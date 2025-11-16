秋遊大社 三種體驗一次收藏
【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】
走進大社觀音山森林浴，空氣中瀰漫著剛剛好的清新與涼意。這裡沒有都市的喧囂，只有蟲鳴與風聲交織的節奏，正適合在秋高氣爽的季節裡，來一場舒心的森呼吸。
沿途再到觀音山馬場體驗馬術，感受馬匹奔馳的英姿與力道。傍晚時分，轉往翠湖餐廳，在波光粼粼的湖面上，享受在水上屋吃土雞的樂趣。秋天小旅行，把五感交給自然，最舒心也最愜意。
秋日森呼吸 大社觀音山輕旅步調
趁著秋陽溫柔、微風不燥，先來朝聖位於仁武及大社交界處的「觀音山」，名列臺灣小百岳之一，標高僅177公尺，卻是高雄人最熟悉的登山後花園。
觀音山腹地廣大，擁有多個登山口和錯綜的路徑，無論是平易近人的健行路線，還是具挑戰性的攀爬路線，都能依照體力自由選擇。這次我們從「鳳儀宮登山口」出發，沿途以階梯步道為主，間或出現土石徑與鐵梯路段，變化多端卻不艱難。
從鳳儀宮出發，繞行至大覺寺一圈約3公里，步行約1小時即可完成。沿途視野遼闊，在半山腰處即可遠眺高雄城市風光，觀音湖的湖光水色、筆架山與半屏山的層巒疊翠，高鐵疾駛而過的畫面，更為山景添上一抹動感。循著「天洞」指示牌前進，天洞位於觀音山主峰區域，是通往頂峰視野的重要路段。抵達觀景臺，也就來到觀音八景中的「觀音凌霄」與「天洞朝墩」，山友們常在山頂觀音亭涼亭泡茶，小歇片刻再續行。
騎馬初體驗 觀音山馬術中心
你可能餵過馬，但你有試過真正騎上馬匹、感受奔馳的心跳嗎？走進觀音山馬術中心，眼前是一片寬闊的馬場，不少馬術愛好者正在互相交流騎乘心得。這裡是南臺灣少數致力推廣專業馬術運動的場所，把原本在歐美被視為貴族運動的馬術，轉化為兼具休閒與教育意義的親民體驗。
從事馬術運動近四十年的胡耀仁教練，是馬場的靈魂人物。他說，為了讓更多民眾親近馬匹，觀音山馬術中心特別舉辦馬場體驗團。活動從認識馬兒的習性、身體構造與裝備開始，接著可以親手刷馬、餵食，甚至騎上馬背感受奔馳的快感。從與馬兒「馬上」建立情感，到真正體驗騎乘的自由，每一步都讓人沉浸在與馬匹互動的真實感受中。
在胡教練的指導下，不少小朋友都因此愛上了馬術。像今年國小六年級的Caesar，從四年前第一次接觸馬術開始，逐步累積技巧與信心，如今已將興趣延伸為穩定的運動習慣，也培養了競技實力。
觀音山馬術中心
地址：高雄市大社區中山路675-12號
電話：07-3537585
FB：觀音山馬術中心
IG：觀音山馬術中心
水上屋吃土雞 翠湖餐廳
又是登山，又是騎馬，接下來當然要來覓食裹腹填飽肚子，觀音山風景區向來是知名的土雞城勝地，也是山友和遊客來到大社指名嚐鮮的去處。
在地經營超過40年的翠湖餐廳，不僅以土雞料理聞名，更因創意推出「水上火車送餐」體驗，話題度滿點。
漫步水上步道，滿滿的荷葉漂浮，池塘裡的魚群自在悠游，翠湖餐廳第二代小老闆黃群透露，這是早年阿公務農的灌溉蓄水池，後來父親把這裡規劃成划船、釣魚的休閒場所，並在民國67年轉型成餐廳。餐廳除了招牌雞湯、焗烤雞不可錯過外，還有三杯熱炒、鐵板酥炸及魚蝦小卷等多種料理。入冬時節，更推薦暖心的麻油系列，美味又暖身，讓人吃得滿足又舒心。
翠湖餐廳
地址：高雄市大社區翠屏路112巷1之1號
電話：（07）351-5371
FB：翠湖餐廳
