趣自造 Chill Maker：學習 原來可以這麼Chill！

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/國立科學工藝博物館】

學習真的只能待在書本前嗎？其實不然。

一踏進空間，便被自然又舒適的氣息包圍。有人一邊打磨金工、一邊聊著天，小孩隨興席地而坐組裝材料包，大人們則在桌邊交流想法、互相激盪靈感。這裡沒有課堂鈴聲，也沒有「坐好聽講」的規矩，空間動線刻意保持開放，讓人能四處走動、觀察彼此如何動手實作。有學員笑說：「這裡不像教室，更像把好奇心帶來這裡，邊玩邊學的地方。」這樣自在的氣氛，正是國立科學工藝博物館（下稱：科工館）最新打造的角落「趣自造 Chill Maker」想傳達的核心精神⸺有趣、自造、輕鬆。

「趣自造 Chill Maker」可說是創客工場再進化，它像一間邀請你放下緊繃、一起來玩的生活實驗室。科技教育組副研究員林建良笑著說：「我們希望學習能在輕鬆氣氛中自然發生。」在這裡，知識不是被灌輸，而是悄悄在你動手、聊天或觀察的過程中慢慢發芽。

讓學習像呼吸一樣自然

位於科工館北館B1的「趣自造 Chill Maker」，前身是2015年的「創客工場」。當時主打創客教育，如今為了讓更多年齡層都能參與，團隊在2025年重新調整了定位與內容，並增設多間教室與彈性空間，也讓課程與活動更自由、彈性。作為「新創客 2.0」，它跳脫了進博物館「要買票」、「限開館時段參加」的框架，直接規劃出一塊可自由進出的開放場域。

為了讓上班族下班後也能輕鬆參加，也特別規劃許多夜間課程。圖中學員正親手製作自己的木工筆。(圖片提供/國立科學工藝博物館) 這裡的學習形式也不再侷限於室內。白天在教室內適合手作與品味課程；夜晚則將活動移到科工館廣場，在星空下進行夜間觀察與生態探索。課程不只貼近日常生活，更一路走出館舍，例如：到六燃丁種宿舍（中油宏南宿舍市定古蹟）舉辦茶療體驗；或前往臺南中信科技大學合作兵推營隊，讓城市化身為一座開放教室。

此外，「趣自造 Chill Maker」也導入共享辦公概念，邀請合作團隊進駐、共同規劃課程，使空間使用更加多元、有效。因此，這學習場域不再只是傳統教室，而是一座匯聚創意、交流與共創能量的共享基地，鼓勵每個人帶著想法走進來、帶著作品走出去。

讓知識從生活裡長出來

為什麼排灣族穀倉要蓋得高高的？不用電磁，卻能組出一台會自動閃避障礙的智能小賽車？只要將材料轉一轉、扭一扭，就能做出獨一無二的聖誕樹？在「趣自造」，每一個驚呼瞬間，都源自一個小小的好奇。當好奇被點亮、雙手開始動起來，科學世界便不再遙遠，也不再抽象。這一刻，參與者將體會到：「原來動手做，就是理解世界最真實、最有溫度的方式。」

動手組一組、接上電源，聲控薑餅屋亮起來，薰香蒸汽火車冒著白霧前進，療癒感瞬間滿載。(攝影/Carter) 課程幾乎能滿足各年齡層學習需求，其中成人班最吸睛的，莫過於大人專屬的「大人の科學」。首波推出的威士忌品酒課，以釀造原理搭配風味盲測，引導學員從舌尖走進科學的世界。金工、法式編織、窯燒琉璃、木工筆、禪繞畫等手作課，也同樣提供動靜皆宜的創作體驗。

有學員在完成作品後笑說：「不是我做出了作品，是作品說服了我。」對他們而言，作品外型好不好看已經不是重點，更珍貴的是在創作過程中，那種久違的專注、投入與被喚醒的成就感。

「趣自造Chill Maker」以輕鬆氣氛教學，首場威士卡品酒課結合釀造知識與趣味盲測。(圖片提供/國立科學工藝博物館) 親子課程則以手工DIY材料包最受歡迎。「排灣族穀倉」、「單路徑迷宮盒」等作品，看似只是手作，但背後蘊含文化、邏輯與探索的起點。有家長分享，孩子回家後把作品擺進房間，還主動查資料補充：「那一刻我才覺得，原來他真的把東西學進去了。」

動手搭建排灣族穀倉，不只能瞭解原民生活智慧，還能親身體驗傳統文化與建築工法。(攝影/Carter) 配合2025臺灣科學節，「趣自造 Chill Maker」推出多項限定活動，包括「聲控薑餅屋」、「DIY 太空機器人」、「薰香蒸汽火車」等。蒸汽火車組裝簡單，接上電源後，蒸氣緩緩升起、帶著香味慢慢前行，孩子看得目不轉睛，大人也忍不住加入同樂。「太空機器人」則隨著孩子完成接線與操作後，能夠亮燈、會揮手及轉頭等小小的動作，足以引起現場驚呼。

太空機器人課程深受親子喜愛，孩子動手學習、家長陪伴共創，體驗趣味與科學知識的結合。(攝影/Carter)

未來能力就從「敢做」開始

「趣自造 Chill Maker」不只是嶄新的手作創意場域，它更像是重新定義學習的邀請。談到未來，科工館希望能導入會員制度、企業合作課程，甚至善用戶外空間打造露營活動、草地電影院等。

林建良介紹自行設計開發的「綜片式梭織機」，熱衷推廣 Maker 教育的他，也致力讓創客精神走入日常生活。(攝影/Carter) 簡單易上手的綜片式織布機，從兒童到銀髮族都能輕鬆體驗梭織樂趣。(圖片提供/國立科學工藝博物館) 「我們想傳遞的不是成果導向，而是學習的價值。」林建良說。作品是否完美不是重點，重要的是讓人敢動手、敢嘗試、敢提出問題。透過跨界的合作與自由的安排，「趣自造 Chill Maker」讓科學教育變得更友善也更有趣。學習不再由壓力推著走，而是由好奇心牽引著人們一步步向前。

• 趣自造Chill Maker

地址：國立科學工藝博物館–北館（高雄市三民區九如一路 720 號B1）

電話：（07）380-0089

FB：創客工場-科工館

課程內容與報名資訊，請至本館「推廣教育系統網站」查詢。