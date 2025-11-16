快訊

台中龍井圖書館蛇咬人 市府農業局確認：是舟山眼鏡蛇將野放

現場慘況曝光！高雄7旬翁駕車下橋違規右轉撞機車衝待轉區 釀9人受傷

115學年大學音樂系減招 第一線教師：大學只是最後一張骨牌

果嶺自然公園生態走讀 草原、湖泊與鳥的綠色饗宴

聯合新聞網／ 高雄畫刊
高雄果嶺自然公園有草原、丘陵、水塘與樹林等地貌，景觀多樣的同時也成為生物們棲地，因而具備豐富的生態。(攝影/黃敬文)
高雄果嶺自然公園有草原、丘陵、水塘與樹林等地貌，景觀多樣的同時也成為生物們棲地，因而具備豐富的生態。(攝影/黃敬文)

【◎文/李曉萍 ◎攝影/黃敬文、曾信耀、Cindy Lee】

　　晨光灑落起伏的草坡，微風掠過七里香，吹送淡淡芬芳，白鷺輕盈地掠過水光，紅冠水雞穿梭於水草之間，幸運的話，或許還能聽見黃鸝清亮的歌聲。感受自然的療癒不需遠行，「高雄果嶺自然公園」從高爾夫球場蛻變成全民的自然樂園，以豐富的生態樣貌與多樣棲地，譜出城市與自然共生的新樂章。

一條讓生態重新流動的綠色走廊

　　從空中俯瞰，高雄果嶺自然公園宛如一條綠色絲帶，串連澄清湖、雙湖公園與金獅湖，成為南高雄生態系統的關鍵紐帶。

公園裡的水塘滿佈台灣萍蓬草、印度莕菜等水生植物，孕育紅冠水雞、黃頭鷺與翠鳥等水鳥，是生態健康的指標。(攝影/黃敬文)
公園裡的水塘滿佈台灣萍蓬草、印度莕菜等水生植物，孕育紅冠水雞、黃頭鷺與翠鳥等水鳥，是生態健康的指標。(攝影/黃敬文)
紅冠水雞出沒在池塘中或水邊草叢。紅色嘴喙往上延伸到額板，以植物和水生昆蟲為食，會一次繁育多隻幼鳥。(攝影/黃敬文)
紅冠水雞出沒在池塘中或水邊草叢。紅色嘴喙往上延伸到額板，以植物和水生昆蟲為食，會一次繁育多隻幼鳥。(攝影/黃敬文)
　　園區以「棲地鑲嵌」為設計核心，將草原、水塘、林木與丘陵整合為多層次生態系統。草原區平坦開闊，多原生草本植物，常見白頭翁、斯氏繡眼等中小型鳥類悠閒覓食，蝴蝶、蜜蜂等昆蟲翩翩飛舞；水塘湖泊滿佈台灣萍蓬草、印度莕菜等水生植物，孕育紅冠水雞、黃頭鷺與翠鳥等水鳥，是生態健康的指標；以球道間的原生樹林為基礎，共有超過2600株喬木，五色鳥最愛在樹洞中築巢，小彎嘴在樹枝間靈活跳耀；5號球道所在的高地丘陵，則因氣流穩定、視野開闊，成為大冠鷲、鳳頭蒼鷹等猛禽滑翔狩獵的舞台。

五色烏的身體由紅、黃、藍、綠、黑五種顏色構成，因而得名；牠的叫聲像在敲木魚，又被稱為「花和尚」。喜歡吃各種植物果實，會像啄木鳥一樣啄樹洞育雛。(攝影/黃敬文)
五色烏的身體由紅、黃、藍、綠、黑五種顏色構成，因而得名；牠的叫聲像在敲木魚，又被稱為「花和尚」。喜歡吃各種植物果實，會像啄木鳥一樣啄樹洞育雛。(攝影/黃敬文)
樹林是許多鳥類的棲地，也是生態系中的一環。在高雄果嶺自然公園可觀察到綠鳩(左)與洋燕(右)的身影。(攝影/黃敬文)
樹林是許多鳥類的棲地，也是生態系中的一環。在高雄果嶺自然公園可觀察到綠鳩(左)與洋燕(右)的身影。(攝影/黃敬文)
　　果嶺不再是球道，而是動物們的走道，大冠鷲從澄清湖飛過園區，到金獅湖覓食；松鼠沿著林木廊道自在穿梭各公園，而植物的種子通過「動物攜帶」傳播，實現跨區域的植物交流。原本各自孤立的綠地水塘銜接成433公頃的連續棲地，豐富整體的生物多樣性，環教人員協會理事鄭裕財表示：「園區改造的意義不僅是『建公園』，更是『復活土地的生機』。」

草原上的自然課 觀鳥、聞香、蒐集四季顏色

　　順著蜿蜒起伏的步道前行，草原各自綻放不同風景與生態特色。

　　1號球道緊鄰生態池，白鶺鴒沿著水邊走動覓食、雨後蛙鳴此起彼落，是體驗水陸交界生態的最佳教室；5號球道居高臨下，上午9至10點與午後3至4點間有機會觀賞到大冠鷲、鳳頭蒼鷹借助氣流盤旋滑翔；9號球道是「香氣之丘」，春天七里香盛開，白花飄香，引來蜜源昆蟲、白頭翁和紅嘴黑鵯；10號球道靠近景觀湖，傍晚時分，黃頭鷺掠過金色水面，夕陽與鳥影交織出一天最柔軟的畫面。

公園內多樣的地貌，不僅孕育豐富的生態，不同時間、季節也展現多姿多采的景色。(攝影/曾信耀)
公園內多樣的地貌，不僅孕育豐富的生態，不同時間、季節也展現多姿多采的景色。(攝影/曾信耀)
左圖為白鶺鴒，常可在球道上看見快速移動、擺動尾羽的身影；右圖為棲身樹影間休息的白頭翁。(攝影/黃敬文)
左圖為白鶺鴒，常可在球道上看見快速移動、擺動尾羽的身影；右圖為棲身樹影間休息的白頭翁。(攝影/黃敬文)
　　園區共記錄到28科53種鳥類，從草原旁常見的白尾八哥，到五色鳥、臺灣竹雞、小彎嘴等臺灣特有種，以及列為珍稀保育類的黃鸝，展現生態保育的成效，鄭裕財提醒：「清晨與黃昏是觀察的黃金時刻，攜帶輕便望遠鏡，穿著淺色衣物靜靜等候，就有機會遇見驚喜。」

黄鸝體色黃黑相間，生活在樹冠層。食性雜素不忌，叫聲多變且優美動聽。因棲地破壞導致數量稀少，目前為野保法公告的二級保育類動物。(攝影/黃敬文)
黄鸝體色黃黑相間，生活在樹冠層。食性雜素不忌，叫聲多變且優美動聽。因棲地破壞導致數量稀少，目前為野保法公告的二級保育類動物。(攝影/黃敬文)
　　除了鳥類，果嶺的植物更是一幅四季流動的繪畫。春日七里香、含笑花與桂花競相綻放，滿園花香蝶舞；盛夏鬱鬱蔥蔥，紅、粉色荷花嬌俏點綴水塘；秋天吉貝木棉開出淡雅花朵，黃連木的葉片逐漸染紅；冬季落葉如詩，顯現枝幹蒼勁輪廓。

　　最具代表性的植物是七里香，每年3至4月花開如雪、香氣瀰漫數十米，吸引蜜蜂與蝴蝶，被譽為「香氣代言人」。

公園內的七里香(圖中木椅後方)在公園中廣泛種植，3至4月開花時香氣綿延遠播，正如其名。(攝影/黃敬文)
公園內的七里香(圖中木椅後方)在公園中廣泛種植，3至4月開花時香氣綿延遠播，正如其名。(攝影/黃敬文)

從遊客到共同守護者

　　高雄果嶺自然公園的重生，讓高雄多了一座全齡自然教室，開放以來，已成為許多市民踏青運動的好去處，舊地重遊的長者驚訝地說：「從前聽到的是揮桿聲，現在到處是鳥叫聲。」

高雄果嶺自然公園開闊的園區，是踏青運動的好去處；其豐富的生態也成為都市中的一座自然教室。(攝影/Cindy Lee)
高雄果嶺自然公園開闊的園區，是踏青運動的好去處；其豐富的生態也成為都市中的一座自然教室。(攝影/Cindy Lee)
　　園方以「分區管制、低干預設施」維持生態與遊憩間的平衡，除了園區內的草地適時進行保養，也將全區分成「生態核心區」與「遊憩體驗區」，不建設人工假山、噴泉等破壞原生棲地的設施。現在官方正招募生態志工，邀市民共同守護這片綠意。

來到公園健行運動，在樹下的木椅稍事休息，與大自然一同呼吸。(攝影/曾信耀)
來到公園健行運動，在樹下的木椅稍事休息，與大自然一同呼吸。(攝影/曾信耀)
　　鄭裕財分享，有位孩子與家長一起參加「碳匯體驗」課，測量完吉貝木棉的樹圍後，還會追著問：「這棵樹能吸多少二氧化碳？」甚至告訴媽媽：「以後要少坐車，幫樹一起保護地球。」遇到有人拍鳥時太靠近水塘，休憩的民眾還會主動提醒「保持距離，別嚇到牠。」從「遊客」到「守護者」，人與土地的關係正在悄悄改變，也是生態教育最寶貴的成果。

透過生態教育學習重視環境與保護生態的意識，也讓「遊客」漸漸多了「守護者」的角色。(攝影/曾信耀)
透過生態教育學習重視環境與保護生態的意識，也讓「遊客」漸漸多了「守護者」的角色。(攝影/曾信耀)
高雄果嶺自然公園是城市中難得的大片綠地，充滿生機，來這裡休閒踏青之餘，也需要大眾共同守護這片綠意。(攝影/黃敬文)
高雄果嶺自然公園是城市中難得的大片綠地，充滿生機，來這裡休閒踏青之餘，也需要大眾共同守護這片綠意。(攝影/黃敬文)
高雄果嶺自然公園

地址：高雄市鳥松區球場路270號

電話：(07)370-0272、370-0060

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.11】

高雄畫刊

追蹤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

KK園區主謀被押解回中／佘智江登機前微笑 下機時腿軟

關西鎮代表會擱置禮儀園區新建預算 議員促縣府盡快推動

民眾黨走讀8警受傷！北檢二度傳喚 黃國昌：賴清德要好好複習兩公約

高球／聲寶公開賽第二輪 林子涵提升上球道率順利登頂 

相關新聞

城市拾光 綠意漫行

隱身鋼筋叢林，高雄有另一種節奏在延伸。城市綠意重新被喚醒，串起自然與人文。高雄從港灣出發，這座城市的改變，是高雄最動人的故事，新的城市紋理，正由一筆筆柔軟的綠意重新描繪。

高爾夫球場轉型自然公園 打造全民共享綠地

從入會費動輒百萬、一般市民難以踏入的高雄高爾夫球場，轉型成迎接所有人的「高雄果嶺自然公園」，這片佔地70公頃的廣闊綠地封閉超過半世紀後，終於重新回到市民的懷抱。

果嶺自然公園生態走讀 草原、湖泊與鳥的綠色饗宴

晨光灑落起伏的草坡，微風掠過七里香，吹送淡淡芬芳，白鷺輕盈地掠過水光，紅冠水雞穿梭於水草之間，幸運的話，或許還能聽見黃鸝清亮的歌聲。感受自然的療癒不需遠行，「高雄果嶺自然公園」從高爾夫球場蛻變成全民的自然樂園，以豐富的生態樣貌與多樣棲地，譜出城市與自然共生的新樂章。

從晨光到落日 果嶺自然公園周邊美味散策

高雄果嶺自然公園轉型後成為高雄第二大自然生態公園，陽光、草地、湖泊與樹林之外，周邊在地美食更為這片綠意增添生活氣息。

在星光下重生：新光碼頭的海風記憶

微風吹過港口，海面閃爍著粼粼波光，新光碼頭依舊有股讓人想駐足的魅力。隨著近期「星光水岸公園」的試營運，這片臨海區域再次成為城市注目的焦點，也喚起人們對新光碼頭昔日風華的記憶。

迎風騎行 漫遊港都水岸風光

秋日暖陽伴隨著涼爽微風，港灣邊的空氣有著剛剛好的溫度。這時節，最適合來趟水岸自行車旅程，用雙輪探遊港灣，欣賞波光粼粼的水色與沿岸風光。騎累了，還可轉進老字號炒飯店，品嚐熱氣蒸騰的料理補充元氣，最後再以精緻甜點收尾，讓旅程在甜美與幸福的餘韻中緩緩落幕，細細勾勒出高雄的閒適風情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。