從晨光到落日 果嶺自然公園周邊美味散策

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee】

高雄果嶺自然公園轉型後成為高雄第二大自然生態公園，陽光、草地、湖泊與樹林之外，周邊在地美食更為這片綠意增添生活氣息。

一早在高雄果嶺自然公園晨運後，來份「張家古早味燒餅」補充能量；中午時分，走進「休憇時間」品嚐熟悉的家常味，再到公園樹蔭下散步消食；待夕陽染紅草坡，轉進巷弄裡的「落日雜貨店」用餐，讓悠閒的一日在橘黃燈光裡甜美收尾。

「張家古早味燒餅」以新鮮酵母發酵麵糰，炭火窯烤後吃得到麵粉的自然甜香。(攝影/Cindy Lee)

炭火窯烤香喚醒一天活力

每天早晨，車流繁忙的鳥松本館路邊，總有一處排隊人潮，窯烤燒餅的香氣溢滿街頭。對許多當地人而言，「張家古早味燒餅」的樸實酥香，是從小到大的生活記憶。

「張家古早味燒餅」已傳承至第三代，每天早晨和傍晚下班時段，總吸引許多人排隊選購。(攝影/Cindy Lee) 炭火窯烤難度高，烤爐溫度需維持在兩百度左右，經驗老道的師傅將燒餅一個一個貼上爐壁，細看餅皮漸漸膨起與上色變化，掌握火候，才能烤出恰到好處的金黃酥香。

烤爐裡即將出爐的燒餅金黃誘人。(攝影/Cindy Lee) 與瓦斯爐或電烤爐製成的燒餅不同，炭火窯烤讓餅外酥內軟，散發麵粉的自然甜香與淡淡炭香，口感咬勁介於麵包與酥餅之間。目前也在店內幫忙的第三代媳婦奕瑄解釋，秘訣在於前一晚先以新鮮酵母發酵麵糰，隔天再抹上自製油酥，餅皮才能層層分明、酥脆帶韌。

即使費時費工，仍堅持以手工製作，傳承三代的炭火香遠近馳名。(攝影/Cindy Lee) 燒餅分為鹹甜口味。鹹餅有蔥油蘿蔔絲及香椿蘿蔔絲，前者使用臺灣蔥、豬絞肉、新鮮蘿蔔絲混合蘿蔔乾，搭配研磨黑胡椒讓香氣更獨特；後者加入香椿醬與麻油，味道清香。甜餅則有紅豆、芋泥、包糖三種，其中以包糖最受歡迎，二砂糖烤後滲進餅皮，出爐時柔軟香甜，拼著燙口也要先咬上一口，放涼後則香脆不膩，又是另一番風味。

晨跑結束、汗還未乾時，咬下一口熱騰騰的燒餅，那股從爐裡滲出的溫度與甜香，就是早晨最單純的幸福。

把家的味道裝進便當盒

推開「休憇時間」的玻璃門，彷彿搭上時光機返回70年代的家，深綠大理石地板搭配藤編傢俱，拉門電視機上擺設大同寶寶玩偶，白磁餐盤盛滿番茄炒蛋、炒青菜等家常味，空氣裡飄散米飯混合滷汁的香氣。這裡不是懷舊主題餐廳，而是一間以「家的味道」為靈魂的便當店。

踏入「休憇時間」彷彿走進七、八〇年代的家，就像他們的餐飲精神，處處是「家」的味道(攝影/Cindy Lee) 裹上薄皮酥炸的雞腿份量十足，搭配番茄炒蛋、炒時蔬、炒香菇等吃不膩的家常配菜。(攝影/Cindy Lee) 「休憇時間」意指午餐時段喘口氣的片刻。原本以家常合菜著稱的「冬瓜與胖子」因疫情期間暫停內用，嘗試推出外帶便當，意外獲得好評，當時與「冬瓜與胖子」合作的老闆小雞，於是催生出這間不像便當店的便當店，讓「媽媽的味道」不只出現在餐桌，也能被裝進餐盒裡帶著走。

「休憇時間」的老闆小雞以家用瓦斯爐炒出熟悉的溫暖味道。(攝影/Cindy Lee) 焢肉飯味道溫潤入味，肥瘦均衡，滷到筷子輕輕夾起就能切分肉塊。(攝影/Cindy Lee) 老闆小雞每天清晨四點起床，親自到市場採買新鮮食材，不使用味精、雞粉或預調醬汁，以家庭式爐火一鍋一鍋炒出簡單而溫暖的滋味，喚醒每個人心底關於家的柔軟記憶。

人氣菜色包括外皮酥脆、新嫩多汁的豪邁炸雞腿，以及滷得入味、鹹香帶甜的焢肉，而醬汁雞更是下飯，讓人一口接一口停不下筷子；每日變換的「無菜單便當」則藏著小驚喜，從打拋豬、義大利麵到部隊鍋，展現小雞的玩心與創意。

在高雄果嶺自然公園的草地上，打開「休憇時間」的醬汁雞便當，享受美味悠閒的時光。(攝影/Cindy Lee)註：讓我們一起愛惜生態環境，如有垃圾敬請打包帶走。 午後陽光正好，帶上便當到高雄果嶺自然公園的草地野餐，以味覺開啟一段身心放鬆的「休憇時間」。

落日橘光裡的溫柔餘韻

日落時分，夕陽餘暉照映高雄果嶺自然公園，此刻順著球場路下山，轉進靜謐巷弄，「落日雜貨店」點亮溫暖黃光，像座小小燈塔，指引著尋寶的遊人，找到一個能好好吃頓飯、讓心慢下來的地方。

復古暖橘色桌燈象徵落日餘暉，映照一桌暖心料理。(攝影/Cindy Lee) 老闆小于喜愛老房子，也愛那份藏在巷弄裡的驚喜感。她將這棟七、八〇年代的民宅改造成充滿生活溫度的秘密基地，保留原有壁櫥、洗石子地板和夾層式隔間，點綴童玩小物與復古暖橘桌燈。小于笑著說：「雜貨店就是什麼都有的地方，我希望每個人都能在這裡找到喜歡的味道。」。

「落日雜貨店」隱身建工路的巷弄間，是老闆小于與男友共同經營的秘密基地。(攝影/Cindy Lee) 保留老屋原本的壁櫥，點綴小于搜集的復古小物，用餐空間簡單溫馨。(攝影/Cindy Lee) 餐點選擇多元，「奶油明太子烏龍麵」以白醬義大利麵的手法炒烏龍，搭配明太子醬，濃郁滑順；「打拋豬肉飯」酸香爽辣，厚切櫛瓜多汁爽口，炸玉米筍佐自製辣美乃滋則是人氣小點。

(攝影/Cindy Lee) 小怪獸造型的巧克力戚風蛋糕可愛逗趣、口感鬆軟。(攝影/Cindy Lee) 餐後別錯過招牌手作甜點，巴斯克乳酪蛋糕加入優格調味，收尾帶出微酸清爽；「小怪獸」造型的巧克力戚風蛋糕可愛逗趣，中層巧克力香緹與外層鹹奶蓋甜鹹交錯，層次豐富。

在高雄果嶺自然公園玩了一整天後，「落日雜貨店」用溫柔細膩的味道，安撫疲憊的身心。

• 張家古早味燒餅

地址：高雄市鳥松區本館路文明巷17號

電話：(07)370-5150

• 休憇時間

地址：833高雄市鳥松區本館路87號

電話：(07)370-9719

IG：休憇時間yau sik si gaan

• 落日雜貨店

地址：高雄市三民區建工路212巷5弄9號

電話：0901-304546

IG：sunset__canteen