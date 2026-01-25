「迷你配方包」裝可愛 也把科技裝進生活

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/陸詰科技】

「小廢包」不再只是能裝可愛！這款比掌心還精巧的小皮包，外表是時尚單品，內在卻藏著陸詰科技的微型化物聯網科技靈魂，便利支付、智慧感應，解決翻包包總是找不到支付卡片的煩惱。這不但是一場科技的優雅革命，同時也是陸詰科技從創業低谷中華麗轉身的故事。

從法律跨足科技

談起陸詰科技的誕生，創辦人洪嘉圻笑說，一切並非照著既定藍圖前進。他的專業背景是法律，曾在科技公司擔任專利暨法律顧問，除了處理合約，也需透過專利趨勢及研讀產業發展判斷產品方向。長時間近距離觀察科技產業，讓他逐漸萌生投入科技創業的想法。

微型化物聯網技術的開發，催生出巴掌大的「迷你配方包」。（攝影/Carter） 2020年3月，陸詰科技在高雄成立，原本計畫做電路板設計與天線設計的相關服務，卻遇上疫情衝擊。晶片供應受阻，讓新創公司幾乎寸步難行。洪嘉圻表示，新創最重要的就是彈性，既然環境改變，就必須重新思考技術還能怎麼用。

指甲大小的突破

轉念之後，團隊把目光投向最貼近日常的物聯網(IoT)應用──悠遊卡、一卡通等感應票證。當時市面上的感應模組多半仍維持約3公分直徑，對穿戴或時尚應用而言仍嫌較大。於是陸詰科技嘗試將感應晶片與天線極度微型化，最終成功做出「差不多跟指甲一樣大」的感應模組。

揹著「迷你配方包」出遊，不用再為了感應支付大翻包包。（圖片提供/陸詰科技） 這項突破讓公司成為全臺第一家完成物聯網技術微型化的業者，並取得發明專利。初期，陸詰科技以企業合作模式切入市場，開發智慧健康戒指、與南山人壽合作樂齡定位裝置等產品。後來走向直接面對顧客銷售產品，經由與消費者接觸，他們才真正體會到科技產品進入消費市場，除了重視功能，還必須兼顧外型與使用感受。

小廢包風潮來臨

在觀察歐美時尚趨勢時，團隊注意到除了可愛，卻幾乎什麼也裝不下的「小廢包」風潮。這反而成了一個靈感入口：如果包很小，卻能裝進最關鍵的功能，是否就能改變人們出門的方式？

「小廢包」不是只能裝可愛！小巧容量可以裝下耳機、口紅或是補妝小物，同時也是不需插電的支付及感應工具。（圖片提供/陸詰科技） 於是，陸詰科技找來荷蘭設計師Tim Wolf合作，將微型化感應模組嵌入真皮迷你包中，並於2022年底推出「迷你配方包」。這款包被稱為全球唯一的移動支付科技真皮皮包，不只是時尚配件，同時也是一卡通與門禁感應裝置。搭捷運、坐公車、騎Ubike，或到便利商店進行小額支付，都不必翻找錢包與卡片。

「迷你配方包」可支援全台捷運、公車、Ubike及超商等支付。（圖片提供/陸詰科技） 洪嘉圻形容，「迷你配方包」代表的是一種「減法生活」，不需要帶很多東西，也能自在出門，那是一種精神上的富足與自由，讓人把注意力留給真正重要的生活風景。

細節裡的人文溫度

「迷你配方包（PayFun Bag Mini）」的命名來自Pay and Fun all in one bag，意即小廢包也能有大樂趣。選材上，它使用北美進口頭層牛皮，並通過LWG國際皮革組織的低污染環保認證，希望兼顧質感與永續。安全設計也被納入考量，隨包附贈的安全鏈條，受到一定拉力會自動斷裂，可以有效避免配戴者因突發拉扯而受傷。

產品也延伸出故宮聯名款，正面電繡清乾隆年間富察皇后的荷包紋樣，讓科技產品多了一層文化深度。結合工藝、科技與美學的設計，讓「迷你配方包」陸續獲得中小企業創新研究獎、MIT微笑標章的臺灣金選認證等肯定。

陸詰科技與故宮聯名的繡花款，電繡圖樣來自清乾隆孝賢純皇后繡花卉火鐮荷包。（攝影/Carter） 與故宮聯名的全防護科技卡夾結合電子名片與傳統名片收納功能，同時有RFID防盜刷與防消磁，除了簡化名片交換流程也是結合詩意與優雅的商務方式。（攝影/Carter）

物件小 而不廢

陸詰科技也將微型化技術延伸至名片夾及電子名片，結合時尚設計與資訊防護功能，讓電子名片成為時尚配件同時也能減少紙張使用。此外，因應高齡化社會，陸詰科技持續努力發展防走失裝置，並以提升人們生活品質的智能配飾為開發方向。

洪嘉圻認為，科技會不斷蛻變，但那份以人為本的初心始終如一。小小的創新與小小的配件，都會為實現美好生活帶來無限大的可能。