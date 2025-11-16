在星光下重生：新光碼頭的海風記憶

【◎文/蔡蜜綺 ◎圖片提供/高雄市政府新聞局】

微風吹過港口，海面閃爍著粼粼波光，新光碼頭依舊有股讓人想駐足的魅力。隨著近期「星光水岸公園」的試營運，這片臨海區域再次成為城市注目的焦點，也喚起人們對新光碼頭昔日風華的記憶。

從2006年的新光親水公園到2025年的星光水岸公園，港灣景觀與親水設施隨著時間演進，留下了不同年代孩子嬉笑聲與水花聲的回憶。(上圖攝於2006年7 月23 日 ，攝影/鮑忠暉；下圖攝於2025年10月24日，攝影/黃敬文)

新光碼頭的蛻變：從貨運前線到生活之港

新光碼頭（又稱海洋之星）早期為高雄港第22號碼頭，位於臨海工業區，於1950年代啟用。當時設備雖簡樸，卻是貨運與漁船往來的繁忙樞紐，見證了港都經濟蓬勃發展的年代。到了1960年代，隨著臨港線鐵道的運輸網絡日益完備，鐵道串連碼頭與廠區，貨運可直接由廠房運抵至碼頭，大幅提升物流效率。然而，受限於當時的港口管制策略，港口與市區長期保持分離。

1999年（民國88年）7月，為配合「海洋節」活動，時任高雄市市長謝長廷指示打通新光路至22號碼頭，並規劃親水公園與「1999高雄海洋嘉年華」，打破了高雄港市長期分離的限制，也促進港市融合，並為2000年後的港邊活動奠定基礎。

2000年國慶焰火在高雄，施放地點選在當時的中油成功廠區。照片攝於1999年10月10日。(攝影/鮑忠暉) 2000年（民國89年）雙十國慶煙火首次離開臺北，移師高雄舉辦。當時，高雄市政府在尋找適合的施放場地時，發現了高雄港的廢棄倉庫群。這片原本被遺忘的港區空間，從此展開了新生命，隔年還成為貨櫃藝術節的主舞臺，更催生推動駁二藝術特區的誕生，也是高雄走向「海洋城市」最好的見證。

親水公園揭幕儀式是「1999高雄海洋嘉年華」系列活動之一，吸引民眾共襄盛舉。照片攝於1999年7月18日。(攝影/鮑忠暉) 親水公園揭幕儀式是「1999高雄海洋嘉年華」系列活動之一，吸引民眾共襄盛舉。照片攝於1999年7月18日。(攝影/鮑忠暉) 親水公園揭幕儀式是「1999高雄海洋嘉年華」系列活動之一，吸引民眾共襄盛舉。照片攝於1999年7月18日。(攝影/鮑忠暉) 2001年（民國90年），首屆高雄國際貨櫃藝術節在此登場。藝術家吳寬瀛以六個20尺長的紅色貨櫃，翻滾堆疊而成《高雄509025.6海浬》，矗立於新光碼頭入口，成為活動主地標。作品吸引無數遊客駐足留影，為高雄港區注入了嶄新的藝術能量。

「高雄509025.6海浬」出自藝術家吳寬瀛之手，紅色貨櫃堆疊宛如大型積木。照片攝於2003年。(攝影/鮑忠暉) 隨著海上交通啟航，新光碼頭被規劃為藍色公路的起點，並列入行政院核定的「2008年國家重點發展計畫」中的國家門戶計畫之一。因此，市府將形塑海港城市新意象及推動碼頭景觀優化列為施政重點，積極推進相關建設。

2003年，一座以日晷為意象的「新光碼頭觀海景台」在此誕生。十組「人」字鋼骨由張力鋼索相互牽引，撐起寬達45公尺的弧形天橋，宛如一艘張滿風帆的船。白天遮蔭擋風，夜裡燈光映照海面，這座地標成了港灣轉型的見證，也讓市民在海風裡看見高雄的未來。

新光碼頭的夜晚，景致迷人。不論是傍晚靜看港灣夕陽徐徐沉入海面，還是夜晚漫步吹拂海風，都讓人感受到城市與海洋的柔軟時光。照片攝於2004年10 月7日。(攝影/鮑忠暉) 新光碼頭的夜晚，景致迷人。不論是傍晚靜看港灣夕陽徐徐沉入海面，還是夜晚漫步吹拂海風，都讓人感受到城市與海洋的柔軟時光。照片攝於2004年10 月7日。(攝影/鮑忠暉) 除了貨櫃藝術節，新光碼頭這片港灣也承載著「嘟嘟火車」的溫暖回憶。這列由DR2900型自強號改裝而成的臨港線觀光列車，最早源於1999年高雄燈會，於2003年（民國92年）3月2日正式啟航。它沿著港灣緩緩前行，途經臨港線新光站，載著旅人穿梭於海風與鐵軌間，沿途遊覽港都風光。隨著輕軌工程啟動，「嘟嘟火車」於2006年劃下句點，但汽笛聲與笑語交織的那段歲月，仍深深烙印在老高雄人的心底，成為港都最柔軟的懷舊旋律。

2009年，電視劇《痞子英雄》在此取景，鏡頭裡的夕陽、海風與倉庫輪廓，讓港灣景觀再度受到焦點，也為新光碼頭寫下新的城市篇章。

承載觀光使命的臨港線嘟嘟火車，於2003年啟航，2006年停駛。照片攝於2003年3月2日。(攝影/鮑忠暉) 承載觀光使命的臨港線嘟嘟火車，於2003年啟航，2006年停駛。照片攝於2003年3月2日。(攝影/鮑忠暉) 承載觀光使命的臨港線嘟嘟火車，於2003年啟航，2006年停駛。照片攝於2003年3月2日。(攝影/鮑忠暉) 從工業碼頭到市民樂園，新光碼頭見證了港都的蛻變，每一次轉身都象徵著高雄的再出發。隨著「星光水岸公園」進入優化整理階段，期待未來各地旅人於此相遇、駐足，在熟悉的港灣裡，繼續書寫屬於這座城市的新篇章。