甲仙貓元年 藝起來躲貓貓

聯合新聞網／ 高雄畫刊
《百貓圖》以大膽繽紛的筆觸與街頭塗鴉能量，將11連棟房屋轉化為立體畫卷。由「COLASA × Mr.Ogay 黑雞先生」聯手創作。(攝影/黃敬文)
【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee、黃敬文 ◎圖片提供/CITYMARX 城市記號創意行銷工作室 彩繪團隊、七二設計工作室】

　　前往南橫路上，剛見到甲仙的路標，味蕾記憶中的甜糯芋香便會甦醒。這座曾因交通驛站繁榮，卻在莫拉克風災後寂靜下來的小鎮，此刻正因「貓元年城市IP改造計畫」悄悄變身。多位國際藝術家駐村創作，將貓咪主題的彩繪藝術揉入山城靜謐悠閒，邀請旅人放慢步調，鑽進巷弄「藝」起來躲貓貓。

甲仙貓巷除了有彩繪畫作還有各色陽傘撐起繽紛天空，如懸空綻放的花朵。(攝影/黃敬文)
從記憶的後巷到城市IP

　　甲仙並非滿街都是貓的小鎮，貓如何當上山城的新主角？甲仙形象商圈促進會理事長林瑋凌把答案拉回七、八零年代甲仙人的集體記憶。

2015 年由社區居民與地方國中、小學校合力彩繪的「貓巷」。(攝影/Cindy Lee)
　　早期甲仙居民習慣在自家後巷餵食流浪貓，小巷是貓咪出沒的祕徑，也是孩子們玩躲貓貓的場所，林瑋凌感性地說：「後巷與貓堆疊出一代甲仙人的童年印記。」這份情感在2015年由社區居民與地方國中、小學校合力彩繪成「貓巷」，成功擦亮山城的觀光招牌。

　　甲仙與其他偏鄉發展同樣面臨人口外移與高齡化的挑戰，多數街區顯得蕭條。為了讓遊客不只是「路過吃冰」，「貓元年」計畫應運而生，這場關於貓的藝術轉型在2025年開啟新篇章。計畫核心概念是「在沒有貓的城鎮，用貓來說故事」，負責規劃執行的是甲仙形象商圈促進會顧問黃琮駿，他解釋，並非追求實際數量上的貓，而是透過「躲貓貓」的藝術介入，將貓塑造成城市符號與藝術導引，讓原本「吃完就走」的甲仙驛站，轉變為讓人想駐足探索的藝術小鎮。

藝術家正站在雲梯車上，一筆一筆勾勒出美麗牆面。（圖片提供/CITYMARX 城市記號創意行銷工作室 彩繪團隊）
把貓「抓」出來 貓山城主題藝廊

　　「貓元年」計畫由林瑋凌發起，取得甲仙區公所和高雄市政府的支持，邀請塗鴉藝術家團隊 CITY MARX協力操刀，找來臺灣、香港、荷蘭與法國的國際藝術家駐村創作，以塗鴉藝術重新詮釋甲仙芋筍產業、客家文化以及貓與甲仙的故事，把甲仙日常變成可走讀的風景。

《百貓圖》中其實不只有貓咪，也有其他動物悄悄躲在畫作裡。(攝影/Cindy Lee)
　　荷蘭藝術家Fleks與法國藝術家Doom把當地忠孝路的民宅牆面和鐵捲門當畫布，因商業蕭條而常年拉上鐵門的街道，透過漫畫風的貓咪重新鮮活起來。畫中貓咪泡茶、釣魚、開著堆滿芋頭的小貨車，更重現甲仙最熱血的「拔河」故事，致敬《拔一條河》紀錄片中，小鎮在災後重建、凝聚彼此希望的韌性。

《 最酷的小鎮》創作中藏有甲仙為人熟知的特產「芋頭」，找一找藏在哪裡？(攝影/Cindy Lee)
不噴火，只噴萌的「哥吉拉喵」，帶著貓咪們用可愛征服整條街。(攝影/黃敬文)
如筆觸般柔軟的小鎮情調

　　林瑋凌笑著回憶：「外籍藝術家在鐵捲門前專注噴漆，身邊總圍繞著看熱鬧的阿公阿嬤，語言不通卻天天來報到，送茶水、遞飲料，畫好了還會邀親朋好友來看自己家。」而讓Doom印象最深刻的是一位在餐廳工作的瘖啞女士，她每天比著手語，日日準時送上貼心切好的芭樂，Doom離開前感動地說：「這輩子沒吃過這麼多芭樂。」藝術家們駐村月餘，將山城的生活氣息揉入創作中，而小鎮也用人情味溫柔接住藝術家的筆觸。

畫家繪製過程中經常有甲仙居民來關心，街角一隅成為溫暖人情風景。（照片提供/CITYMARX 城市記號創意行銷工作室 彩繪團隊）
《花開貓富貴》結合貓IP與客家文化意象，打造甲仙具代表性的文化地標。橙紅與粉紫之間，穿梭著貓咪與小鳥，牡丹與芍藥象徵繁華與富貴，鳥兒停在枝頭，傳遞自由與希望。創作者為SINIC（香港）。(攝影/Cindy Lee)
　　香港藝術家Sinic則在和安社區活動中心完成了約303平方公尺的《花開貓富貴》，可愛的貓咪結合客家花布的亮粉紅、牡丹及芍藥，讓藝術與地方文化、公共機能完美融合。轉進林森路停車場，臺灣藝術家COLASA與Mr. Ogay創作的《百貓圖》將11 連棟民宅背牆變成繽紛社區畫卷，藝術家幽默地藏入非貓角色，等待遊客慢下腳步細細尋找。

來到甲仙不妨也到熱門打卡點「糖甘蜜甜站」留下可愛回憶。(攝影/黃敬文)
甲仙貓元年的重要推手：甲仙形象商圈促進會顧問黃琮駿、甲仙形象商圈促進會理事長林瑋凌、甲仙區公所經建課蔡佳成課長（由左至右）。(攝影/Cindy Lee)
　　從集體創作的貓巷出發，甲仙把「貓」從單一巷弄，延伸為城市維度的想像。從林森路到忠孝路，一個環繞商圈核心區域的「新貓巷2.0」旅遊動線正逐步展開，讓遊客順著貓的足跡走入巷弄，探索山城裡故事。這場「躲貓貓」的藝術之旅正要開始，邀請讀者來寫下在甲仙遇見貓的故事。

（圖片提供/七二設計工作室）
高雄市甲仙區公所

FB：高雄市甲仙區公所

甲仙時光

FB：甲仙時光

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.01】

相關新聞

高雄新視界

用新的視野，迎向2026！高雄，從原本的工業城市，逐步蛻變為兼具文化、宜居與智慧的生活新聚落。

迎海而生！FOCUS 13 珊瑚廣場 全新登場

揹上帆布袋、搭乘輕軌，放慢腳步，以自在輕快的節奏走進高雄流行音樂中心剛試營運的 FOCUS 13 珊瑚廣場。入口處，藍色大 IP「浪子」隨風輕輕擺動，彷彿向來訪的旅人揮手問候；一旁紫色的「FOCUS 13」字樣，渲染出輕盈而愉悅的情緒，為整座場域注入活力與朝氣，也邀請人們走進其中，探索一處處值得駐足的有趣角落。

沿著輕軌 一站一特色漫遊愛河灣

隨著 FOCUS 13 珊瑚廣場的落成，愛河灣周邊的景致已從零星的亮點，串聯成一條充滿生命力的輕軌曲線，開啟一段五感交織的探索旅程。從光榮碼頭出發，途經真愛碼頭，最終抵達駁二大義及蓬萊棧庫群，只需跟著海風的節奏前行，在漫遊節奏裡，細細品味屬於港灣的日常風景。

山林氣息化作一縷香 六龜山茶的跨界旅程

群山環抱的六龜，原生山茶就在雲霧與山風間靜靜生長、累積風味，沉澱歲月的深度。近日推出的「六龜原生山茶香氛」，將茶韻創新轉化為細膩香氛，走進民眾生活日常，像是一場品茗溫柔而堅定的轉身，讓地方的氣息化為被世界收藏的獨特記憶。

我是良兵亦是良民：稻米達人巫璋貴 以一生忠誠守護家鄉土地

在美濃鄉間的金黃稻浪中有個挺拔的身影，身著樸素的汗衫與工作褲，腳踩一雙亮橘色雨鞋。他是巫璋貴，鄉親口中的「士官長」，也是四度奪下美濃區稻米品質競賽冠軍的傳奇人物。自2005年退伍後，從身著整齊軍裝，製造火藥、維護國防物資的一等士官長，到衣著簡樸，回鄉拿起鋤頭工作、走入田間的稻農，他將軍人的「絕對準確」原則轉為農事的「職人精神」，近二十年來在美濃田野間耕鋤著對國家的忠誠熾熱。

創意新臺菜 團聚好滋味

一道道創新臺菜，交會著時代記憶與當下滋味，熟悉的風味在職人巧手下被重新詮釋，讓每次相聚都多了不同的溫度與故事。亞太年度十大青年菁英名廚黃冠傑率領禎美樓團隊，端出新式中餐宴席；潮台菜主廚阿慶師則用現代手法呈現總舖師世家的手路功夫菜。料理陪伴團聚時刻，吃到匠心延續經典的好味道，每一口都是舌尖的永恆收藏。

