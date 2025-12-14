不只健身房！高雄活力新選擇

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

在港都，運動有各種可能。

無論是在體感遊戲中追逐光影、以拳擊敲出自我節奏，或透過攀岩感受向上的勇氣，在高雄能以多元方式感受身體的能量。長輩、親子、個人與團體皆能盡情動起來，讓汗水淋漓成為全齡舒展壓力、釋放能量的快樂泉源。

跟著光影節奏動起來吧！(攝影/Carter)

互動式體感遊戲 閃動格子瘋狂跳躍大爆汗

「閃動格子 CyberCube」是將遊戲結合科技與創意的互動式體感遊戲， LED感應地磚成為舞台，讓玩家在光影交錯的關卡中跳躍與奔跑。閃動格子高雄旗艦店店長小P說明，規則相當簡單：踩藍色格子、閃紅色格子，綠色則是安全區。她說，這是一種高強度有氧運動，玩家需不斷跳躍、奔跑挑戰關卡，每一次衝刺都能燃燒熱量、挑戰極限，也考驗個人反應與團隊合作。

結合奔跑、跳躍、舞動的沉浸式遊戲，讓玩家在競技中鍛鍊身體、挑戰極限。(攝影/Carter) 店長小P分享，高雄氣候較為炎熱，戶外運動不易持續，而室內體感運動不受天氣影響，且只要45分鐘就能滿身大汗、心跳加速。不同於健身房的個人運動，閃動格子適合多人互動與團隊合作，無論朋友、家庭或公司團體都能同樂，許多久坐辦公室的上班族，下班後揪團一起來動一動，不僅紓壓，也能培養團體默契。

480格挑戰區適合2至10位玩家遊玩，有50種關卡且地形多變，重視彼此默契與合作模式，推薦給朋友揪團、家庭或公司團隊來互動體驗。(攝影/Carter) 閃動格子高雄旗艦店店長小P表示，閃動格子不只是遊戲，更是隱藏版有氧課程。(攝影/Carter) 今年6月甫推出的「360 U Plus 經典挑戰」遊戲，一位八十多歲的奶奶帶著兩個孫女來體驗，後來連阿公也加入挑戰行列。店長小P說，這組跨世代祖孫玩家最能展現新型態遊戲運動的魅力，從幼兒到銀髮族，不分年齡都能一起奔跑跳躍，盡情追逐光影、揮灑活力。

銀髮族、女力拳拳到位 博拓拳擊體適能空間打破年齡性別印象

拳擊是結合肌力、心肺、敏捷與專注力的高強度運動，需要出色的核心控制與全身協調，在短時間內就能燃燒大量卡路里，具有強度高、風險大特性，過往被認為是較陽剛的運動領域。但博拓拳擊體適能空間營運總監阿飛教練觀察到，新型態運動場館在後疫情時代成長迅速，近年來也有越來越多銀髮長輩、女性及孩童加入拳擊運動行列，打拳已然成為新全齡運動。

表達支持女性及不同族群參與拳擊運動，店內展示珍藏的女性國手簽名手套。(攝影/Carter) 為讓更多人認識與體驗拳擊，博拓拳擊體適能空間從性別友善與多元包容出發，規劃從基礎、進階到兒童拳擊、女力拳擊等課程，讓孩童跟女性朋友都能參與，即使是初學者，也能以安全、循序漸進的方式鍛鍊。

博拓拳擊體適能空間規劃，從光線、色調到空調扭轉大眾對拳擊館的刻板印象，營造舒適運動環境。(攝影/Carter) 阿飛教練說，自2019年開館至今，女性學員人數已逾半數，打破傳統對拳擊運動的想像。來參加課程的銀髮長輩也分享，拳擊能刺激腦部反應、活化思考還能培養專注力，運動不用侷限在呆板的空間，有人可以互動，讓退休生活更有樂趣。

阿飛教練表示，拳擊不需要被年齡與性別限制，不同族群各有適合的課程規劃，講究協調性的拳擊也很適合銀髮族。(攝影/Carter) 此外，拳擊館也積極投入「適應體育」，專門為亞健康與身心障礙族群設計課程，藉由運動帶動身體與心理的改變，讓學員從中感受到自信與成就感。阿飛教練表示，拳擊不需要被年齡、性別或身體條件所限制，邀請大家一起揮汗出拳，共同打出共融的城市節奏。

阿飛教練觀察，疫情後為了健康來打拳的人很多，對比單人操作健身器材，拳擊是互動式運動型態，有伴一起運動，也會提升運動的動力。(攝影/Carter)

I人E人都適合 B-topia攀岩館以岩會友

靠自己的力量爬上看不見頂峰的山巔，光是想像就很需要勇氣。但在人工岩場，想嘗試攀岩不必翻山越嶺，於室內就可以挑戰。

「過去就曾有一組玩家，年齡從4歲到60多歲，祖孫三代一起來玩！」B-topia攀岩館的教練瑤瑤說。身為熱愛攀岩的岩友，她認為攀岩是一項老少咸宜的運動，也非常適合親子共同練習。許多人第一次走進 B-topia 攀岩館時，常會好奇為什麼沒有繩索？這才發現攀岩其實分為不同類型，其中一項便是專注短距離，考驗爆發力與技巧的「抱石」。

對攀岩初學者而言，室內抱石的攀爬裝備相對簡單，空間也更彈性。(攝影/Carter) 瑤瑤教練解釋，攀岩與一般健身房的訓練不太一樣，健身器材多半針對特定部位鍛鍊，而攀岩看似只有簡單動作，但其實除了保持身體重心平衡，也要思考手腳力氣施展順序與路線策略，且需要全身肌群協調配合，是能夠同時鍛鍊思考、力量、平衡與柔軟度的運動。相較戶外上攀講求耐力，抱石路線通常在一分鐘內完成，更考驗瞬間爆發力與專注力，因此非常適合運動時間短或是想讓自己快速進入運動心流（Flow）的族群。

瑤瑤教練表示，室內運動場館優勢在於不管室外天氣如何都能運動。(攝影/Carter) 許多父母為了鍛鍊孩子的專注與爆發力，帶著孩子來上兒童攀岩課程，這裡也是許多繁忙上班族短時間運動的選擇。許多岩友喜歡在同一條路線上互相交流、切磋技巧，久而久之也成為朋友。瑤瑤教練說，攀岩館的魅力就在於可以專注自我挑戰，也能把這裡當作交流互動的社群空間。無論是喜歡獨處的 I 人，或熱愛社交的 E 人，都能在攀岩中找到屬於自己的樂趣。

「我想要爬那條藍色路線。」國小三年級的睿欣練習攀岩一年多，主動向教練提出想要挑戰高難度的路徑，瞬間化身為小小蜘蛛人。(攝影/Carter) 運動除了健身房以外還有許多選擇，從體感遊戲、拳擊到攀岩等，每個人都能找到適合自己的方式動出新花樣，在揮灑汗水的過程中成就自己、釋放壓力，也為港都注入嶄新的節奏與能量。

• 閃動格子CyberCube高雄旗艦店

地址：高雄市左營區自由二路138號地下樓

官網：閃動格子CyberCube

• 博拓拳擊體適能空間 - BTSS Boxing & Physical Fitness 高雄拳擊

地址：高雄市三民區明吉路1號B1＆2F

電話：（07）359-0119

FB：博拓拳擊體適能空間

• B-topia攀岩館

地址：高雄市前鎮區文橫三路45號2樓

電話：（07）334-5510

FB：B-topia攀岩館