隱身鋼筋叢林，高雄有另一種節奏在延伸。城市綠意重新被喚醒，串起自然與人文。高雄從港灣出發，這座城市的改變，是高雄最動人的故事，新的城市紋理，正由一筆筆柔軟的綠意重新描繪。

高雄果嶺自然公園是最具代表性的篇章，前身為澄清湖高爾夫球場，如今轉型再生，成為佔地70公頃的城市綠肺。園區內多樣花木扶疏，綠草如茵、湖光相映，吸引多種鳥類棲息，是都市中的自然秘境。民眾漫步其間，體驗人與環境共生的日常，讓綠意成為生活的一部分。

沿著城市脈動延伸，高雄的風景無處不在。愛河河岸旁的航海古董店，珍藏著《少年Pi的奇幻漂流》電影道具與各式老物件，訴說鹽埕昔日繁華。沿著水岸騎自行車，欣賞沿途風光、品嚐美食，從味蕾到心靈都被喚醒。登上觀音山步道，沐浴山林氣息，或體驗馬術樂趣，夜色中趣味十足的「水上火車送餐」，讓人感受高雄的生命力。

每一處綠意與改變，都是在地文化的延伸與創新的展現，高雄懂得保存記憶，也勇於創新邁向未來。走進城市綠地裡享受生活的美好──在高雄，綠意不僅漫行，更深入人心。