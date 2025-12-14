插畫家帶路：走進歐佩玲的高雄散步地圖

歐佩玲。(攝影/曾信耀)

高雄市2026手繪年曆插畫家

•歐佩玲

網站：Joy Ou｜Graphic Design

IG：ououisland

•黃湘

FB：慢熟workroom

黃湘專訪

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/曾信耀 ◎圖片提供/歐佩玲】

從小熱愛塗鴉的插畫家歐佩玲，從求學到工作都在高雄成長扎根，總愛在紙上描摹生活的細節。學成於設計科系，養成她紮實視覺功力與美學基礎，畫風以明亮色塊與簡約線條展現獨特氣質，轉為自由接案後，創作更貼近日常，也讓她重新感受城市的節奏與溫度。今年，她更受邀為高雄市2026年曆繪製插畫，將城市印象轉化為藝術之美。

歐佩玲說，她離不開這座有山、有河、有海的城市：「想看海就有海，想爬山也近在咫尺，甚至愛河就在眼前，真的非常幸運。」她最喜歡在陽光略為收斂的午後散步，從中都願景橋到亞灣區，這些路徑串起生活記憶，也是靈感的來源。

「走著走著，心情會慢慢找回自己的節奏，好像能釐清許多思緒。」留著俏麗短髮、眼神溫柔的歐佩玲說，散步能讓她釐清思緒，也讓靈感在步伐間悄然成形。

拍下如巨型鯨魚的高雄港旅運中心，成為畫紙上的壯闊景象。(上：攝影/曾信耀；下：插畫、圖片提供/歐佩玲)

高雄港旅運中心

從歐佩玲家門口出發，抬眼就能望見高雄港旅運中心，那棟外型宛如悠游巨鯨的建築，靜靜佇立在港灣邊。偶爾有國際郵輪靠岸，旅人們成群上岸，再搭著輕軌穿梭城市，也為這片海岸注入一股國際風情。

高雄港旅運中心。(攝影/曾信耀) 她特別推薦旅運中心三樓的「海韻藝術廣場」，朝向市區，城市大樓的天際線盡收眼底；轉身面海，港灣風景遼闊開展。歐佩玲常到這裡觀展、散步，若恰逢郵輪入港，還會向甲板上的旅客揮手問好，成為她日常散步中最愉快的插曲。

•地址：高雄市苓雅區海邊路5號

頂加點心咖啡

畫累了、走久了，或與朋友相約時，歐佩玲總會選在「頂加點心咖啡」歇腳。對她而言，這間藏身巷弄的咖啡館就像一個能讓心慢下來的地方。店內沒有太多裝飾，也不追求華麗氣氛，卻因店主的親切笑容而散發溫暖氣息，樸實中帶著舒適氣氛。

午後時分，歐佩玲坐在窗邊，陽光灑在桌上那一抹綠與紫的甜點上，成了一幅溫柔的日常風景。(攝影/曾信耀) 「我不是那種會帶電腦來工作的人。」歐佩玲說， 不同於許多人習慣在咖啡店工作，她更喜歡把時間留給食物與當下，好好吃、好好感受。隨手翻閱架上的雜誌，靜靜享受一段屬於自己的午後時光。

捕捉散步途中的小確幸，讓美食相伴甜上心。(上：攝影/曾信耀；下：插畫、圖片提供/歐佩玲) 店內以輕食與咖啡為主，每樣餐點都帶著店主的巧思與溫度。這次來，歐佩玲點了「香蘭芋泥蛋糕捲」，翠綠鬆軟的蛋糕包裹綿密芋泥，淡淡香蘭葉香氣與芋香交織，甜而不膩。她也嚐了「香蘭咖椰吐司」，金黃吐司烤得酥香，抹上厚厚的咖椰醬，一口咬下，椰香、奶香與雞蛋香在口中綻開，十分滿足。若天氣微熱，她會再搭配一杯「一席大力喝冰咖啡」，以耶加雪菲咖啡與維大力汽水調配，冰涼濃郁的口感喚醒味蕾，也讓思緒更清晰。

•頂加點心咖啡

地址：高雄市苓雅區四維四路214號

電話：0989-207-161

鯨魚堤岸

在歐佩玲的散步地圖裡，除了那座宛如巨鯨悠游的高雄港旅運中心，她也特別鍾情於成群聚集、彷彿小鯨魚般可愛的「鯨魚堤岸」。

小鯨魚群聚的堤岸，夕陽落在水面上，是歐佩玲最愜意的散步時刻。(上：攝影/曾信耀；下：插畫、圖片提供/歐佩玲) 「這一帶真的變化很大。」她笑著回憶，當年黃色小鴨首次登場時，周邊還幾乎沒有建設，十年過去，高雄已成為充滿國際感的地區。附近有高雄流行音樂中心，再遠一些則可看到大港橋與駁二藝術特區，各自以不同姿態勾勒出高雄最迷人的風景線。

鯨魚堤岸。(攝影/曾信耀) 若說高雄港旅運中心帶著開闊而靜謐的氣氛，鯨魚堤岸則顯得熱鬧許多。跑步與騎車的人川流不息，讓散步多了幾分陪伴；偶爾有遊艇駛過，激起水面漣漪，飛鳥俯衝掠過銜起獵物，為這片港灣增添了靈動與生氣。

•地址：高雄市苓雅區海邊路15號

高雄綠園道（三塊厝車站一帶）

歐佩玲曾住在中都願景橋附近，那片區域民宅與商店比鄰，市場氣息濃厚，街巷間總帶著生活的溫度。早年鐵道從中穿過，兩側住戶因此被分隔，如今隨著鐵路地下化，舊軌跡化作一條綿延的綠園道。行道樹枝葉交疊，綠蔭一路延伸至市中心，經過三塊厝車站，再往高雄車站方向延展，成了她最喜愛的騎車與散步路線。

高雄綠園道兩側皆有彩繪作品，歐佩玲喜歡在傍晚的時候，來到這兒騎腳踏車或散步，感受晚風吹拂。(上：攝影/曾信耀；下：插畫、圖片提供/歐佩玲) 「這裡沒有亞灣區那樣華麗的地標，卻有最貼近日常的步伐。」她微笑著說。綠蔭下，有長輩緩緩漫行，也有父母牽著孩子散步；下班的人潮與車流交錯，遠處城市的燈光閃爍，映照出一種溫柔的節奏，也照亮了歐佩玲心中的小宇宙。

•地址：高雄市三民區鐵道三街沿線