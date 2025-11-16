快訊

秋遊大社 三種體驗一次收藏

聯合新聞網／ 高雄畫刊
大社觀音山主峰步道俯瞰高雄城市景色，一路上風景相隨。(攝影/Carter)
大社觀音山主峰步道俯瞰高雄城市景色，一路上風景相隨。(攝影/Carter)

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

　　走進大社觀音山森林浴，空氣中瀰漫著剛剛好的清新與涼意。這裡沒有都市的喧囂，只有蟲鳴與風聲交織的節奏，正適合在秋高氣爽的季節裡，來一場舒心的森呼吸。

　　沿途再到觀音山馬場體驗馬術，感受馬匹奔馳的英姿與力道。傍晚時分，轉往翠湖餐廳，在波光粼粼的湖面上，享受在水上屋吃土雞的樂趣。秋天小旅行，把五感交給自然，最舒心也最愜意。

大社觀音山土雞城鼎盛時期曾有超過40家土雞餐廳，圖為長期經營土雞料理的翠湖餐廳。(攝影/Carter)
大社觀音山土雞城鼎盛時期曾有超過40家土雞餐廳，圖為長期經營土雞料理的翠湖餐廳。(攝影/Carter)

秋日森呼吸 大社觀音山輕旅步調

　　趁著秋陽溫柔、微風不燥，先來朝聖位於仁武及大社交界處的「觀音山」，名列臺灣小百岳之一，標高僅177公尺，卻是高雄人最熟悉的登山後花園。

大社觀音山步道是相當親民的低海拔郊山步道，主要為階梯步道。(攝影/Carter)
大社觀音山步道是相當親民的低海拔郊山步道，主要為階梯步道。(攝影/Carter)
　　觀音山腹地廣大，擁有多個登山口和錯綜的路徑，無論是平易近人的健行路線，還是具挑戰性的攀爬路線，都能依照體力自由選擇。這次我們從「鳳儀宮登山口」出發，沿途以階梯步道為主，間或出現土石徑與鐵梯路段，變化多端卻不艱難。

大社觀音山步道平緩好走，沿途綠意相伴，登頂後更能飽覽高雄的遼闊景致。(攝影/Carter)
大社觀音山步道平緩好走，沿途綠意相伴，登頂後更能飽覽高雄的遼闊景致。(攝影/Carter)
　　從鳳儀宮出發，繞行至大覺寺一圈約3公里，步行約1小時即可完成。沿途視野遼闊，在半山腰處即可遠眺高雄城市風光，觀音湖的湖光水色、筆架山與半屏山的層巒疊翠，高鐵疾駛而過的畫面，更為山景添上一抹動感。循著「天洞」指示牌前進，天洞位於觀音山主峰區域，是通往頂峰視野的重要路段。抵達觀景臺，也就來到觀音八景中的「觀音凌霄」與「天洞朝墩」，山友們常在山頂觀音亭涼亭泡茶，小歇片刻再續行。

•大社觀音山步道

攻頂後，不妨在觀音亭涼亭歇歇腳，補充水分再出發。(攝影/Carter)
攻頂後，不妨在觀音亭涼亭歇歇腳，補充水分再出發。(攝影/Carter)
在半山腰處即可遠眺高雄城市風光。(攝影/Carter)
在半山腰處即可遠眺高雄城市風光。(攝影/Carter)

騎馬初體驗 觀音山馬術中心

　　你可能餵過馬，但你有試過真正騎上馬匹、感受奔馳的心跳嗎？走進觀音山馬術中心，眼前是一片寬闊的馬場，不少馬術愛好者正在互相交流騎乘心得。這裡是南臺灣少數致力推廣專業馬術運動的場所，把原本在歐美被視為貴族運動的馬術，轉化為兼具休閒與教育意義的親民體驗。

觀音山馬術中心位於大社觀音山山腳下，致力推廣專業馬術運動。(攝影/Carter)
觀音山馬術中心位於大社觀音山山腳下，致力推廣專業馬術運動。(攝影/Carter)
　　從事馬術運動近四十年的胡耀仁教練，是馬場的靈魂人物。他說，為了讓更多民眾親近馬匹，觀音山馬術中心特別舉辦馬場體驗團。活動從認識馬兒的習性、身體構造與裝備開始，接著可以親手刷馬、餵食，甚至騎上馬背感受奔馳的快感。從與馬兒「馬上」建立情感，到真正體驗騎乘的自由，每一步都讓人沉浸在與馬匹互動的真實感受中。

觀音山馬術中心總經理胡耀仁退伍後便踏入專業馬術運動領域，30多年來熱情不減。(攝影/Carter)
觀音山馬術中心總經理胡耀仁退伍後便踏入專業馬術運動領域，30多年來熱情不減。(攝影/Carter)
　　在胡教練的指導下，不少小朋友都因此愛上了馬術。像今年國小六年級的Caesar，從四年前第一次接觸馬術開始，逐步累積技巧與信心，如今已將興趣延伸為穩定的運動習慣，也培養了競技實力。

有興趣的民眾不妨留意觀音山馬術中心公告舉辦的馬場體驗團，把握機會來學會認識馬兒、體驗騎馬、拍出帥照。(攝影/Carter)
有興趣的民眾不妨留意觀音山馬術中心公告舉辦的馬場體驗團，把握機會來學會認識馬兒、體驗騎馬、拍出帥照。(攝影/Carter)
觀音山馬術中心

地址：高雄市大社區中山路675-12號

電話：07-3537585

FB：觀音山馬術中心

IG：觀音山馬術中心

水上屋吃土雞 翠湖餐廳

　　又是登山，又是騎馬，接下來當然要來覓食裹腹填飽肚子，觀音山風景區向來是知名的土雞城勝地，也是山友和遊客來到大社指名嚐鮮的去處。

早期務農用的灌溉蓄水池改造成水上屋，入夜後燈光交織，吃飽後還可以散散步欣賞夜景。(攝影/Carter)
早期務農用的灌溉蓄水池改造成水上屋，入夜後燈光交織，吃飽後還可以散散步欣賞夜景。(攝影/Carter)
　　在地經營超過40年的翠湖餐廳，不僅以土雞料理聞名，更因創意推出「水上火車送餐」體驗，話題度滿點。

翠湖餐廳小老闆黃群透露，父親當年突發奇想打造的水上火車送餐，不僅話題十足，就算現在也是相當前衛又趣味的設計。 (攝影/Carter)
翠湖餐廳小老闆黃群透露，父親當年突發奇想打造的水上火車送餐，不僅話題十足，就算現在也是相當前衛又趣味的設計。 (攝影/Carter)
　　漫步水上步道，滿滿的荷葉漂浮，池塘裡的魚群自在悠游，翠湖餐廳第二代小老闆黃群透露，這是早年阿公務農的灌溉蓄水池，後來父親把這裡規劃成划船、釣魚的休閒場所，並在民國67年轉型成餐廳。餐廳除了招牌雞湯、焗烤雞不可錯過外，還有三杯熱炒、鐵板酥炸及魚蝦小卷等多種料理。入冬時節，更推薦暖心的麻油系列，美味又暖身，讓人吃得滿足又舒心。

翠湖超人氣的招牌東坡肉、白斬雞、鳳梨白玉雞湯，配上麻油麵線，一上菜就讓人想馬上大快朵頤。 (攝影/Carter)
翠湖超人氣的招牌東坡肉、白斬雞、鳳梨白玉雞湯，配上麻油麵線，一上菜就讓人想馬上大快朵頤。 (攝影/Carter)
翠湖餐廳

地址：高雄市大社區翠屏路112巷1之1號

電話：（07）351-5371

FB：翠湖餐廳

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.11】

高雄畫刊

