冬季，是走訪高雄的最佳時節。從日常的停滯中抽身，走向擁有山、河、海的城市漫步，讓身心找到新的節奏，迎接新的一年！

城市中就能欣賞海景，是高雄人的日常。從亞灣出發，來場與港灣的對話；從高雄港旅運中心、鯨魚堤岸，到三塊厝車站一帶的綠園道，視野由遼闊的港景轉為到街巷的生活場景，轉換間，都能體會城市多層次面貌。

再往海線延伸，彌陀的景色同樣迷人，夕陽傾灑在漯底山與海岸線，構成充滿能量的畫面；或深入盤龍峽谷等秘境，感受地形與時間雕塑出的壯麗。

喧鬧的城市裡，「動」還有無限可能。互動式體感遊戲、拳擊、攀岩等新型態運動，為城市注入自由的能量；而自造手作空間，串連創作、教育與樂齡學習，動手的瞬間，成為累積生活厚度的方式。

高雄既是旅程的起點，也能是旅程的終點，帶著家的溫暖。邀請大家深入這座城市，用不同的視角感受港都的多樣與熱情，讓高雄成為生命記憶中的無可取代。