快訊

看到他攀上台北101 盧秀燕驚呼「我被圈粉了！」

如何判斷腿部肌力是否仍在良好水準？用1日常動作就能測出來

幽默推薦大家來爬台北101！霍諾德下一步計劃曝光

天菜先生吳禹宏 力行綠色理念收穫彩色成果

聯合新聞網／ 高雄畫刊
吳禹宏於旗山農工畢業後，從農業師傅踏上從農之路。(攝影/Carter)
吳禹宏於旗山農工畢業後，從農業師傅踏上從農之路。(攝影/Carter)

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/吳禹宏】

　　來到「天菜先生」吳禹宏位於燕巢的田區，入冬正是草莓盛產的時節，一眼望去整片草莓園宛如萬綠叢中「萬」點紅，另一塊田區的彩色小番茄以及有燈籠果之稱的日本黃金莓也準備接力登場。在力行減塑、綠色保育理念的同時，吳禹宏導入智慧科技田間管理，不僅帶來豐收的成「果」，更是他堅持初心守護環境的行動體現。

隱藏在綠葉底下的草莓，冬季正是產季，紅潤的果實香甜誘人。(攝影/Carter)
隱藏在綠葉底下的草莓，冬季正是產季，紅潤的果實香甜誘人。(攝影/Carter)
日本黃金莓又稱燈籠果，是吳禹宏種植的最新作物。(攝影/Carter)
日本黃金莓又稱燈籠果，是吳禹宏種植的最新作物。(攝影/Carter)

農一代生力軍一步一腳印

　　「消費者不一定看見我在田間的努力，這些小動物會跟我說牠們感覺到了，這對我是最大的鼓勵。」吳禹宏談起發現大十三星瓢蟲（註：臺灣體型最大的瓢蟲之一）時，難掩興奮感動的心情，去（2025）年環頸雉也來到他的草莓園繁衍下一代，讓他感受到有些美好正悄悄發生中。

大十三星瓢蟲因其翅鞘上的斑點而得名，過去因大量使用農藥而銷聲匿跡，如今再度現蹤，正是生態回復的成果。(圖片提供/吳禹宏)
大十三星瓢蟲因其翅鞘上的斑點而得名，過去因大量使用農藥而銷聲匿跡，如今再度現蹤，正是生態回復的成果。(圖片提供/吳禹宏)
　　吳禹宏自旗山農工畢業後，便立志要從事農作，但並非出身務農家庭，讓81年次的他笑稱自己是農一代，從農業基層起步，一路在不同農場歷練，一步一腳印地實踐有機農業與綠色保育的永續理念。

早上到草莓園採收之後，開始選果裝盒，然後還要送貨，「自耕農」從字面上來看，真的是吳禹宏的真實寫照。(攝影/Carter)
早上到草莓園採收之後，開始選果裝盒，然後還要送貨，「自耕農」從字面上來看，真的是吳禹宏的真實寫照。(攝影/Carter)

導入智慧滴灌省工省時

　　目前他向台糖承租的2公頃農地，從旱作的紫色玉米慢慢擴增至彩色小番茄、草莓、燈籠果等作物，並於2025年農業局智慧農業補助計畫輔導下，陸續導入智慧滴灌系統，經由土壤感測器即時掌握濕度，自動啟動灌溉設備，並可透過手機遠端操作，大幅節省巡田時間，「從田間管理採收到蔬果裝盒出貨，都是我一個人打點裡裡外外，省工省時的效果就會更有感。」吳禹宏說。

在農業局智慧農業補助計畫輔導下，吳禹宏去（2025）年開始導入土壤感測器及智慧滴灌系統，即時掌握土壤濕度，自動啟動灌溉設備。(攝影/Carter)
在農業局智慧農業補助計畫輔導下，吳禹宏去（2025）年開始導入土壤感測器及智慧滴灌系統，即時掌握土壤濕度，自動啟動灌溉設備。(攝影/Carter)
　　除了智慧農業帶來的實績，盒裝上的綠色保育、友善草鴞農作標章對吳禹宏更別具意義，讓人看見他對土地的謙卑尊重與努力。他強調，土壤健康，作物就會健康，也因此有別於慣行農法，他不用化肥而自行堆肥，也在非產季期間種植綠肥作物，增加土壤有機質。

除了綠色保育、友善草鴞農作標章，吳禹宏也採用無塗層再生紙製作減塑紙盒進行包裝，讓人看見他堅守初心實踐永續環境理念。(攝影/Carter)
除了綠色保育、友善草鴞農作標章，吳禹宏也採用無塗層再生紙製作減塑紙盒進行包裝，讓人看見他堅守初心實踐永續環境理念。(攝影/Carter)

超級員工讓生態多樣性一起共好

　　「我想給的不只是有機蔬果而已。」吳禹宏語帶幽默的說明，他是以智慧農法搭配「超級員工」來管理農場，不僅種植向日葵、油菜花，也不會為了觀感而將雜草除盡，而是營造適合田區生態鏈環境，邀請草蛉、螳螂、椿象、瓢蟲與草鴞等天敵生物組成自然的守衛團，讓農田的生態逐漸多樣性，對於生產絕對是有益無害的。

吳禹宏透過手機遠端操作，就能夠大幅節省一半巡田時間。(左：攝影/Carter、右：圖片提供/吳禹宏)
吳禹宏透過手機遠端操作，就能夠大幅節省一半巡田時間。(左：攝影/Carter、右：圖片提供/吳禹宏)
吳禹宏借助智慧農法管理田間，並營造合適田區的生態鏈環境，他相信注重生態多樣性對生產有益無害。(攝影/Carter)
吳禹宏借助智慧農法管理田間，並營造合適田區的生態鏈環境，他相信注重生態多樣性對生產有益無害。(攝影/Carter)
　　在AI應用全面進入我們生活的各個領域之際，高雄市率先全國推動智慧農業，農業局持續結合智慧科技、永續管理與數據治理，打造專屬的智慧永續農業模式。吳禹宏帶著對農業的堅定熱情，並運用先進智慧科技，省時省力之外更期待新的一年能夠將更多的減塑、綠色保育理念分享給更多人，一起為環境盡一份力量！

天菜先生

FB：天菜先生

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.01】

高雄畫刊

追蹤

延伸閱讀

八仙山櫻花季限定體驗 名泉療癒旅程將展開

去年移除綠鬣蜥26萬隻創紀錄 今年成蜥獎勵金調升至300元

土方新制讓土方無處去 高雄業者預言：春節後有中小型包商倒閉潮

環團怒轟台中市府漠視白海豚棲地 要求退縮港區保育瀕危物種

相關新聞

高雄新視界

用新的視野，迎向2026！高雄，從原本的工業城市，逐步蛻變為兼具文化、宜居與智慧的生活新聚落。

迎海而生！FOCUS 13 珊瑚廣場 全新登場

揹上帆布袋、搭乘輕軌，放慢腳步，以自在輕快的節奏走進高雄流行音樂中心剛試營運的 FOCUS 13 珊瑚廣場。入口處，藍色大 IP「浪子」隨風輕輕擺動，彷彿向來訪的旅人揮手問候；一旁紫色的「FOCUS 13」字樣，渲染出輕盈而愉悅的情緒，為整座場域注入活力與朝氣，也邀請人們走進其中，探索一處處值得駐足的有趣角落。

沿著輕軌 一站一特色漫遊愛河灣

隨著 FOCUS 13 珊瑚廣場的落成，愛河灣周邊的景致已從零星的亮點，串聯成一條充滿生命力的輕軌曲線，開啟一段五感交織的探索旅程。從光榮碼頭出發，途經真愛碼頭，最終抵達駁二大義及蓬萊棧庫群，只需跟著海風的節奏前行，在漫遊節奏裡，細細品味屬於港灣的日常風景。

山林氣息化作一縷香 六龜山茶的跨界旅程

群山環抱的六龜，原生山茶就在雲霧與山風間靜靜生長、累積風味，沉澱歲月的深度。近日推出的「六龜原生山茶香氛」，將茶韻創新轉化為細膩香氛，走進民眾生活日常，像是一場品茗溫柔而堅定的轉身，讓地方的氣息化為被世界收藏的獨特記憶。

我是良兵亦是良民：稻米達人巫璋貴 以一生忠誠守護家鄉土地

在美濃鄉間的金黃稻浪中有個挺拔的身影，身著樸素的汗衫與工作褲，腳踩一雙亮橘色雨鞋。他是巫璋貴，鄉親口中的「士官長」，也是四度奪下美濃區稻米品質競賽冠軍的傳奇人物。自2005年退伍後，從身著整齊軍裝，製造火藥、維護國防物資的一等士官長，到衣著簡樸，回鄉拿起鋤頭工作、走入田間的稻農，他將軍人的「絕對準確」原則轉為農事的「職人精神」，近二十年來在美濃田野間耕鋤著對國家的忠誠熾熱。

創意新臺菜 團聚好滋味

一道道創新臺菜，交會著時代記憶與當下滋味，熟悉的風味在職人巧手下被重新詮釋，讓每次相聚都多了不同的溫度與故事。亞太年度十大青年菁英名廚黃冠傑率領禎美樓團隊，端出新式中餐宴席；潮台菜主廚阿慶師則用現代手法呈現總舖師世家的手路功夫菜。料理陪伴團聚時刻，吃到匠心延續經典的好味道，每一口都是舌尖的永恆收藏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。