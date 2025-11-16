快訊

台中龍井圖書館蛇咬人 市府農業局確認：是舟山眼鏡蛇將野放

現場慘況曝光！高雄7旬翁駕車下橋違規右轉撞機車衝待轉區 釀9人受傷

115學年大學音樂系減招 第一線教師：大學只是最後一張骨牌

聽新聞
0:00 / 0:00

讓拆船老物件重生的收藏家──黃道明與他的航海古董商行

聯合新聞網／ 高雄畫刊
高雄曾是世界拆船王國，因戰爭沉船而衍生的拆船產業，延伸到船上物件買賣，造就了黃道明與文物收藏的人生故事。(攝影/Carter)
高雄曾是世界拆船王國，因戰爭沉船而衍生的拆船產業，延伸到船上物件買賣，造就了黃道明與文物收藏的人生故事。(攝影/Carter)

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter】

　　水波閃爍中，臨靠著愛河河岸有間外觀低調的小店，招牌上斑駁的漆痕歷經歲月，門口及四周放置著潛水頭盔、陳舊木舵、黑膠留聲機、氣壓閥表、時鐘等老物件，僅留可錯肩而過的走道，像是時光通道引領著人們前進。

　　黃道明站在留聲機旁，輕輕轉動搖桿，將針頭放上黑膠唱片。隨著一聲輕微的「滋——」，音樂緩緩流出，這台留聲機已有百年，是從老客輪上拆下的古董，早期只有大型客船才會配給此類設備，陪伴乘客橫越海洋。如今，它在愛河畔重啟，讓整個空間瞬間變成航行中的艙室。

黃道明專注地播放留聲機，獨特的聲音，充滿懷舊氣息。(攝影/Carter)
黃道明專注地播放留聲機，獨特的聲音，充滿懷舊氣息。(攝影/Carter)
　　這裡是黃道明的「航海古董商行」，店裡從事老物件的交易買賣，同時也訴說著他與這些老物件的人生故事。

從文人懷錶到拆船廢鐵 守護時間的收藏家

　　父親從員林來到高雄落腳，黃道明自小在高雄長大，住在港邊倉庫區附近。下課後他會刻意繞道，就為了研究工人如何拆卸物件；因父親教書且雙手皆能書寫好字，因此家中常有文人雅士來訪，每每看到這些人掏出懷錶看時間，姿態優雅又獨具情懷，也讓他迷上了懷錶，開啟他和機械、金屬及航海的緣分。

黃道明有自己獨特的船隻記事本，記載著來過高雄、拆過船隻的身世。(攝影/Carter)
黃道明有自己獨特的船隻記事本，記載著來過高雄、拆過船隻的身世。(攝影/Carter)
　　1970年代的高雄，是世界知名的「拆船王國」，黃道明在當兵時開始接觸拆船的物品買賣，發現許多美軍都會買一些老物件帶回自己國家，因此退役後回到高雄開始投入拆船工作，並成立自己的店舖，從最初的好奇，到開始收購、修復、轉售，他逐步建立了自己的收藏網絡。

　　「當時船隻一進到高雄拆解，美國客戶就會透過電報下訂單，我都會去華王飯店打電報，能夠上船的物品都相當堅固耐用，特別是客輪上的時鐘、電話、家具那些用品，也有一些人是為了收藏，像我自己就特別喜歡天文鐘、六分儀、星球儀。」黃道明搬出一箱箱小木盒，都是他的收藏。

黃道明握著六分儀，示範船員如何在航海中測量天體位置、判定船隻方位。(攝影/Carter)
黃道明握著六分儀，示範船員如何在航海中測量天體位置、判定船隻方位。(攝影/Carter)
　　散發著懷舊氣息的星球儀，隨著蓋子掀開，被保護得相當仔細。黃道明說：「能用上星球儀的船，絕對都是有一定等級，一艘船只有一顆，用來辨認星體，跟六分儀搭配就是現代的GPS系統了。」來自不同船隻的物件在他拆解、修復後，再度發亮，他也在這些過程中，更能掌握整理與修理老物件的方法。

　　除了收藏天文鐘、六分儀、星球儀外，另外，別具意義的收藏就是航海圖了！他攤開一張張紙本地圖，即使陸域水域都已褪色，卻依然清晰描繪著航線與緯度，紙張上仍留有當時船隻航行時的筆墨痕跡，這是黃道明特別珍視的藏品。「能拿到這些地圖，代表這些船都曾航行至此，是這些船的經歷，表示高雄也存在於此。」

航海圖不僅有船隻的航線，更描繪著當時的歷史特色。(攝影/Carter)
航海圖不僅有船隻的航線，更描繪著當時的歷史特色。(攝影/Carter)

老物件收藏聞名國際 記憶裡的船仍在航行

　　他的藏品不僅吸引收藏家與研究者，也曾進入電影世界，像是導演李安拍攝「少年Pi的奇幻漂流」時，劇組曾特地前來租借道具。電影中主角戳著老虎的那根桿子，就是出自這，目前還放在店裡。

　　「李安導演非常嚴謹，會親自挑選、確認每個物件符合他劇中的年代與質感。」黃道明笑著說。對他而言，這些道具不只是拍攝素材，同時也讓世界看見台灣。「這一本都是紀錄著劇組來往交易的物件，像是垃圾桶、各種燈具、斧頭等，電影拍完劇組還特別傳真來知會對照，清點物品，真的非常用心。」

「少年Pi的奇幻漂流」讓這些由拆船而來的老物件跨越時空，登上大銀幕，生命在電影裡延續。(攝影/Carter)
「少年Pi的奇幻漂流」讓這些由拆船而來的老物件跨越時空，登上大銀幕，生命在電影裡延續。(攝影/Carter)
　　這些年到店裡拜訪的不只是收藏家，也有學生、學者、電影美術指導，甚至已過世的長榮集團創辦人張榮發、外國議員、將軍等旅人都是他的知音。黃道明說：「買賣是一時，誠信才能一輩子。」他經手的老物件，已遍佈在國際間、博物館及私人收藏者手中。或許他的名字不一定留存在上面，但有機會在博物館看到這些物件時，他心中都會湧現一股探望老朋友的感動。

店裡兩層樓，堆放著黃道明收藏的物件，從拆船老物、台鐵時鐘到臺灣民藝物品都在其中。(攝影/Carter)
店裡兩層樓，堆放著黃道明收藏的物件，從拆船老物、台鐵時鐘到臺灣民藝物品都在其中。(攝影/Carter)
　　如今，台灣的拆船業早已走入歷史，昔日鹽埕港邊的金屬敲擊聲不再回響，但那些船的靈魂，及航行過的故事，仍靜靜存放在黃道明的店裡，在歷史廊道中指引方向。

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.11】

高雄畫刊

追蹤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高雄4歲童遭虐變植物人 幼兒園被轟未通報…老師震驚「那時傷勢很輕」

高雄漢神巨蛋也買得到！北歐時尚潮牌Acne Studios專賣店拓點南台灣

高雄新創海外參展 高雄金融科技創新園區簽MOU

綠營高雄市長黨內初選「4搶1」 跨派系議員陪同力挺許智傑

相關新聞

城市拾光 綠意漫行

隱身鋼筋叢林，高雄有另一種節奏在延伸。城市綠意重新被喚醒，串起自然與人文。高雄從港灣出發，這座城市的改變，是高雄最動人的故事，新的城市紋理，正由一筆筆柔軟的綠意重新描繪。

高爾夫球場轉型自然公園 打造全民共享綠地

從入會費動輒百萬、一般市民難以踏入的高雄高爾夫球場，轉型成迎接所有人的「高雄果嶺自然公園」，這片佔地70公頃的廣闊綠地封閉超過半世紀後，終於重新回到市民的懷抱。

果嶺自然公園生態走讀 草原、湖泊與鳥的綠色饗宴

晨光灑落起伏的草坡，微風掠過七里香，吹送淡淡芬芳，白鷺輕盈地掠過水光，紅冠水雞穿梭於水草之間，幸運的話，或許還能聽見黃鸝清亮的歌聲。感受自然的療癒不需遠行，「高雄果嶺自然公園」從高爾夫球場蛻變成全民的自然樂園，以豐富的生態樣貌與多樣棲地，譜出城市與自然共生的新樂章。

從晨光到落日 果嶺自然公園周邊美味散策

高雄果嶺自然公園轉型後成為高雄第二大自然生態公園，陽光、草地、湖泊與樹林之外，周邊在地美食更為這片綠意增添生活氣息。

在星光下重生：新光碼頭的海風記憶

微風吹過港口，海面閃爍著粼粼波光，新光碼頭依舊有股讓人想駐足的魅力。隨著近期「星光水岸公園」的試營運，這片臨海區域再次成為城市注目的焦點，也喚起人們對新光碼頭昔日風華的記憶。

迎風騎行 漫遊港都水岸風光

秋日暖陽伴隨著涼爽微風，港灣邊的空氣有著剛剛好的溫度。這時節，最適合來趟水岸自行車旅程，用雙輪探遊港灣，欣賞波光粼粼的水色與沿岸風光。騎累了，還可轉進老字號炒飯店，品嚐熱氣蒸騰的料理補充元氣，最後再以精緻甜點收尾，讓旅程在甜美與幸福的餘韻中緩緩落幕，細細勾勒出高雄的閒適風情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。