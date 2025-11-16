快訊

台中龍井圖書館蛇咬人 市府農業局確認：是舟山眼鏡蛇將野放

現場慘況曝光！高雄7旬翁駕車下橋違規右轉撞機車衝待轉區 釀9人受傷

115學年大學音樂系減招 第一線教師：大學只是最後一張骨牌

城市拾光 綠意漫行

聯合新聞網／ 高雄畫刊
高雄果嶺自然公園。(攝影/黃敬文)
高雄果嶺自然公園。(攝影/黃敬文)

　　隱身鋼筋叢林，高雄有另一種節奏在延伸。城市綠意重新被喚醒，串起自然與人文。高雄從港灣出發，這座城市的改變，是高雄最動人的故事，新的城市紋理，正由一筆筆柔軟的綠意重新描繪。

　　高雄果嶺自然公園是最具代表性的篇章，前身為澄清湖高爾夫球場，如今轉型再生，成為佔地70公頃的城市綠肺。園區內多樣花木扶疏，綠草如茵、湖光相映，吸引多種鳥類棲息，是都市中的自然秘境。民眾漫步其間，體驗人與環境共生的日常，讓綠意成為生活的一部分。

　　沿著城市脈動延伸，高雄的風景無處不在。愛河河岸旁的航海古董店，珍藏著《少年Pi的奇幻漂流》電影道具與各式老物件，訴說鹽埕昔日繁華。沿著水岸騎自行車，欣賞沿途風光、品嚐美食，從味蕾到心靈都被喚醒。登上觀音山步道，沐浴山林氣息，或體驗馬術樂趣，夜色中趣味十足的「水上火車送餐」，讓人感受高雄的生命力。

　　每一處綠意與改變，都是在地文化的延伸與創新的展現，高雄懂得保存記憶，也勇於創新邁向未來。走進城市綠地裡享受生活的美好──在高雄，綠意不僅漫行，更深入人心。

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.11】

高雄畫刊

追蹤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

SKM Park Outlets高雄草衙推出「雪境童話村」！6大耶誕亮點一次看，白天夜晚都超好拍

影像診斷、達文西手術量能大幅提升 高雄秀傳高階醫療雙破百例

高雄聯結車載10噸鋼捲變換車道 轎車閃不及車頭撞爛夫妻受傷驚魂

「想幫也幫不了」 孤獨死不只台中 高雄阿伯遺體冰存25天無人領

相關新聞

城市拾光 綠意漫行

隱身鋼筋叢林，高雄有另一種節奏在延伸。城市綠意重新被喚醒，串起自然與人文。高雄從港灣出發，這座城市的改變，是高雄最動人的故事，新的城市紋理，正由一筆筆柔軟的綠意重新描繪。

高爾夫球場轉型自然公園 打造全民共享綠地

從入會費動輒百萬、一般市民難以踏入的高雄高爾夫球場，轉型成迎接所有人的「高雄果嶺自然公園」，這片佔地70公頃的廣闊綠地封閉超過半世紀後，終於重新回到市民的懷抱。

果嶺自然公園生態走讀 草原、湖泊與鳥的綠色饗宴

晨光灑落起伏的草坡，微風掠過七里香，吹送淡淡芬芳，白鷺輕盈地掠過水光，紅冠水雞穿梭於水草之間，幸運的話，或許還能聽見黃鸝清亮的歌聲。感受自然的療癒不需遠行，「高雄果嶺自然公園」從高爾夫球場蛻變成全民的自然樂園，以豐富的生態樣貌與多樣棲地，譜出城市與自然共生的新樂章。

從晨光到落日 果嶺自然公園周邊美味散策

高雄果嶺自然公園轉型後成為高雄第二大自然生態公園，陽光、草地、湖泊與樹林之外，周邊在地美食更為這片綠意增添生活氣息。

在星光下重生：新光碼頭的海風記憶

微風吹過港口，海面閃爍著粼粼波光，新光碼頭依舊有股讓人想駐足的魅力。隨著近期「星光水岸公園」的試營運，這片臨海區域再次成為城市注目的焦點，也喚起人們對新光碼頭昔日風華的記憶。

迎風騎行 漫遊港都水岸風光

秋日暖陽伴隨著涼爽微風，港灣邊的空氣有著剛剛好的溫度。這時節，最適合來趟水岸自行車旅程，用雙輪探遊港灣，欣賞波光粼粼的水色與沿岸風光。騎累了，還可轉進老字號炒飯店，品嚐熱氣蒸騰的料理補充元氣，最後再以精緻甜點收尾，讓旅程在甜美與幸福的餘韻中緩緩落幕，細細勾勒出高雄的閒適風情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。