天菜先生吳禹宏 力行綠色理念收穫彩色成果

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/吳禹宏】

來到「天菜先生」吳禹宏位於燕巢的田區，入冬正是草莓盛產的時節，一眼望去整片草莓園宛如萬綠叢中「萬」點紅，另一塊田區的彩色小番茄以及有燈籠果之稱的日本黃金莓也準備接力登場。在力行減塑、綠色保育理念的同時，吳禹宏導入智慧科技田間管理，不僅帶來豐收的成「果」，更是他堅持初心守護環境的行動體現。

隱藏在綠葉底下的草莓，冬季正是產季，紅潤的果實香甜誘人。(攝影/Carter) 日本黃金莓又稱燈籠果，是吳禹宏種植的最新作物。(攝影/Carter)

農一代生力軍一步一腳印

「消費者不一定看見我在田間的努力，這些小動物會跟我說牠們感覺到了，這對我是最大的鼓勵。」吳禹宏談起發現大十三星瓢蟲（註：臺灣體型最大的瓢蟲之一）時，難掩興奮感動的心情，去（2025）年環頸雉也來到他的草莓園繁衍下一代，讓他感受到有些美好正悄悄發生中。

大十三星瓢蟲因其翅鞘上的斑點而得名，過去因大量使用農藥而銷聲匿跡，如今再度現蹤，正是生態回復的成果。(圖片提供/吳禹宏) 吳禹宏自旗山農工畢業後，便立志要從事農作，但並非出身務農家庭，讓81年次的他笑稱自己是農一代，從農業基層起步，一路在不同農場歷練，一步一腳印地實踐有機農業與綠色保育的永續理念。

早上到草莓園採收之後，開始選果裝盒，然後還要送貨，「自耕農」從字面上來看，真的是吳禹宏的真實寫照。(攝影/Carter)

導入智慧滴灌省工省時

目前他向台糖承租的2公頃農地，從旱作的紫色玉米慢慢擴增至彩色小番茄、草莓、燈籠果等作物，並於2025年農業局智慧農業補助計畫輔導下，陸續導入智慧滴灌系統，經由土壤感測器即時掌握濕度，自動啟動灌溉設備，並可透過手機遠端操作，大幅節省巡田時間，「從田間管理採收到蔬果裝盒出貨，都是我一個人打點裡裡外外，省工省時的效果就會更有感。」吳禹宏說。

在農業局智慧農業補助計畫輔導下，吳禹宏去（2025）年開始導入土壤感測器及智慧滴灌系統，即時掌握土壤濕度，自動啟動灌溉設備。(攝影/Carter) 除了智慧農業帶來的實績，盒裝上的綠色保育、友善草鴞農作標章對吳禹宏更別具意義，讓人看見他對土地的謙卑尊重與努力。他強調，土壤健康，作物就會健康，也因此有別於慣行農法，他不用化肥而自行堆肥，也在非產季期間種植綠肥作物，增加土壤有機質。

除了綠色保育、友善草鴞農作標章，吳禹宏也採用無塗層再生紙製作減塑紙盒進行包裝，讓人看見他堅守初心實踐永續環境理念。(攝影/Carter)

超級員工讓生態多樣性一起共好

「我想給的不只是有機蔬果而已。」吳禹宏語帶幽默的說明，他是以智慧農法搭配「超級員工」來管理農場，不僅種植向日葵、油菜花，也不會為了觀感而將雜草除盡，而是營造適合田區生態鏈環境，邀請草蛉、螳螂、椿象、瓢蟲與草鴞等天敵生物組成自然的守衛團，讓農田的生態逐漸多樣性，對於生產絕對是有益無害的。

吳禹宏透過手機遠端操作，就能夠大幅節省一半巡田時間。(左：攝影/Carter、右：圖片提供/吳禹宏) 吳禹宏借助智慧農法管理田間，並營造合適田區的生態鏈環境，他相信注重生態多樣性對生產有益無害。(攝影/Carter) 在AI應用全面進入我們生活的各個領域之際，高雄市率先全國推動智慧農業，農業局持續結合智慧科技、永續管理與數據治理，打造專屬的智慧永續農業模式。吳禹宏帶著對農業的堅定熱情，並運用先進智慧科技，省時省力之外更期待新的一年能夠將更多的減塑、綠色保育理念分享給更多人，一起為環境盡一份力量！

天菜先生

FB：天菜先生