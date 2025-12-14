走過世界 是為了回到起點
文/李曉萍
午後四點，陽光橫亙鳳山客運站旁的街廓，斑駁牆面被照得一片金黃，斜陽照耀著謝哲青的年少記憶，悄然成為他走遍世界的第一道光。他說，高雄街弄裡的那道暖陽，是生命羅盤的原點，即使身處深邃幽暗之處，在廣袤世界中，那道光芒讓自己始終能知道「家」的方向。
離開 是為了找到回家的路
「飄泊多年後，最終，所想所念的，是我離開的家。」
知名作家謝哲青在《早知道就待在家》中寫下這句話時，彷彿也在回望少年時期的自己。「離開所有的熟悉後，我會知道自己想追求的是什麼嗎？」為了尋找這個問題的答案，二十多歲的謝哲青從高雄出發，跑船飄泊世界各地，踏上歐洲求學與旅居的半生歲月，足跡遍布五大洲。
走過一百多個國家，謝哲青曾經以為世界就是家。「起心動念離開港都，並不是因為不愛它，恰恰是因為太愛了，愛到需要一個更遠的距離，才能真正看清它的全貌。」謝哲青表示，年輕時與家人間存在太多說不清也放不下的誤會，決定離開，不僅是逃避，也源於內心深處感覺「不完整」的騷動，彷彿靈魂的碎片遺失在世界各角落，等待自己親自尋找，一片一片拾起、拼湊。
直到遊歷世界多年後才明白，「家」才是他的世界。「我用與港都的距離，衡量自己走了多遠。」謝哲青察覺，無論走了多遠，過了多久，心中的定錨依然在家鄉，自我拼圖到達一個段落，或家人需要他時，歸向依舊是南方的海風與陽光。
「如果人生是一場探索，港都就是那張地圖的中心點，生命羅盤上永遠指向的『南方』。」
旅人眼中的高雄
回到港都走走的謝哲青，望著無垠大海說：「對我而言高雄最迷人的，不只是港口與海風。」
高雄曾經像一位沉默的鐵漢，用勞動與汗水撐起臺灣的經濟奇蹟，也因此背負了灰色的天空與傷痕。但他每一次回到這裡，都能發現高雄正蛻變成一位懂得生活與美感的「海洋紳士」，在硬漢的力量之外逐漸兼具溫柔、散發靈魂香氣，這裡有飄揚旗津的彩色風箏、飄香街邊的奶茶與咖啡，有美味小吃也有米其林，市民就像生活在一座開放的美術館裡，處處值得典藏。
談到高雄的美，謝哲青想推薦大家走訪的是高雄的「三山」：旗山的「三桃山」是被封存在時光膠囊裡的復古樂園；那瑪夏的「錫安山」是真實版的伊甸園理想國；大樹的「佛光山」是一座象徵慈悲與宏偉的人間佛國。謝哲青說：「我一直覺得這『三山』是我們最特殊的人文景觀，它們囊括了宗教、風景與歷史之美，讓旅人可以從不同角度來看待高雄。」
從世界回望內心的幽暗深海
從世界的旅行，到內心的潛行，這一次將羅盤指針轉向內在。書寫《在黑暗中相遇》可說是他「與自己重修舊好」的過程。書中不諱言的揭露，對他而言意味著明媚、陽光的高雄，也曾因自己的母親離世而陷入迷茫與黑暗之中。
然而，謝哲青解釋，「黑暗」並非象徵邪惡或絕望，而是一片神聖且充滿無限可能的空間，是創作誕生之前的混沌世界，同時也是「卸下標籤的真實之境」。
「我在無助的孤獨中，突然想起小說《國境之南．太陽之西》裡的一段話：『原來，黑暗也有這種狀態啊！』」《在黑暗中相遇》
歷經沉思以後，他發現「黑暗」能讓最純粹也最脆弱的靈魂本質得以嶄露，「在日常光明裡，我們被標籤與角色所定義。但在黑暗中，外在的標籤都失效了。沒有光，所以無關樣貌；極度孤獨，所以無關名聲。只剩下最純粹、最脆弱也最真實的靈魂本質。」他說，黑暗中無法用視覺「看見」，所以在黑暗中「相遇」指的是用心「感覺」和「理解」。因此他也才能直觀面對自己當初離家遠去時遺留下的脆弱與傷痕。
謝哲青說：「原來，那個一直想擺脫的、最不完美的自己，恰恰是最需要被溫柔以待、值得被愛的存在。與自己和解後，我們才真正擁有了對抗世界喧囂的、最安靜也最強大的內核，也才能發現自己飄泊多年最終是為了找到回家的方法，找到了才能重新理解並接納自己。」
港都曾經是他出發的地方，現在是他的港灣與嚮往，謝哲青淡然而輕鬆的說：「不論走多遠，港都，始終是家鄉。」高雄就像年少時街弄的那道斜陽，永遠在他需要時不經意點亮。
謝哲青
在冷靜與熱情之間，
不斷探尋自己的失落與渴望。
在無言的靜謐裡，
他與偉大的征服者一起沒入深海。
縱然身處無光的所在，
他還是不顧一切直視黑暗，
直到聽見深淵的呢喃，靈魂的低語。
翻讀謝哲青，你將發現――
或許不是所有問題都需要答案，
很多時候，甚至希望留給自己更多的神秘與空白。
因為，就算生命令人費解，生活褪盡光彩，
他的一千零一夜仍舊漫長，故事依然精采。
