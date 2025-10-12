快訊

共享港都幸福時光

歡迎與家人朋友一起來澄清湖風景區享受這片美麗的自然綠洲。(攝影/Carter)
　　港都富含動人的篇章，充滿懷舊與新潮、傳統與創意的碰撞。

　　這裡，夢想與生活同樣耀眼。青農在杉林花田裡種出玫瑰奇蹟，走出自己的花路；高雄女孩勇敢赴韓見習，熱血並踏實地逐夢。草地上，「羅馬高雄人」整裝上陣，讓軍事歷史在城市裡鮮活呈現，把興趣變成生活體驗。

　　高雄也懂得在日常裡編織浪漫，與自己、伴侶或家人來場不一樣的約會——在高市圖繪本沙龍，以親子共讀，傳遞故事與圖像的療癒力量，讓彼此更加貼近；或到市境之南林園，一覽濕地生態，品嚐在地美食，共度愜意時光。客家婚禮在傳統儀式上增添新意，藍衫、八音及頭花成為新人甜蜜的回憶。

　　走進「六燃丁種宿舍」，彷彿穿越時空，重返過去中油人的生活日常。到澄清湖野餐，坐在草地上談天說地，享受波光粼粼、微風吹拂，讓高雄的浪漫更具時光情懷。

　　邀請大家10月連假走入這幅豐富的城市畫卷，細細品味新舊交織的風采。

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.10】

新懷舊秘境 六燃丁種宿舍重返油人記憶

中油宏南宿舍區中，枝繁葉茂的雨豆樹旁，矗立著一幢連棟木造建築——「六燃丁種宿舍」。過去曾被圍牆包圍，披著神秘面紗，今年在園區轉型後，老宿舍翻新開放，以員工生活的老照片、刻畫歷史感的傢俱和特色格局，串起從1940年代到臺灣經濟起飛80年歲月間，數代「油人」們的共同記憶。

2025高雄左營萬年季 雙十連假精彩登場 10月9日至10月12日邀您來蓮池潭鬥熱鬧！

高雄左營萬年季10月9日至12日於蓮池潭盛大舉辦，10月9日火獅將於左營元帝廟舉行開光點睛儀式，隨後展開出巡，回駐元帝廟。活動期間每日火獅將依序駐駕於左營元帝廟、左營城邑慈濟宮及鳳邑舊城城隍廟，凝聚民眾祈福心念，祈願臺灣風調雨順、國泰民安。

藍衫赴約 盤花見證客家婚禮的甜蜜時刻

一對對新人身著典雅藍衫，緩步走過盤花為徑的紅毯。這場婚禮不只是愛情盟約，更是一場傳統與現代交織的文化盛典，愛與家族傳承的寓意在儀式細節中綻放，才發現習俗裡的浪漫，可以如此動人。

舊時光裡的新浪漫 高雄一日復古約會

在高雄，老派浪漫從來不需刻意經營。在湖畔野餐迎來青春微風，午後走進老宅青草茶館，啜飲一口回甘的古早味，夜裡再隨旋律搖擺於音樂屋。這場約會倒帶的不只是時光，更揉合當代的創意與浪漫，在老派場景中品味過往，也悄悄遇見港都的新潮浪漫。

在高市圖繪本沙龍邂逅一場療癒親子約會

在高雄市立圖書館溫馨的國際繪本中心裡，一場屬於親子、繪本及創作者的療癒約會正悄悄展開。

