甲仙貓元年 藝起來躲貓貓

前往南橫路上，剛見到甲仙的路標，味蕾記憶中的甜糯芋香便會甦醒。這座曾因交通驛站繁榮，卻在莫拉克風災後寂靜下來的小鎮，此刻正因「貓元年城市IP改造計畫」悄悄變身。多位國際藝術家駐村創作，將貓咪主題的彩繪藝術揉入山城靜謐悠閒，邀請旅人放慢步調，鑽進巷弄「藝」起來躲貓貓。

甲仙貓巷除了有彩繪畫作還有各色陽傘撐起繽紛天空，如懸空綻放的花朵。(攝影/黃敬文)

從記憶的後巷到城市IP

甲仙並非滿街都是貓的小鎮，貓如何當上山城的新主角？甲仙形象商圈促進會理事長林瑋凌把答案拉回七、八零年代甲仙人的集體記憶。

2015 年由社區居民與地方國中、小學校合力彩繪的「貓巷」。(攝影/Cindy Lee) 早期甲仙居民習慣在自家後巷餵食流浪貓，小巷是貓咪出沒的祕徑，也是孩子們玩躲貓貓的場所，林瑋凌感性地說：「後巷與貓堆疊出一代甲仙人的童年印記。」這份情感在2015年由社區居民與地方國中、小學校合力彩繪成「貓巷」，成功擦亮山城的觀光招牌。

甲仙與其他偏鄉發展同樣面臨人口外移與高齡化的挑戰，多數街區顯得蕭條。為了讓遊客不只是「路過吃冰」，「貓元年」計畫應運而生，這場關於貓的藝術轉型在2025年開啟新篇章。計畫核心概念是「在沒有貓的城鎮，用貓來說故事」，負責規劃執行的是甲仙形象商圈促進會顧問黃琮駿，他解釋，並非追求實際數量上的貓，而是透過「躲貓貓」的藝術介入，將貓塑造成城市符號與藝術導引，讓原本「吃完就走」的甲仙驛站，轉變為讓人想駐足探索的藝術小鎮。

藝術家正站在雲梯車上，一筆一筆勾勒出美麗牆面。（圖片提供/CITYMARX 城市記號創意行銷工作室 彩繪團隊）

把貓「抓」出來 貓山城主題藝廊

「貓元年」計畫由林瑋凌發起，取得甲仙區公所和高雄市政府的支持，邀請塗鴉藝術家團隊 CITY MARX協力操刀，找來臺灣、香港、荷蘭與法國的國際藝術家駐村創作，以塗鴉藝術重新詮釋甲仙芋筍產業、客家文化以及貓與甲仙的故事，把甲仙日常變成可走讀的風景。

《百貓圖》中其實不只有貓咪，也有其他動物悄悄躲在畫作裡。(攝影/Cindy Lee) 荷蘭藝術家Fleks與法國藝術家Doom把當地忠孝路的民宅牆面和鐵捲門當畫布，因商業蕭條而常年拉上鐵門的街道，透過漫畫風的貓咪重新鮮活起來。畫中貓咪泡茶、釣魚、開著堆滿芋頭的小貨車，更重現甲仙最熱血的「拔河」故事，致敬《拔一條河》紀錄片中，小鎮在災後重建、凝聚彼此希望的韌性。

《 最酷的小鎮》創作中藏有甲仙為人熟知的特產「芋頭」，找一找藏在哪裡？(攝影/Cindy Lee) 不噴火，只噴萌的「哥吉拉喵」，帶著貓咪們用可愛征服整條街。(攝影/黃敬文)

如筆觸般柔軟的小鎮情調

林瑋凌笑著回憶：「外籍藝術家在鐵捲門前專注噴漆，身邊總圍繞著看熱鬧的阿公阿嬤，語言不通卻天天來報到，送茶水、遞飲料，畫好了還會邀親朋好友來看自己家。」而讓Doom印象最深刻的是一位在餐廳工作的瘖啞女士，她每天比著手語，日日準時送上貼心切好的芭樂，Doom離開前感動地說：「這輩子沒吃過這麼多芭樂。」藝術家們駐村月餘，將山城的生活氣息揉入創作中，而小鎮也用人情味溫柔接住藝術家的筆觸。

畫家繪製過程中經常有甲仙居民來關心，街角一隅成為溫暖人情風景。（照片提供/CITYMARX 城市記號創意行銷工作室 彩繪團隊） 《花開貓富貴》結合貓IP與客家文化意象，打造甲仙具代表性的文化地標。橙紅與粉紫之間，穿梭著貓咪與小鳥，牡丹與芍藥象徵繁華與富貴，鳥兒停在枝頭，傳遞自由與希望。創作者為SINIC（香港）。(攝影/Cindy Lee) 香港藝術家Sinic則在和安社區活動中心完成了約303平方公尺的《花開貓富貴》，可愛的貓咪結合客家花布的亮粉紅、牡丹及芍藥，讓藝術與地方文化、公共機能完美融合。轉進林森路停車場，臺灣藝術家COLASA與Mr. Ogay創作的《百貓圖》將11 連棟民宅背牆變成繽紛社區畫卷，藝術家幽默地藏入非貓角色，等待遊客慢下腳步細細尋找。

來到甲仙不妨也到熱門打卡點「糖甘蜜甜站」留下可愛回憶。(攝影/黃敬文) 甲仙貓元年的重要推手：甲仙形象商圈促進會顧問黃琮駿、甲仙形象商圈促進會理事長林瑋凌、甲仙區公所經建課蔡佳成課長（由左至右）。(攝影/Cindy Lee) 從集體創作的貓巷出發，甲仙把「貓」從單一巷弄，延伸為城市維度的想像。從林森路到忠孝路，一個環繞商圈核心區域的「新貓巷2.0」旅遊動線正逐步展開，讓遊客順著貓的足跡走入巷弄，探索山城裡故事。這場「躲貓貓」的藝術之旅正要開始，邀請讀者來寫下在甲仙遇見貓的故事。

