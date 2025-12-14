快訊

小鯨魚群聚的堤岸，夕陽落在水面上，是歐佩玲最愜意的散步時刻。(攝影/曾信耀)
　　冬季，是走訪高雄的最佳時節。從日常的停滯中抽身，走向擁有山、河、海的城市漫步，讓身心找到新的節奏，迎接新的一年！

　　城市中就能欣賞海景，是高雄人的日常。從亞灣出發，來場與港灣的對話；從高雄港旅運中心、鯨魚堤岸，到三塊厝車站一帶的綠園道，視野由遼闊的港景轉為到街巷的生活場景，轉換間，都能體會城市多層次面貌。

　　再往海線延伸，彌陀的景色同樣迷人，夕陽傾灑在漯底山與海岸線，構成充滿能量的畫面；或深入盤龍峽谷等秘境，感受地形與時間雕塑出的壯麗。

　　喧鬧的城市裡，「動」還有無限可能。互動式體感遊戲、拳擊、攀岩等新型態運動，為城市注入自由的能量；而自造手作空間，串連創作、教育與樂齡學習，動手的瞬間，成為累積生活厚度的方式。

　　高雄既是旅程的起點，也能是旅程的終點，帶著家的溫暖。邀請大家深入這座城市，用不同的視角感受港都的多樣與熱情，讓高雄成為生命記憶中的無可取代。

趣自造 Chill Maker：學習 原來可以這麼Chill！

學習真的只能待在書本前嗎？其實不然。一踏進空間，便被自然又舒適的氣息包圍。有人一邊打磨金工、一邊聊著天，小孩隨興席地而坐組裝材料包，大人們則在桌邊交流想法、互相激盪靈感。這裡沒有課堂鈴聲，也沒有「坐好聽講」的規矩，空間動線刻意保持開放，讓人能四處走動、觀察彼此如何動手實作。有學員笑說：「這裡不像教室，更像把好奇心帶來這裡，邊玩邊學的地方。」這樣自在的氣氛，正是國立科學工藝博物館（下稱：科工館）最新打造的角落「趣自造 Chill Maker」想傳達的核心精神⸺有趣、自造、輕鬆。

高雄動起來

冬季，是走訪高雄的最佳時節。從日常的停滯中抽身，走向擁有山、河、海的城市漫步，讓身心找到新的節奏，迎接新的一年！

挑戰岩谷秘境！大崗山一日探險家

到田寮一日探險旅程，就從綠意盎然的山林與奇岩洞穴開始。從峽谷走到岩洞，再到「離月球最近的飯店」泡湯嚐美食，展現田寮既野性又溫柔的迷人樣貌。

寓教於樂 湖內童趣幸福「食」光

週末偶爾也想跟孩子一起慢活，不妨走訪湖內，以斑斕的橡皮擦世界為起筆，描繪出童心躍動的色彩，再妝點家常海味，勾勒出夜色裡的熱鬧，而後輔以細緻綿密的甜點落下溫婉收筆，讓手作與味蕾交織成最動人的紀實畫作。

彌陀一日散步 從漯底山到海岸光廊的自然與風味之旅

高雄彌陀區北傍阿公店溪和永安區為界，緊鄰高雄海岸線，海風吹來時略帶鹹味，沿海阡陌相連的魚塭景致，別具休閒度假風情。沿著這股緩慢悠閒節奏前行，從漯底山的泥岩地景，漫步到海岸光廊的水岸步道，再以港馨合苑的滿桌家常味作結，體驗「動」中有靜、親近自然的永續散步旅程。

不只健身房！高雄活力新選擇

在港都，運動有各種可能。無論是在體感遊戲中追逐光影、以拳擊敲出自我節奏，或透過攀岩感受向上的勇氣，在高雄能以多元方式感受身體的能量。長輩、親子、個人與團體皆能盡情動起來，讓汗水淋漓成為全齡舒展壓力、釋放能量的快樂泉源。

