杉林區社區⼼理衛生中⼼ 以心為橋守護偏鄉心理健康

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

在群山與綠意環抱的杉林，有一處靜靜陪伴居民心靈的溫暖基地──「杉林區社區⼼理衛生中⼼」。這裡結合在地文化與語言，提供專業又親切的心理支持；透過行動健康站「元氣車」深入東高雄九區，把心理健康服務送進日常生活，成為偏鄉心靈的守護堡壘。

心理諮商室取名「深呼吸」，希望營造輕鬆氣氛。(攝影/Carter)

讓心理健康走進山林

世界衛生組織(WHO)對於健康的概念「沒有⼼理健康，就沒有真正的健康。」衛⽣福利部於強化社會安全網第⼆期計畫，規劃每33萬⼈⼝數設置1處社區⼼理衛⽣中⼼，⽬前⾼雄共有六處，杉林區社區⼼理衛⽣中⼼是第五處成立的據點服務涵蓋杉林、旗⼭、美濃、內⾨、六⿔、甲仙、茂林、桃源與那瑪夏等九區，讓⼼理照護真正⾛入偏鄉⽣活。心理衛生社工督導楊芷欣說：「我們希望居⺠知道，⼼理健康不是住在市區才享有的權利，⽽是每個⼈都應擁有的基本需要。」

中心前身為大愛商業中心，原為服務永久屋居民而建。改造後保留石板裝飾與菱形圖紋，以及新增畫家烏布繪製的《射日傳說》與《阿嬤的小米田》畫作，象徵族群傳承與重生。

畫家烏布繪製的《射日傳說》（左）與《阿嬤的小米田》畫作，象徵族群傳承與重生。(攝影/Carter) 這裡提供社區心理衛生講座、支持服務、教育訓練、個案服務、心理衛生諮詢與諮商服務與資源轉介等服務，內部設有多功能活動室、家族治療室、⼼理諮商室及衛教⾛廊。每個空間都有溫柔的命名，如「⼀家屋」與「深呼吸」，⽽牆上的綠植與溫馨佈置，營造暖意，讓⼈⼀進⾨就能放鬆⼼情。

把心理照護送進每條山路

杉林區社區⼼理衛生中⼼最吸睛的服務之一，是首創行動心理健康服務車「元氣車」。車廂向上掀開，如同展翅的雙翼，一側設有視聽設備可播放心理衛教短片，另一側陳列文宣品，像是一座會移動的心靈教室。

元氣車常與地方單位合作，舉辦心理健康講座、設攤宣導活動，並進行老人憂鬱量表與心情溫度計篩檢。活動結束後，⼯作⼈員會邀居⺠聊天、唱歌，讓⼼理健康的推廣⾃然融入⽇常⽣活。

元氣車搖身變成行動卡拉OK，讓居民歡唱互動。(攝影/Carter) 然而深入山區並不容易，楊芷欣督導分享「天氣與路況雖不穩定，但團隊總會在確認安全後上山，因為知道那裡有阿公阿嬤在等著我們。」曾受過度飲酒問題困擾的民眾蘇先生分享，搬來杉林後，在教會與心衛中心的陪伴下，他學會傾聽自己的情緒。「以前鬱悶就喝酒，現在我懂得表達，也懂得感謝。」他微笑地說：「元氣車像是一盞燈，照亮我們的心。」

楊芷欣督導認為中心同事親切互動、助人有溫度，讓居民獲得心理支持與快樂。(攝影/Carter)

用語言與文化讓信任萌芽

杉林區周邊住民族群多元，包括布農族、魯凱族、卡那卡那富族、排灣族與拉阿魯哇族等原住民族，以及客家、閩南與新住民等。楊芷欣督導指出，語言是溝通最好的橋樑，因此中心盡量聘用在地居民，落實「在地人服務在地人」，讓陪伴更貼近居民生活。

元氣車延續這樣的精神，當車隊前往客家庄時，會安排懂客語的講師；若進入部落，則由熟悉原民語的同仁隨行，協助翻譯與互動。楊芷欣督導說：「當民眾聽到熟悉的語言，就會放鬆，也更願意打開心門。」

元氣車進駐社區，將心理健康教育與陪伴帶進偏鄉每個角落。(攝影/Carter) 原本住在那瑪夏區的劉吳女士也回憶，莫拉克風災讓她失去左腳，也讓她一度陷入低潮。「以前靠信仰撐過去，現在有心衛中心的人陪著聊天、傾聽，就像多了家人。」她參加講座和活動之後，更懂得照顧自己的情緒，「現在的我比較開朗，心裡真的輕鬆多了。」

杉林區社區⼼理衛生中⼼目前有24位專業人員，涵蓋心理師、護理師、心理衛生社工、關懷訪視員與心理輔導員，每一位都以熱誠與專業為居民守護心理健康。未來，中心計畫讓元氣車更頻繁巡迴社區，持續推動心理健康教育，讓溫暖的關懷走進每個角落。

在杉林的陽光下，心衛中心就像一股柔軟的力量，讓山裡的每個人都能被傾聽、被支持，並重新找回心中的元氣。

．杉林區社區⼼理衛生中⼼

地址：高雄市杉林區大愛路1號

電話：（07）677-6030

FB：高雄市政府衛生局杉林區社區心衛中心