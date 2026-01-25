開箱百年前量水黑科技 巷弄裡最神秘的「老厝邊」 ──量水器室

快訊

聯合新聞網／ 高雄畫刊
量水器室立面小巧，西洋柱式語彙仍清楚可見。（攝影/Carter）
【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市政府文化局、國立臺灣大學圖書】

　　在壽山腳下的巷弄之中，一棟外觀低調的建築靜靜佇立。它不是顯眼的地標，卻是高雄城市發展中不可或缺的一頁歷史──「打狗水道淨水池 量水器室」。百年前，這裡曾肩負高雄港與附近市街供水流量監測的重任，記錄著高雄第一套自來水系統的運作軌跡；百年後，經過修復再生，這座古蹟重新對外開放，邀請人們循著水的足跡，回望城市的起點。

歷經歲月侵蝕的量水器室極具歷史意義，促使高雄市政府文化局啟動古蹟修復計畫。（圖片提供/高雄市政府文化局）
沿著階梯拾級而上，修復後的量水器室重新對外開放，邀請人們循著水的足跡前行。（攝影/Carter）
高雄最早的自來水系統

　　臺灣自來水公司第七區管理處副處長蔡侑霖表示，日治時期於全臺各地興建水道，主要目的是改善公共衛生、降低疫病傳播風險。其中，高雄的打狗水道配合打狗港（今高雄港）築港工程與新都市計畫而設，作為供應港口船隻及市區居民飲用水的重要設施，工程於1910年動工、1913年陸續供水，為高雄最早的自來水系統。

　　當時供水規模，可服務約四萬人使用，範圍涵蓋今日愛河以西的鹽埕一帶，甚至透過海底管線送水至旗津，為港市發展提供穩定而安全的用水基礎，也讓高雄逐步具備近代城市的生活條件。

臺灣自來水公司第七區管理處副處長蔡侑霖介紹古董級的「文氏量水器」，說明早期量水原理。（攝影/Carter）
從河川到家戶的百年工程

　　打狗水道的水源來自下淡水溪（今高屏溪）。原水自打狗水道取水口（今竹寮取水站）引入後，經加壓送往小坪頂水源地（今坪頂淨水場），進行沉澱與淨化處理；隨後再利用地勢高低差，以重力流方式將淨化後的水輸送至壽山的打狗水道淨水池儲存，最後分送至市區家戶。

打狗水道淨水池今昔對比照。（上：圖片提供/高雄市政府文化局、下：圖片提供/國立臺灣大學圖書館）
打狗水道淨水池今昔對比照。（上：圖片提供/高雄市政府文化局、下：圖片提供/國立臺灣大學圖書館）
　　從取水、淨水、儲存到配送，每一道程序緊密相扣，展現百年前工程師對地形、水文與城市需求的縝密思考。這套系統不僅是基礎建設，更是支撐高雄港、市街與居民生活的重要水脈。

掌握城市水脈的「小宮殿」

　　打狗水道建成後，城市的每一滴水還需精準掌控。但水壓如何調節？水量又如何精準監測？這一切，全靠這座外觀宛如宮殿的小建築──「量水器室」來幫我們「算清楚」。蔡侑霖指出，量水器室的任務是監測出水量與水壓，與淨水池形成互補：一方負責儲水，另一方負責計量與控制，兩者共同完成城市的供水使命。

這兩座「文氏量水器」是百年前從英國引進的重要水量計算設備。（攝影/Carter）
這兩座「文氏量水器」是百年前從英國引進的重要水量計算設備。（攝影/Carter）
在量水器室修復過程中出土的「開關閥」，推測為早年用於調節水流、控制管線或水門的操作裝置。（攝影/Carter）
在量水器室修復過程中出土的「開關閥」，推測為早年用於調節水流、控制管線或水門的操作裝置。（攝影/Carter）
地底下的「文氏管」（又稱喉形管），是無電子儀器年代中，水道工程師以物理原理打造的智慧結晶。（攝影/Carter）
地底下的「文氏管」（又稱喉形管），是無電子儀器年代中，水道工程師以物理原理打造的智慧結晶。（攝影/Carter）
　　量水器室內至今仍保留兩座「文氏量水器」，透過管徑收縮與擴張，使水流速度產生變化，並利用前後壓力差換算出實際流量。這項技術源自物理原理，在尚未使用電子儀器的年代，是水道工程師精準掌握供水狀況的重要方法。雖然其測量準確度不及現代的電磁式或超音波水量計，卻曾是早期自來水管理中不可或缺的關鍵科技。隨著新式設備的出現，量水器室逐漸停用，功能被取代，也一度淡出城市的日常視野。

巷弄裡的水之記憶 量水器室的重生

　　經過長年閒置，量水器室的建築結構與立面出現老化與損壞，保存狀況令人擔憂。為了讓這座承載城市水脈的歷史建築重現風采，高雄市政府文化局決定啟動修復工程。

　　負責修復的建築師林世超回憶，自己早在二十多年前就注意到這座量水器室，被它比例得宜的西洋柱式立面吸引。在修復調查過程中，團隊也驚喜發現，室內仍保存著日治時期的量水儀器，清理近兩公尺深的量水坑後，也重見當年量水所需的管徑變化構造，甚至在門外平臺發現控制進出水的開關閥。

　　建築外觀的色彩同樣充滿故事。透過立面飾材分析，修復團隊發現牆面曾歷經水藍、綠色、黃色等多次粉刷，最終比對淨水池建築後，確定以壽山當地黃土作為修復色源。林世超表示，這不僅是檢測的結果，更是一種對在地歷史與環境的溯源表現。

量水器室修復過程中，團隊細緻清理設備、檢視結構，並透過顏料分析還原歷史色彩，讓百年水利設施逐步重現原貌。（圖片提供/高雄市政府文化局）
量水器室修復過程中，團隊細緻清理設備、檢視結構，並透過顏料分析還原歷史色彩，讓百年水利設施逐步重現原貌。（圖片提供/高雄市政府文化局）

百年水脈與巷弄生活的溫柔記憶

　　修復完成後的量水器室，以嶄新姿態重現百年城市水脈智慧，讓這段歷史再次融入都市生活。對附近居民許阿姨而言，量水器室不只是歷史名詞，而是每天出門就會看見的熟悉景象。她笑說，孩子小時候常坐在階梯上玩耍，自家從事建築相關工作，閒置的量水器室也曾被當作堆放材料的空間。看到門前柱子受損，她甚至親手補過。

門前兩側緊鄰民宅，許阿姨家與量水器室比鄰而居。（攝影/Carter）
門前兩側緊鄰民宅，許阿姨家與量水器室比鄰而居。（攝影/Carter）
　　量水器室見證的不只是高雄自來水的發展，也承載了居民的生活記憶。如今修復完成、重新開放，透過實體展板與數位導覽，量水器室不再隱身巷弄一隅，而是成為連結城市歷史與常民生活的一道溫柔風景。

打狗水道淨水池量水器室

地址：高雄市鼓山區鼓山一路53巷

開放時間：週六、日及國定假日10：00~18：00

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.01】

相關新聞

高雄新視界

用新的視野，迎向2026！高雄，從原本的工業城市，逐步蛻變為兼具文化、宜居與智慧的生活新聚落。

迎海而生！FOCUS 13 珊瑚廣場 全新登場

揹上帆布袋、搭乘輕軌，放慢腳步，以自在輕快的節奏走進高雄流行音樂中心剛試營運的 FOCUS 13 珊瑚廣場。入口處，藍色大 IP「浪子」隨風輕輕擺動，彷彿向來訪的旅人揮手問候；一旁紫色的「FOCUS 13」字樣，渲染出輕盈而愉悅的情緒，為整座場域注入活力與朝氣，也邀請人們走進其中，探索一處處值得駐足的有趣角落。

沿著輕軌 一站一特色漫遊愛河灣

隨著 FOCUS 13 珊瑚廣場的落成，愛河灣周邊的景致已從零星的亮點，串聯成一條充滿生命力的輕軌曲線，開啟一段五感交織的探索旅程。從光榮碼頭出發，途經真愛碼頭，最終抵達駁二大義及蓬萊棧庫群，只需跟著海風的節奏前行，在漫遊節奏裡，細細品味屬於港灣的日常風景。

山林氣息化作一縷香 六龜山茶的跨界旅程

群山環抱的六龜，原生山茶就在雲霧與山風間靜靜生長、累積風味，沉澱歲月的深度。近日推出的「六龜原生山茶香氛」，將茶韻創新轉化為細膩香氛，走進民眾生活日常，像是一場品茗溫柔而堅定的轉身，讓地方的氣息化為被世界收藏的獨特記憶。

我是良兵亦是良民：稻米達人巫璋貴 以一生忠誠守護家鄉土地

在美濃鄉間的金黃稻浪中有個挺拔的身影，身著樸素的汗衫與工作褲，腳踩一雙亮橘色雨鞋。他是巫璋貴，鄉親口中的「士官長」，也是四度奪下美濃區稻米品質競賽冠軍的傳奇人物。自2005年退伍後，從身著整齊軍裝，製造火藥、維護國防物資的一等士官長，到衣著簡樸，回鄉拿起鋤頭工作、走入田間的稻農，他將軍人的「絕對準確」原則轉為農事的「職人精神」，近二十年來在美濃田野間耕鋤著對國家的忠誠熾熱。

創意新臺菜 團聚好滋味

一道道創新臺菜，交會著時代記憶與當下滋味，熟悉的風味在職人巧手下被重新詮釋，讓每次相聚都多了不同的溫度與故事。亞太年度十大青年菁英名廚黃冠傑率領禎美樓團隊，端出新式中餐宴席；潮台菜主廚阿慶師則用現代手法呈現總舖師世家的手路功夫菜。料理陪伴團聚時刻，吃到匠心延續經典的好味道，每一口都是舌尖的永恆收藏。

