開箱百年前量水黑科技 巷弄裡最神秘的「老厝邊」 ──量水器室

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市政府文化局、國立臺灣大學圖書】

在壽山腳下的巷弄之中，一棟外觀低調的建築靜靜佇立。它不是顯眼的地標，卻是高雄城市發展中不可或缺的一頁歷史──「打狗水道淨水池 量水器室」。百年前，這裡曾肩負高雄港與附近市街供水流量監測的重任，記錄著高雄第一套自來水系統的運作軌跡；百年後，經過修復再生，這座古蹟重新對外開放，邀請人們循著水的足跡，回望城市的起點。

歷經歲月侵蝕的量水器室極具歷史意義，促使高雄市政府文化局啟動古蹟修復計畫。（圖片提供/高雄市政府文化局） 沿著階梯拾級而上，修復後的量水器室重新對外開放，邀請人們循著水的足跡前行。（攝影/Carter）

高雄最早的自來水系統

臺灣自來水公司第七區管理處副處長蔡侑霖表示，日治時期於全臺各地興建水道，主要目的是改善公共衛生、降低疫病傳播風險。其中，高雄的打狗水道配合打狗港（今高雄港）築港工程與新都市計畫而設，作為供應港口船隻及市區居民飲用水的重要設施，工程於1910年動工、1913年陸續供水，為高雄最早的自來水系統。

當時供水規模，可服務約四萬人使用，範圍涵蓋今日愛河以西的鹽埕一帶，甚至透過海底管線送水至旗津，為港市發展提供穩定而安全的用水基礎，也讓高雄逐步具備近代城市的生活條件。

臺灣自來水公司第七區管理處副處長蔡侑霖介紹古董級的「文氏量水器」，說明早期量水原理。（攝影/Carter）

從河川到家戶的百年工程

打狗水道的水源來自下淡水溪（今高屏溪）。原水自打狗水道取水口（今竹寮取水站）引入後，經加壓送往小坪頂水源地（今坪頂淨水場），進行沉澱與淨化處理；隨後再利用地勢高低差，以重力流方式將淨化後的水輸送至壽山的打狗水道淨水池儲存，最後分送至市區家戶。

打狗水道淨水池今昔對比照。（上：圖片提供/高雄市政府文化局、下：圖片提供/國立臺灣大學圖書館） 從取水、淨水、儲存到配送，每一道程序緊密相扣，展現百年前工程師對地形、水文與城市需求的縝密思考。這套系統不僅是基礎建設，更是支撐高雄港、市街與居民生活的重要水脈。

掌握城市水脈的「小宮殿」

打狗水道建成後，城市的每一滴水還需精準掌控。但水壓如何調節？水量又如何精準監測？這一切，全靠這座外觀宛如宮殿的小建築──「量水器室」來幫我們「算清楚」。蔡侑霖指出，量水器室的任務是監測出水量與水壓，與淨水池形成互補：一方負責儲水，另一方負責計量與控制，兩者共同完成城市的供水使命。

這兩座「文氏量水器」是百年前從英國引進的重要水量計算設備。（攝影/Carter） 在量水器室修復過程中出土的「開關閥」，推測為早年用於調節水流、控制管線或水門的操作裝置。（攝影/Carter） 地底下的「文氏管」（又稱喉形管），是無電子儀器年代中，水道工程師以物理原理打造的智慧結晶。（攝影/Carter） 量水器室內至今仍保留兩座「文氏量水器」，透過管徑收縮與擴張，使水流速度產生變化，並利用前後壓力差換算出實際流量。這項技術源自物理原理，在尚未使用電子儀器的年代，是水道工程師精準掌握供水狀況的重要方法。雖然其測量準確度不及現代的電磁式或超音波水量計，卻曾是早期自來水管理中不可或缺的關鍵科技。隨著新式設備的出現，量水器室逐漸停用，功能被取代，也一度淡出城市的日常視野。

巷弄裡的水之記憶 量水器室的重生

經過長年閒置，量水器室的建築結構與立面出現老化與損壞，保存狀況令人擔憂。為了讓這座承載城市水脈的歷史建築重現風采，高雄市政府文化局決定啟動修復工程。

負責修復的建築師林世超回憶，自己早在二十多年前就注意到這座量水器室，被它比例得宜的西洋柱式立面吸引。在修復調查過程中，團隊也驚喜發現，室內仍保存著日治時期的量水儀器，清理近兩公尺深的量水坑後，也重見當年量水所需的管徑變化構造，甚至在門外平臺發現控制進出水的開關閥。

建築外觀的色彩同樣充滿故事。透過立面飾材分析，修復團隊發現牆面曾歷經水藍、綠色、黃色等多次粉刷，最終比對淨水池建築後，確定以壽山當地黃土作為修復色源。林世超表示，這不僅是檢測的結果，更是一種對在地歷史與環境的溯源表現。

量水器室修復過程中，團隊細緻清理設備、檢視結構，並透過顏料分析還原歷史色彩，讓百年水利設施逐步重現原貌。（圖片提供/高雄市政府文化局）

百年水脈與巷弄生活的溫柔記憶

修復完成後的量水器室，以嶄新姿態重現百年城市水脈智慧，讓這段歷史再次融入都市生活。對附近居民許阿姨而言，量水器室不只是歷史名詞，而是每天出門就會看見的熟悉景象。她笑說，孩子小時候常坐在階梯上玩耍，自家從事建築相關工作，閒置的量水器室也曾被當作堆放材料的空間。看到門前柱子受損，她甚至親手補過。

門前兩側緊鄰民宅，許阿姨家與量水器室比鄰而居。（攝影/Carter） 量水器室見證的不只是高雄自來水的發展，也承載了居民的生活記憶。如今修復完成、重新開放，透過實體展板與數位導覽，量水器室不再隱身巷弄一隅，而是成為連結城市歷史與常民生活的一道溫柔風景。

打狗水道淨水池量水器室

地址：高雄市鼓山區鼓山一路53巷

開放時間：週六、日及國定假日10：00~18：00