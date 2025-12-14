彌陀一日散步 從漯底山到海岸光廊的自然與風味之旅

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李芷姍】

高雄彌陀區北傍阿公店溪和永安區為界，緊鄰高雄海岸線，海風吹來時略帶鹹味，沿海阡陌相連的魚塭景致，別具休閒度假風情。沿著這股緩慢悠閒節奏前行，從漯底山的泥岩地景，漫步到海岸光廊的水岸步道，再以港馨合苑的滿桌家常味作結，體驗「動」中有靜、親近自然的永續散步旅程。

在自然公園中可欣賞惡地形與自然生態，同時遠眺海景及大、小崗山，景色優美而開闊。(攝影/李芷姍)

走進漯底山 遇見彌陀的山與海

清晨的陽光斜灑在漯底山自然公園，從綿延的田畝眺望，遠看山體線條起伏，彷彿一道翻湧的波浪。漯底山擁有珍貴的「泥岩惡地」地形，泥岩經年累月受風化與雨水侵蝕，形成溝壑縱橫、灰白壯闊的走勢，宛如大自然刻在地表的雕塑。沿著規劃完善、鄰近海岸的步道漫遊其間，山與海交織的惡地景觀讓人讚嘆，也像上了一堂生動的自然地質課。

漯底山過去曾是軍事營區，直到2006年軍方撤哨後，才以自然公園的新樣貌，對外揭開神秘面紗，在茂密山林與惡地之間，碉堡與觀測哨仍靜靜矗立，牆面上遺留著營隊標語和觀測紀錄，彷彿鐫刻在這座小丘的時代痕跡。

漯底山過去為軍隊駐紮的軍事重地，現在園區內還保留著崗哨、堡壘等遺跡。(攝影/李芷姍) 自然公園鋪設環形木棧步道，以及一座高懸的景觀吊橋，全程約1公里的步道和緩易行，適合親子和長輩同遊。跟著鳥鳴與沙沙作響的樹葉聲，漫步上山頂觀景台，眼前景色豁然開朗，大片魚塭如鏡面般閃爍，偶有田畝散落其間，彌陀特有的地景一覽無遺。尤其是夕陽時分，餘暉將大地鋪上一層金彩，腳下的惡地與遠方的海岸相互呼應，陸與海的合奏顯得夢幻動人。

跨越山谷的吊橋高21公尺、長80公尺，再往上走可達觀景台。(攝影/李芷姍) 下山後，順著道路往海岸方向前行，漸漸感到鹹香的海風氣息。漯底山與海岸之間，是彌陀居民世代生息的魚塭地帶，池中養殖著虱目魚、文蛤與白蝦。養殖業者在池畔巡視水色，白鷺鷥於空中悠然盤旋，偶爾有機車穿梭於魚塭與田埂之間，揚起一片細塵。水域、海風與陽光交織成詩，漫步在寧靜漁村中，簡樸而安然的日常就是最美的風景。

水岸步道 踏上海與天的邊界

來到彌陀海岸光廊，藍白交錯的開闊視野映入眼簾，前身是南寮漁港旁的小公園，近年整修轉型，園區1.5公頃，繽紛的彩繪堤防與3D彩繪地坪妝點海岸風景，全長約兩公里的濱海大道，讓遊客可以騎乘自行車或悠閒漫步，是熱門的親子景點，水面上的S型木棧道「水岸步道」，更是社群上打卡熱點。

位於南寮漁港旁的海岸光廊包含海景瞭望台、濱海大道、水岸步道、堤防步道、3D彩繪地坪等區域。(攝影/李芷姍) 延伸入海的「水岸步道」，宛如漂浮於湛藍海面與翻湧白浪之上，吸引無數遊人駐足取景。退潮時，步道下方露出一片柔軟沙灘，是親子戲水的絕佳去處。傍晚時分，立於水岸步道上遠望夕陽沉入海面，海鳥迎風盤旋於天際，腳下魚群悠游聚集，構成一幅充滿生命力的畫面。

落日時分漫步在水岸步道，靜看黃澄澄的夕陽沒入海平面。(攝影/李芷姍)

老宅裡的臺味香氣 品嘗彌陀的慢時光

結束海岸的散步，回到彌陀街區的巷弄裡，在老宅院深處，有一間隱藏版的臺菜餐廳「港馨合苑」。門口掛著投幣式電話機，還有各種喚起兒時回憶的老物件，推開懷舊大門，屋內老木窗與磨石子地板構成的復古畫面，伴著廚房飄出的香氣，瀰漫著令人想起家的情懷。

隱身老宅中的臺菜餐廳港馨合苑，由老漁村住宅改建，保留滿滿復古元素以及廟埕的空間意象。(攝影/李芷姍) 港馨合苑的餐點以臺式私房創意料理為主，「虱目魚滷肉」使用在地虱目魚製作一夜干，和三層肉一起滷得香嫩濃郁，焢肉增添魚的鮮香，是稱職的白飯小偷。還有會噴火的「火焰椒鹽豬棒骨」、辦桌經典「蝦蝦看見三明治」、搭配火龍果醬汁的炸虱目魚柳等，主廚活用在地永續漁產，結合家族相傳的好手藝，創造出色香味具備的菜色。

香鮮美味的「 海鮮芋頭米粉湯」、「虱目魚滷肉」、「蝦蝦看見三明治」等佳餚，都是備受好評的招牌菜。(攝影/李芷姍) 酥炸虱目魚柳做成竹炭與鹽酥兩種口味，搭配清甜解膩的火龍果醬風味絕佳。(攝影/李芷姍) 除了發揮在地食材創造驚艷美味，港馨合苑執行長吳懿恆長年投入彌陀的地方推動，他創立「來趣彌陀創生協會」，整合在地特色商家與文化資源，讓遊客能在此停留半天到一天，深度體驗小鎮魅力。「港馨」兩字取自臺語「仝心（kāng-sim）」的諧音，也象徵家人團聚與地方凝聚的溫度。

執行長吳懿恆透過料理推動地方創生，與負責大廚的姐姐改良傳統食譜，使用在地食材烹調出色香味俱全的創意臺菜。(攝影/李芷姍) 吳懿恆笑說：「我希望透過老宅改造與料理，讓大家吃到的不只是美味，更是對家鄉的情感。」身為在地彌陀人，他也強調，來這裡就是要享受慢，放慢步調發掘獨特的自然人文、享受在地美食，就是最幸福的海線旅遊方程式。

• 漯底山自然公園

地址：高雄市彌陀區漯底里山頂路

• 南寮海岸光廊（彌陀漁港海岸光廊）

地址：高雄市彌陀區南寮路96號

• 港馨合苑

地址：高雄市彌陀區過港路西二巷18號

電話：（07）610-8213

FB：港馨合苑