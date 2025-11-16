高爾夫球場轉型自然公園 打造全民共享綠地

【◎文/李曉萍 ◎攝影/黃敬文、Cindy Lee ◎圖片提供/高雄市立歷史博物館】

從入會費動輒百萬、一般市民難以踏入的高雄高爾夫球場，轉型成迎接所有人的「高雄果嶺自然公園」，這片佔地70公頃的廣闊綠地封閉超過半世紀後，終於重新回到市民的懷抱。

高雄果嶺自然公園同時兼具休憩、生態、教育與保護功能。(上：攝影/黃敬文、下：攝影/Cindy Lee)

貴族球場變身全民綠地

對許多高雄人而言，澄清湖畔那道高牆圈起的綠地，一直蒙著神秘面紗，聽說過，卻未曾親眼見過。這座球場的故事，要從戰後的高雄說起。

二戰結束後，壽山球場因軍事管制無法重建，高雄市政府遂另覓場地。當時的市長陳啟川認為高爾夫運動有助於拓展與外國政商界人士的關係，積極奔走籌劃。1961年，選定高雄工業給水廠位於大貝湖（今澄清湖）旁的土地，動工興建高雄高爾夫球場，成為南臺灣第一座戰後高爾夫球場。

戰後興建的高雄高爾夫球場，是南臺灣戰後第一座高爾夫球場。(圖片提供/高雄市立歷史博物館) 開幕之初因資金不足僅能開闢9洞球道。後來陳啟川被舉報上班時間打球，驚動當時總統蔣中正南下視察。出乎意料地，蔣中正對高爾夫頗感興趣，認為此運動能為臺灣爭取國際能見度，遂指派軍方協助施工，完成符合國際標準的18洞球道，並下令「外交人員皆應學打高爾夫」。自此，果嶺上不僅有揮桿的聲音，也留下了政治、外交與權力的足跡，日本前首相岸信介、美國第七艦隊將領都曾造訪於此。

鄰近澄清湖的高雄高爾夫球場地形變化豐富，可遠眺中興塔，風景如畫。(圖片提供/高雄市立歷史博物館) 隨著時代推移，2000年後球場轉由高雄高爾夫俱樂部承租經營。2023年6月合約期滿，市府擬調整租金，雙方議約陷入僵局。2024年10月，業者因積欠1.1億元補償金、水土保持不符規定、違法使用農藥有污染澄清湖水源之虞，最終市府決議收回土地，為球場歷史畫下句點。

高牆倒下，70公頃的綠地以「高雄果嶺自然公園」之名重生，「果嶺」象徵過去的高球場，「Green」代表重生的綠地，「自然」則是屬於市民與萬物共存的生命力，並於今（2025）年10月10日正式開放。從專屬權貴的球場，到全民共享的生態公園，這不只是土地利用的轉變，更象徵著城市價值的更新與空間正義的實踐。

城市生態綠廊

曾經，這裡有全長7000碼的球道，地勢起伏、地形豐富，被譽為南台灣最具挑戰性的球場之一；如今，夢幻球道化身為7.2公里的生態步道，串聯草原、丘陵、水塘與樹林，與鄰近的澄清湖、雙湖森林公園、金獅湖相接，形成全市最大的生態藍綠帶與休憩綠廊，媲美紐約中央公園。

高雄果嶺自然公園連接鄰近的澄清湖、雙湖森林公園與金獅湖，成為城市中重要的生態廊道。(攝影/黃敬文) 公園依循原有的18洞地形重新規劃，以「低干預」為設計原則，保留區內2,658株喬木，設置樹木QR Code解說系統，讓自然教育觸手可及；分區域種植誘蝶誘鳥的植栽，營造多樣棲地。豐富的生態與動植物種類，使這裡成為市民最佳的綠色學習場域。

高雄果嶺自然公園內，沿著步道設有木椅，來此健行休憩之餘，也能倚坐其上，享受難得的都市綠意。(攝影/黃敬文) 高雄果嶺自然公園同時是都市少見的鳥類天堂。根據生態調查，園區內已記錄有53種鳥類，包括大冠鷲、鳳頭蒼鷹、黃鸝與五色鳥等保育物種。除了豐富的生態價值，公園亦兼具滯洪功能，讓自然綠帶成為都市安全的屏障。

公園內的水池，除了豐富的生態價值，亦兼具防洪功能。(攝影/黃敬文) 高雄果嶺自然公園是鳥類的天堂。圖為公園一隅的黃鸝鳥身影，黃鸝鳥警覺性高、怯懦怕人，不易觀察。(攝影/黃敬文) 現身於公園內的白鷺鷥，修長的白潔身影，躍然於青綠草木，十分顯眼。(攝影/黃敬文)

開放城市的綠色承諾

高雄果嶺自然公園的轉型，歷經挑戰與努力，終於成為市民共享的綠地。如今，不論假日或平日，許多民眾在社群上分享全家野餐、扶老攜幼親近自然的照片，讓這片綠地成為高雄市民創造幸福回憶的所在，也落實「環境正義、全民共享」的理念。

同步整修周邊環湖步道、人行道與停車場，並開闢八德南路、松藝路等聯外通道，使原先僅供會員車輛進出的單一通道，變成容易親近的開放式綠地，適合全齡步行與運動。周邊除設有收費汽機車停車場，也增設自行車架與YouBike租借站，鼓勵民眾以低碳交通前往。

當綠地不再屬於少數人，一座城市，也與自然、與公民同步呼吸。

• 高雄果嶺自然公園

地址：高雄市鳥松區球場路270號

電話：(07)370-0272、(07)370-0060

交通：

1.搭乘高雄客運 8008、8041 至澄清湖站，下車後步行即可抵達公園入口；捷運紅線至高雄車站，再轉乘公車或計程車，約 20 分鐘即可到達。

2.假日接駁公車：於澄清湖大門搭乘黃Y2接駁車，經圓山飯店網球場停車場，抵達公園門口，營運時間09：00～19：00，班距20分。

3.Youbike自行車：公園入口處設置YouBike站點，鄰近站點包含正修科技大學、澄清湖及圓山大飯店。

4.步行：可由球場路大門、松藝路、八德南路停車場、雙湖森林公園步道步行進入。

FB：高雄果嶺自然公園

FB社團：高雄果嶺自然公園