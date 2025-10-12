港都富含動人的篇章，充滿懷舊與新潮、傳統與創意的碰撞。

這裡，夢想與生活同樣耀眼。青農在杉林花田裡種出玫瑰奇蹟，走出自己的花路；高雄女孩勇敢赴韓見習，熱血並踏實地逐夢。草地上，「羅馬高雄人」整裝上陣，讓軍事歷史在城市裡鮮活呈現，把興趣變成生活體驗。

高雄也懂得在日常裡編織浪漫，與自己、伴侶或家人來場不一樣的約會——在高市圖繪本沙龍，以親子共讀，傳遞故事與圖像的療癒力量，讓彼此更加貼近；或到市境之南林園，一覽濕地生態，品嚐在地美食，共度愜意時光。客家婚禮在傳統儀式上增添新意，藍衫、八音及頭花成為新人甜蜜的回憶。

走進「六燃丁種宿舍」，彷彿穿越時空，重返過去中油人的生活日常。到澄清湖野餐，坐在草地上談天說地，享受波光粼粼、微風吹拂，讓高雄的浪漫更具時光情懷。

邀請大家10月連假走入這幅豐富的城市畫卷，細細品味新舊交織的風采。