也是四度奪下美濃區稻米品質競賽冠軍的傳奇人物。自2005年退伍後，從身著整齊軍裝，製造火藥、維護國防物資的一等士官長，到衣著簡樸，回鄉拿起鋤頭工作、走入田間的稻農，他將軍人的「絕對準確」原則轉為農事的「職人精神」，近二十年來在美濃田野間耕鋤著對國家的忠誠熾熱。
從火藥到稻穀 解甲歸田的「守護」使命
巫璋貴在國防部軍備局生產製造中心第203廠服務了二十多年，長期與火藥和精密物資打交道，嚴謹的標準作業程序（SOP）早已內化成他的行事準則。回憶退伍務農初期，巫璋貴言語中滿是對土地的謙卑，從面對冷冰冰的軍事裝備，到栽作春耕秋熟的秧苗，讓他深刻體會到農事艱辛與自然變化，但他不曾退縮，反而將軍隊裡專注與精確的精神帶進田間。對他而言，舞台雖轉換，但「守護」的本質始終未變——過去是守護國家安全，如今守護的是美濃的米倉與土地。「我是良兵，亦是良民。」巫璋貴說：「國家教會我這些本領，退休後我一樣能靠它們爭取榮耀、好好生活、好好照顧家人。」
紀律管理學 種植比賽米的「精準與彈性」
美濃區種植「高雄147號」香米品種的農民很多，但巫璋貴收穫的米始終與眾不同，關鍵在於他對田間管理的高度要求。他說：「種田靠天是六成，剩下四成就是要靠管理。」因此，他建立軍事化般的「一日三巡田」，透過細密觀察與掌握精確數據，種出屢獲肯定的稻米。「大家追求的不一樣，我一開始就是以比賽為目標。」巫璋貴笑說。曾經有農友笑他收成不多，但他始終堅持「重質不重量」。尤其在施肥與用藥上，他要求極度精確，為了參賽，更會依照溫差，細膩地彈性調整灌溉水深與施肥時機，「這就像在實驗室裡配比例，一點都不能馬虎。」
「稻子是不會騙人的，你對它好，它就長得漂亮。」巫璋貴巡田時，彷彿士官長檢查士兵的儀態般細心，每一株稻穗的生長情況、葉色變化，他都紀錄在腦海裡，同時也把栽種日期、氣候變化一一謄錄。對極致的追求，讓他四度拿下美濃區稻米品質競賽冠軍，並在 2020 年「臺灣稻米達人冠軍賽」奪得「臺灣好米組」亞軍，2025年再添銅牌。領獎那天，他特地穿上珍藏的軍裝。對他而言，軍裝象徵的是「信譽」，而種出的好米則是他贏得的勳章。他用行動證明，軍人的自律與堅持，在農業領域同樣能開出最美的花、結出最飽滿的果。
永遠的入伍生 謙沖護土珍愛家鄉
儘管獲獎連連，年近八旬的巫璋貴從不以「達人」自居，反而自稱田間「永遠的入伍生」。他經常向年輕農民或農業改良場的博士請益，也走訪各地與不同地區的冠軍農友交流。「哪裡有厲害的人，我就去哪裡學，即便對方年紀比我小很多，也是我的老師。」
時至今日，巫璋貴依然每天準時「出操」。他是戰士，也是農夫，以最溫柔卻堅定的方式，為高雄守護珍貴的米糧榮光，也讓盛放餐桌的香米，不只是來自美濃的風土餽贈，更是一段關於紀律、土地與生命的故事。
• 114年美濃區稻米品質競賽冠軍米已銷售一空
【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.01】
