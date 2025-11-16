全齡社福館 「鼓」動新活力

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

鼓山區首座綜合社會福利館「高雄市鼓山綜合社福館」結合了親子館、鼓山內惟公共托嬰中心、兒童發展據點、身心障礙日照、長青學苑與樂活站，提供全齡共融、一站式的公共服務園區。同時，高雄市政府亦在鄰近處規劃長照園區、運動中心及非營利幼兒園，完善在地生活機能，走向永續。

鼓山區中山國小遷址後，原校區變身為鼓山區首座綜合社會福利館。(攝影/Carter)

閒置校園整修活化 帶來新契機

鼓山綜合社福館由原中山國小校舍改建而成。在2016年中山國小遷校後，為了活化閒置空間，考量鼓山區公有土地稀有與周邊交通便利性，市府向內政部申請都市計畫變更，於原校址規劃設置長照園區、社福館及運動中心，以滿足少子女化及高齡化社會下與日俱增的多元福利需求，實現友善全齡共融社區。

高雄市政府社會局申請衛福部前瞻計畫補助辦理建物耐震補強與裝修工程，改建過程中特別保留原有的紅磚牆面，不只建物本體煥然一新，也讓超過一甲子的在地生活記憶得以延續。

全齡共融 一站式公共服務園區

高雄市鼓山綜合社福館今（2025）年八月啟用迄今，已提供逾5,000人次育兒家庭使用親子活動空間，亦有超過500人次參與長青學苑課程。許多長輩呼朋引伴來上課，不少家長也笑稱自己和寶貝已成為親子館的「固定班底」。

家長帶著14個月大的寶貝女兒小布丁首次來到鼓山親子館，對幼兒遊戲空間規劃給予高度好評。(攝影/Carter) 午休過後，陸續有家長推著嬰兒車來到鼓山親子館。10個月大的小肉圓和媽媽在寶寶探索區裡尋找腳印、自由爬玩；1歲多的琁琁則在爺爺奶奶陪伴下，在益智操作區拼圖玩到停不下來。

黃小姐讓10個月大的小肉圓在寶寶探索區自由爬玩，她表示自己住在鼓山綜合社會福利館附近，對育兒家庭真的是一大福音。(攝影/Carter) 另一邊，由中華嫄齡權益關懷協會所承接中山銀髮樂活站，長青學苑開辦多元課程。無論是社交舞、現代舞、韻律舞、瑜珈，抑或藝術療癒、歌唱班，還是來學英語、西班牙語，招生反應都相當熱烈。

其中，「一起來社交舞」課程由曾獲市府社會局「傳承大使」殊榮的杜順平老師開設，學員平均年齡70多歲，在杜老師的帶領下隨著輕快音樂踏著舞步、扭腰擺臀，展現滿滿活力。

海軍退役的社交舞老師杜順平，為了讓自己退而不休，58歲時才開始學習社交舞，後來受邀在高雄市關懷據點開課教跳社交舞。(攝影/Carter) 社交舞學員之一，護理師退休的徐小姐熱切地分享退休樂活人生觀，她笑說自己七十人生才剛開始，尤其身為醫護人員對活在當下這道生命課題更有體悟。報社退休的王小姐也表示，鼓山綜合社福館就在左營果貿社區附近，搭公車很便利，來長青學苑上課後，還可以到五樓多功能活動室與同學嗨唱，拓展交友圈。

徐小姐在國軍左營總醫院退休後，熱衷參與社區活動，讓自己「銀」向樂齡新生活。(攝影/Carter)

持續打造共融生活新願景 服務再升級

此外，鼓山長照園區也是高雄首座長照促參案，成功賦予中山國小舊校地新的生命。目前已啟用長輩日照服務、巷弄長照站、失智據點及居家服務。未來新建工程完工後，將可提供住宿式床位、團體家屋及社區醫療等多元服務，滿足不同階段的長照需求，有效紓解家庭照護壓力。

為照顧長輩健康，市府同步利用舊校區新建鼓山運動中心，預計將整合既有國小籃球場、翻新200公尺操場跑道，並規劃匹克球場，打造運動與健康的共融場域。

鼓山綜合社會福利館有親子館、公托、臨托據點、身障據點、身障作業設施、兒童發展據點、輔具據點及銀髮樂活站，提供全齡共融一站式的公共服務園區。(攝影/Carter) 社會局表示，鼓山綜合社福館以無圍籬方式設計，促進不同年齡層的互動交流。從嬰幼兒到青壯年、長者，全齡皆能享有多元友善服務。這座全齡共融、一站式的公共服務園區，不僅為社區注入健康活力，也提供家庭支持，實踐老幼共學、青銀共融的城市願景。

• 鼓山綜合社會福利館

地址：高雄市鼓山區雄峰路18號(請由鼓山三路側門進入)

• 高雄市親子館

• 鼓山親子館