走過世界 是為了回到起點

聯合新聞網／ 高雄畫刊
對謝哲青而言，高雄不只是家鄉，更是他心中測量世界的座標，生命羅盤的指向。（圖片提供/皇冠文化集團。攝影/Richard CHANG）
【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter、Richard CHANG ◎圖片提供/謝哲青、皇冠文化集團】

　　午後四點，陽光橫亙鳳山客運站旁的街廓，斑駁牆面被照得一片金黃，斜陽照耀著謝哲青的年少記憶，悄然成為他走遍世界的第一道光。他說，高雄街弄裡的那道暖陽，是生命羅盤的原點，即使身處深邃幽暗之處，在廣袤世界中，那道光芒讓自己始終能知道「家」的方向。

離開 是為了找到回家的路

　　「飄泊多年後，最終，所想所念的，是我離開的家。」

　　知名作家謝哲青在《早知道就待在家》中寫下這句話時，彷彿也在回望少年時期的自己。「離開所有的熟悉後，我會知道自己想追求的是什麼嗎？」為了尋找這個問題的答案，二十多歲的謝哲青從高雄出發，跑船飄泊世界各地，踏上歐洲求學與旅居的半生歲月，足跡遍布五大洲。

謝哲青。(攝影/Carter)
　　走過一百多個國家，謝哲青曾經以為世界就是家。「起心動念離開港都，並不是因為不愛它，恰恰是因為太愛了，愛到需要一個更遠的距離，才能真正看清它的全貌。」謝哲青表示，年輕時與家人間存在太多說不清也放不下的誤會，決定離開，不僅是逃避，也源於內心深處感覺「不完整」的騷動，彷彿靈魂的碎片遺失在世界各角落，等待自己親自尋找，一片一片拾起、拼湊。

　　直到遊歷世界多年後才明白，「家」才是他的世界。「我用與港都的距離，衡量自己走了多遠。」謝哲青察覺，無論走了多遠，過了多久，心中的定錨依然在家鄉，自我拼圖到達一個段落，或家人需要他時，歸向依舊是南方的海風與陽光。

　「如果人生是一場探索，港都就是那張地圖的中心點，生命羅盤上永遠指向的『南方』。」

謝哲青回到高雄擔任2025高雄城市書展講師，與讀者分享《在黑暗中相遇》裡的生命故事。(攝影/Carter)
旅人眼中的高雄

　　回到港都走走的謝哲青，望著無垠大海說：「對我而言高雄最迷人的，不只是港口與海風。」

　　高雄曾經像一位沉默的鐵漢，用勞動與汗水撐起臺灣的經濟奇蹟，也因此背負了灰色的天空與傷痕。但他每一次回到這裡，都能發現高雄正蛻變成一位懂得生活與美感的「海洋紳士」，在硬漢的力量之外逐漸兼具溫柔、散發靈魂香氣，這裡有飄揚旗津的彩色風箏、飄香街邊的奶茶與咖啡，有美味小吃也有米其林，市民就像生活在一座開放的美術館裡，處處值得典藏。

走遍世界的謝哲青，這一次將他的美學觀點帶回港都，他想像未來的市民不必特地「去」某個文化場館，而是本身就生活在巨大的、開放的美術館中。(攝影/Carter)
　　談到高雄的美，謝哲青想推薦大家走訪的是高雄的「三山」：旗山的「三桃山」是被封存在時光膠囊裡的復古樂園；那瑪夏的「錫安山」是真實版的伊甸園理想國；大樹的「佛光山」是一座象徵慈悲與宏偉的人間佛國。謝哲青說：「我一直覺得這『三山』是我們最特殊的人文景觀，它們囊括了宗教、風景與歷史之美，讓旅人可以從不同角度來看待高雄。」

謝哲青認為寫作從來都不是件容易的事：「一如愛情，或是理想，文學本身也沒有標準答案。」《在黑暗中相遇》。(攝影/Carter)
從世界回望內心的幽暗深海

　　從世界的旅行，到內心的潛行，這一次將羅盤指針轉向內在。書寫《在黑暗中相遇》可說是他「與自己重修舊好」的過程。書中不諱言的揭露，對他而言意味著明媚、陽光的高雄，也曾因自己的母親離世而陷入迷茫與黑暗之中。

　　然而，謝哲青解釋，「黑暗」並非象徵邪惡或絕望，而是一片神聖且充滿無限可能的空間，是創作誕生之前的混沌世界，同時也是「卸下標籤的真實之境」。

「我在無助的孤獨中，突然想起小說《國境之南．太陽之西》裡的一段話：『原來，黑暗也有這種狀態啊！』」《在黑暗中相遇》

謝哲青《在黑暗中相遇》。(攝影/Carter)
　　歷經沉思以後，他發現「黑暗」能讓最純粹也最脆弱的靈魂本質得以嶄露，「在日常光明裡，我們被標籤與角色所定義。但在黑暗中，外在的標籤都失效了。沒有光，所以無關樣貌；極度孤獨，所以無關名聲。只剩下最純粹、最脆弱也最真實的靈魂本質。」他說，黑暗中無法用視覺「看見」，所以在黑暗中「相遇」指的是用心「感覺」和「理解」。因此他也才能直觀面對自己當初離家遠去時遺留下的脆弱與傷痕。

　　謝哲青說：「原來，那個一直想擺脫的、最不完美的自己，恰恰是最需要被溫柔以待、值得被愛的存在。與自己和解後，我們才真正擁有了對抗世界喧囂的、最安靜也最強大的內核，也才能發現自己飄泊多年最終是為了找到回家的方法，找到了才能重新理解並接納自己。」

　　港都曾經是他出發的地方，現在是他的港灣與嚮往，謝哲青淡然而輕鬆的說：「不論走多遠，港都，始終是家鄉。」高雄就像年少時街弄的那道斜陽，永遠在他需要時不經意點亮。

(攝影/Carter)
謝哲青

在冷靜與熱情之間，

不斷探尋自己的失落與渴望。

在無言的靜謐裡，

他與偉大的征服者一起沒入深海。

縱然身處無光的所在，

他還是不顧一切直視黑暗，

直到聽見深淵的呢喃，靈魂的低語。

翻讀謝哲青，你將發現――

或許不是所有問題都需要答案，

很多時候，甚至希望留給自己更多的神秘與空白。

因為，就算生命令人費解，生活褪盡光彩，

他的一千零一夜仍舊漫長，故事依然精采。

FB：謝哲青

IG：hsiehryan

YouTube：小青書

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.12】

