來去山城住一晚 繽紛花海輕旅行

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee】

冬日的高雄山城，陽光正好，從杉林區色彩繽紛的花海出發，漫步小鎮街道，造訪傳承一甲子的「進香餅舖」，夜晚留宿六龜與美濃交界的「星空幽谷休閒露營農莊」，與星空共眠，迎接清晨尾寮山升起的第一道曙光，讓山城獨有的悠閒步調緩緩滲入身心。

大地的彩色織帶

每逢冬末春初，杉林便迎來一年中最燦爛的時光。百日草、向日葵與波斯菊化為畫筆，彩繪出南部規模最大的「花海色帶」。月光山腳下，桃紅、嫩粉、澄黃交錯鋪展，微風掠過，大地彷彿翻動著彩色的織帶，成為旅人相機裡最亮眼的風景。

百日草、向日葵與波斯菊交織成色帶，如同大地鋪好的迎賓地毯。(攝影/Cindy Lee) 若想捕捉這片地景藝術最動人的時刻，2月14日至23日是最佳的賞花期間，花海主要分布於月光花區（杉美路一至二段）、月眉花區、以及小份尾幸福田花區。建議在上午十點前或傍晚時分造訪，溫暖柔和的斜射光為花瓣鑲上金邊，更顯立體生動。拍完美照後，順著田中小徑走訪逾百年歷史的黃家伙房，佇立田邊的古厝，靜靜訴說著家族移墾的故事，散發出山城特有的古樸韻味。

黃家伙房維護良好，保存了客家傳統建築形式。(攝影/Cindy Lee)

外地遊子想念的家鄉味

離開花田，在當地人指引下走向另一種「甜」。開業超過六十年的進香餅舖，是許多外地遊子返鄉時，一定會打包帶走的味道。

除了陪伴杉林人成長的麵包和糕餅，店內最特別的是田雲程師傅守護的「糖塔」技藝與古法「鳳片糕」。糖塔是昔日祭儀不可或缺的供品，製作方式是將熬煮至高溫的糖漿，倒入溼透的木模凝固。田師傅解釋，最難的是憑藉糖色及沸騰後的泡沫狀態判斷熟度，且需冒著高溫灌模的風險。

田雲程(左)是客庄九鄉唯一保留糖塔技藝的師傅。(攝影/Cindy Lee) 糖製佛塔或龍鳳塔紋飾細緻，可保存一年之久。(攝影/Cindy Lee) 鳳片糕則以熟糯米粉、香蕉油和糖水反覆揉製，捏塑成牲禮、新丁粄、龜粄、紅粄、錢粄等，客家人節慶祭儀和生命禮俗都少不了這一味。咬下一口帶著米香與糖氣的鳳片糕，甜香不膩，柔軟Ｑ彈，彷彿把客家祭儀與生活記憶一同封存。然而，隨著時代更迭，祭典簡化、需求降低，這份繁瑣難學的手藝也面臨後繼無人的寂寥，讓那口甜香在舌尖化開時，更多了幾分對傳統文化的珍視。

在田師傅巧手下，鳳片糕可以是牲禮，也能變成栩栩如生的龍蝦和螃蟹。(攝影/Cindy Lee)

住進山裡 與星空與日出為鄰

夜晚，把時間交付給寧靜山林。位在六龜與美濃交界的星空幽谷休閒露營農莊，是一處刻意「留白」的所在。

營區也提供懶人露營方案，拎著行李就能住進有舒適床墊的帳篷。(攝影/Cindy Lee) 營主溫啟文不忍見家鄉土地遭受農藥傷害，捨棄收益親自種草種樹，只為找回童年記憶裡田邊抓青蛙的生態環境。他堅持帳篷總量的限制，不收超過三帳的團客，這份「不妥協」都只為了給露友一個安靜、寬敞、舒適的樂園。

陽光跳出尾寮山的稜線，射出萬丈光芒，如聖光灑落山林環抱的營地。(攝影/Cindy Lee) 陳小姐一家人已第二次回訪，讚不絕口地說：「這裡空間很大，廁所乾濕分離非常乾淨，可以很放鬆，是住民宿體會不到的自由。」(攝影/Cindy Lee) 當夜色褪去，鼓勵自己爬出睡袋，迎來的是星空幽谷送給早起者的禮物。一月底到二月的清晨七點左右，太陽正好從尾寮山的山頭升起，金色晨光灑落營區，此刻的感動與昨夜的星空、白日的花海，串連成完整的山城記憶。

高雄市杉林區公所

FB：尋覓杉林

進香餅舖

地址：高雄市杉林區山仙路141號

電話：(07)677-1166

星空幽谷休閒露營農莊

地址：高雄市六龜區三民路107號

電話：0955-162589