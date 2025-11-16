從海洋誕生的高雄時尚力量：TIMU AQUA 用設計重塑女性曲線

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/黃瀞瑩】

魚群掠過束束閃爍光線，身體沉在水下與海潮共舞，世界只剩自己的心跳聲懸在藍與靜之間，此刻「TIMU AQUA」泳裝品牌創辦人黃瀞瑩腦海中浮現各種想像：泅游的曲線能不能更美 ？能不能更自在？能不能再對這片海洋更好一點？

她，做到了。

「TIMU AQUA」由黃瀞瑩（左）、Kicky（右）及高中好友Nana一起創立。(攝影/Carter)

從高雄出發 縫出屬於亞洲女孩的曲線

高雄在地泳裝品牌「TIMU AQUA」的出現，源於創辦人黃瀞瑩在小琉球自由潛水時的靈光一閃，原本抗拒水上運動的她，在瑜伽夥伴Kicky鼓勵下，愛上那片藍藍的海洋，並且在挑選服裝的過程裡，從自身需求發現市場新藍海，毅然投入泳裝產業，從存款10萬元起家，歷經疫情困境，現除了官網販售商品，也開了第一家實體店面。

「我第一次潛進海裡時，其實是害怕的。」

黃瀞瑩笑著回憶，從懼水到愛上那片海，是她人生最大的轉折，當她開始自由潛水，卻發現市面上的泳裝多為歐美品牌設計，對亞洲女性並不親近，如：剪裁不合身、布料過厚、甚至有安全、走光的疑慮。

「TIMU」標誌為海洋生物鬼蝠魟，象徵自由與勇氣，其品牌命名有多重含意，包括反過來也能解讀成「You Made in Taiwan」、又是魯凱族語「海與鹽」之意。(圖片提供/黃瀞瑩) 「我想讓女生在水裡，也能安心又漂亮。」於是，她拿著10萬元存款，北上尋布、拜託打版師、找願意接小量訂單的工廠，從不懂打版、被拒絕，到學會看布料的彈性、尋找適合的釦具並且完成訂單，她一步步縫出夢的形狀。

如今的「TIMU AQUA」，以「亞洲身形」為出發點，開發讓亞洲女性更能舒適穿著的版型，以大面積的色彩作為明確主視覺，強調比例修飾與安全自在，例如，高開衩設計讓腿部線條更修長，一體成形的罩杯兼顧美感與穩定，讓人能自在潛入海裡，不再為泳裝分心。

黃瀞瑩指出，針對亞洲女性的泳衣，特別著重在身材比例與剪裁，如下身的開衩就會比較高，讓腿部的看起來更修長、勻稱。(攝影/Carter) 漸漸的，許多女孩會把「TIMU AQUA」的泳裝穿上岸，搭配罩衫、麻料長裙、草帽或涼鞋，成為一種「水上約會」的新時尚。

貼近海與身體的衣服 以環境友善與溫柔回饋大海

當創業慢慢穩定後，她開始思索：「當人與海如此親近，服裝也該是溫柔的存在。」黃瀞瑩認為，如果泳裝是與海最貼近的衣服，它就不該成為海的負擔。

因此，「TIMU AQUA」的布料、縫線，都是對環境的友善回應，品牌選用由回收漁網與寶特瓶再製的環保紗線，讓廢棄物重新化為能在浪間舞動的纖維；染劑則採用低污染配方、減少水源負擔；布料具高彈性與耐用性，一件泳裝可以陪伴使用者數年，而非季節性的消耗品。

從版型設計、布料到扣件，每一處都是黃瀞瑩親身與海共舞後激盪出的細節，希望帶給亞洲女性更優雅舒適的服飾。(攝影/Carter) 「我們希望美感不是犧牲環境換來的，而是與自然共生的結果。」這樣的品牌理念，也延伸出品牌的再生計畫：將舊泳裝回收碎化，再製成太陽眼鏡框。那些曾經隨海起伏的布料，如今以另一種樣貌繼續存在，延續成另一種海洋記憶。

「TIMU」回收舊泳裝再製成太陽眼鏡，2025年以「廢棄泳裝高值化再生設計」勇奪德國「iF Design Award」殊榮。(攝影/Carter)

青創支持的浪潮 推動品牌航向國際

品牌成立七年，如今「TIMU AQUA」已成為潛水社群熟悉的名字，除了在臺灣本地銷售，也與馬來西亞、香港的潛水店家合作，未來也許還會拓點至峇里島與澳洲。

黃瀞瑩驕傲地說：「我們的布料與設計在國際上都有競爭力，但更重要的是，高雄讓我能慢慢長出自己的樣子。」

談起今( 2025)年獲得高雄市政府青年局的青年創業補助，她特別感謝這份支持：「對小品牌而言，資金是幫助也是鼓勵，這筆補助讓品牌能投入形象拍攝、社群合作，進一步可以跟KOL合作提升知名度，讓她們穿著我們的泳衣到國際去，被世界看見。」

店內採預約制，空間舒適雅緻，讓消費者都能自在挑選。(攝影/Carter) 而她的創作仍在繼續，近期「TIMU AQUA」正與藝術家合作開發「藝術印花系列」，並有機會籌備延伸至瑜伽與運動服飾的新產品線，讓品牌不只是「泳裝」，而是展現「貼近自然」的生活風格。

TIMU AQUA｜預約制

地址：高雄市橋頭區成功南路671號

電話：0908-152528

FB：Timu Swim

IG：timu_aqua