綠色食光行動 走進生活的永續餐桌

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻】

一日三餐是平凡日常，在滿足口腹外，吃出健康、美味，並將對土地與環境的關懷端上桌，也能成為守護地球的實踐。「木葉粗食純植物餐廳」以全食物飲食為理念，與在地小農合作，使用無添加、低負擔的食材創造出餐盤上的美味小花園，「漾漾食光Y2 cafe」則以高雄在地食材打造低碳飲食，把季節、風土與小農心意一一盛入盤中。

木葉粗食純植物餐廳 在老街屋裡生長茁壯的「全食物」餐桌

坐落於哈瑪星舊街區的一隅，木葉粗食咖啡館藏身在帶著歲月氣息的老街中。走進店家，如同來此探訪親朋好友，氣氛溫暖而開朗，一桌豐盛繽紛的植系美食，溫柔傳遞全食物飲食與永續餐桌的理念。

綠意盎然的店面設計，低調中散發老宅的自然質樸，呼應店內對於全食物的堅持。(攝影/李瑰嫻) 創辦人Lilyth因大學時期目睹載運豬隻的卡車前往屠宰場，開始反思動物保護、飲食選擇與生命尊重等議題，從此不使用動物性產品，並推廣強調使用天然、完整食物的「全食物」飲食理念，吃得更純粹。

她以木葉粗食純植物餐廳開啟創業之路，堅持選用有機、無農藥或友善耕作的食材，所有醬料與料理皆為新鮮手作。為了讓營養完整保留，料理過程盡量採用低溫烹調；穀類經催芽提升營養，奶製品則以每日現打的腰果奶取代。「新鮮不會騙人。」Lilyth笑著表示，許多常客是葷食者，但因為餐點實在好吃而經常光顧。她相信，只要使用好的食材並加入創意，發揮食物本味的同時保留營養，就能吃得美味又健康。

Lilyth創立木葉粗食純植物餐廳，提供全食物的美味餐點。(攝影/李瑰嫻) Lilyth透過市集認識許多高雄在地小農，讓餐廳成為串聯土地與餐桌的橋梁。(攝影/李瑰嫻) 「招牌紅醬手撕菇堡」以手撕杏鮑菇入菜，拌上蘋果醋與有機番茄醬調製的酸甜紅醬，再堆疊五彩鮮蔬，搭配自製醃泡菜與帶皮烤薯條，營造層次豐富的口感。其他代表料理如色彩繽紛，宛如小花園的「沙拉碗」、可一次品嚐近十種蔬菜與堅果的「秘製酸甜乾拌寬粉」、風味濃郁的「照燒楓糖天貝串串」等，都讓許多首次接觸蔬食的人驚嘆「原來植物也能這麼有味道」。也有常客感受到身體負擔逐漸減輕後，開始重新思考飲食與健康的連結。

「招牌紅醬手撕菇堡」味覺與口感兼備，層次豐富。(攝影/李瑰嫻) 「讓我們重新思考吃這件事。」牆上的一句話，呼應著從土地到餐桌，再回到身體的循環，對環境的永續，無疑也是對自身永續的回應。

• 木葉粗食純植物餐廳

地址：高雄市鼓山區鼓南街 30號

電話：（07）531‑3337

FB：木葉粗食

漾漾食光Y2 cafe 小農好食入餐盤

鄰近捷運後驛站，漾漾食光Y2 cafe以迎入陽光的大面落地窗，充滿綠植氣息的空間設計，營造有如周末早晨的清新活力。推開大門，首先會看到櫃檯前放著許多高雄在地小農與食物生產者的產品，這也是餐廳的核心理念：透過餐桌，連結產地與人群。

主廚手作私房料理「菠菜奶油菌菇時蔬烤豆皮」，菠菜醬汁以馬鈴薯泥取代白醬，清爽甘甜。(攝影/李瑰嫻) 「我想讓客人吃到的，是食材的原味，而不是調味。」主廚康多厤說。回想十年前創業初期，他希望以「回到食物最純粹的模樣」的理念，打造一家「以原型食物為主」的早午餐店。當他開始聚焦特色食材，第一次踏入高雄神農市集時才發現，「原來高雄就有這麼多優質食材，只是我們以前不曾留意。」4年前康多厤決定重新調整供應鏈，逐步採用在地、友善耕作的小農產品，如今店內約七成食材都是來自高雄50公里範圍內的產品。

漾漾食光Y2 cafe的主廚康多厤，4年前將餐廳供應鏈轉為以在地食材為主。(攝影/李瑰嫻) 主廚康多厤有著深厚的西餐功底，並在小農產品的加持下，令漾漾食光Y2 cafe的料理展現更鮮明的風味。像是現點現做的小鐵鍋烘蛋系列，還有浸泡在地特選雞蛋和牛奶調製的醬汁後，煎到外脆內軟的法式烤糖吐司，更加突顯食物的美味靈魂。

「早午餐拼盤」包含法式烤糖吐司、自製優格杯、濃湯沙拉和豐盛的肉類主食。(攝影/李瑰嫻) 萵苣、南瓜、櫛瓜、秋葵等小農精心栽培的時令鮮蔬，化作餐盤上斑斕多彩的溫沙拉。自製的梅子油醋醬與優格，為蔬果添上層次豐富的風味。由於小農的產量有限，且受季節影響，主廚康多厤必須隨時調整菜色，這也催生了各式季節限定的私房料理：蝦汁海鮮義大利麵、鴨腿義大利麵，都成為熟客翹首期盼的驚喜菜色。康多厤笑說：「雖然很辛苦，但愈了解這些小農的故事，就愈捨不得不用他們的食材。」

「爐烤雞腿排溫沙拉」盛滿五顏六色的小農直送鮮蔬，十分賞心悅目。(攝影/李瑰嫻) 不少客人在品嘗美味餐點後，得知米、蛋、蔬菜都是來自高雄小農而感到驚喜，甚至詢問是否能直接購買。康多厤說：「我希望客人先享受美味，再知道背後的故事，這樣才能真正感受到土地的價值。」

漾漾食光Y2 cafe空間寬敞明亮，牆面周圍陳列著店家與藝術家合作的微型展覽。(攝影/李瑰嫻) 讓每次用餐都是與土地和季節的對話，漾漾食光Y2 cafe從餐盤上的精緻料理出發，邀請人們一同品味高雄在地的永續食力。

• 漾漾食光Y2 cafe

地址：高雄市三民區重慶街199號

電話：0966‑312‑555

FB：Y2cafe 漾漾食光