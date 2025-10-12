新懷舊秘境 六燃丁種宿舍重返油人記憶

【◎文/李瑰嫻 攝影/李瑰嫻、黃敬文 圖片提供/沐沐MUMU茶飲◎】

中油宏南宿舍區中，枝繁葉茂的雨豆樹旁，矗立著一幢連棟木造建築——「六燃丁種宿舍」。過去曾被圍牆包圍，披著神秘面紗，今年在園區轉型後，老宿舍翻新開放，以員工生活的老照片、刻畫歷史感的傢俱和特色格局，串起從1940年代到臺灣經濟起飛80年歲月間，數代「油人」們的共同記憶。

六燃丁種宿舍屬於雙併格局，為高雄市定古蹟，於今年修復開放。(攝影/黃敬文) 走出捷運世運站，沿著漫長的牆垣往前走一小段路，就能看見中油宏南宿舍區的入口。陽光灑落老房的斜屋頂，四周蒼鬱的老樹伸枝展葉，繁茂綠葉彷彿阻隔了時空流逝，守護著自1940年代延續至今的生活氣息。

二戰時期，日本政府在高雄、台中、新竹等地，設立第六海軍燃料廠（簡稱六燃），本部設於高雄爲精製部（下稱六燃高雄本部），供應艦艇重油與航空汽油。為了安頓軍官與技術員家庭，宿舍依官階分為甲、乙、丙、丁四種。丁種宿舍採雙併木造格局，寬敞的前庭後院，以及獨立設置的小屋（倉庫），是特地為軍官打造的居住空間。

六燃丁種宿舍既是中油人記憶的歸處，也是新世代認識高雄工業文化的窗口。(攝影/黃敬文) 採光良好的緣側保留日式風情，是拍美照的好地點。 (攝影/李瑰嫻) 戰後，六燃高雄本部由國民政府接收，改名為高雄煉油廠，熟悉的中油正式誕生。職員們以宿舍為家，白天為臺灣工業發展付出心力，夜晚則在老廠房中度過家庭生活。對老中油員工而言，宿舍不只是住處，也是生命歷程中不可取代的根。

「這裡以前什麼都有，醫院、學校、游泳池，甚至還有高爾夫球場。」煉製事業部副執行長陳正喜回憶。宿舍區自成一格的生活機能，讓孩子們在此成長求學、課後在防空洞裡玩躲貓貓，像是一個大家庭，讓一代代員工孕育出歸屬感。

中油員工復原老宿舍群，並期望將來作為兼具教育休閒與歷史功能的文化園區。（圖中央為煉製事業部副執行長陳正喜）(攝影/李瑰嫻) 宿舍群最多曾有數千名員工居住，園區內有體育場、活動中心，結合周邊學校生活機能豐富。(攝影/李瑰嫻) 六燃高雄本部打造的宿舍群中，丁種宿舍其實並非最大間，但由於獨特的木造結構，在2014年被指定為高雄市定古蹟。為了修復「起家厝」，中油費時近3年，歷經原始木料難尋、白蟻侵擾等與時間、自然界搏鬥的種種難題。陳副執行長坦言：「為了保護木造結構，施工時還得先搭建大型鐵皮屋遮蔽，從修整到維護都投注大量經費與心血。」

牆面上介紹建築結構的補強工法。(攝影/黃敬文) 脫下鞋子推開拉門，跟著螢幕中放映的老生活照一起穿越時空。宿舍展示由國立科學工藝博物館協助規劃，透過動態投影與模型，介紹宿舍群的緣起及獨特的建築工法等知識，老屋裡的時間彷彿特別緩慢。仔細觀察廚房裡不插電的木造冰箱，翻閱中油人出版的拾穗等文史刊物，或是坐在緣側，靜看庭院裡的老樹藍天，彷彿踏入過去中油人的家庭時光。

廚房設有木造冰箱，過去中油每日配給員工家眷一塊冰塊與煤球。(攝影/黃敬文) 地下儲藏室。(攝影/李瑰嫻) 除了靜態展示，科工館也規劃專人導覽與講座、體驗課程等活動。特別是利用投影設計的「抓碳」體驗和「加壓氫氣」遊戲，以有趣方式介紹中油對淨零排放的努力。

館內互動式展示，介紹宿舍的前世今生、工法技術，以及中油最新的永續科技。(攝影/李瑰嫻) 漫步宿舍區，一株株蒼勁高大的龍眼、芒果與雨豆樹，枝葉交錯如同撐起一頂天然的綠色帳篷，高雄手搖品牌「沐沐茶飲」進駐於辦公室兼活動中心區內，點一杯香濃的特調厚奶茶，細細欣賞造型獨特的拱廊與木框窗戶，別有一番懷舊風情。來到這裡，一定要品嚐造型獨特的「梅花冰棒」，為了煉油程序，廠區曾設有專屬的製冰工廠，讓中油冰棒成為福利社的招牌商品。清甜沁涼、爽口不膩的滋味，正是屬於中油的甜蜜標誌。

宿舍兩個煙囪分別為浴室與廚房排煙使用。(攝影/黃敬文) 「不只是修復古蹟，還要完整地把我們的故事說出來。」陳副執行長說。繼丁種宿舍之後，園區內另有兩棟宿舍正進行發包與修復工程。2015年高雄煉油廠功成身退後，宿舍群也逐步轉型，陳副執行長期待未來文創資源進駐後，打造兼具展示、教育與休閒的文化園區。

辦公室兼活動中心區域有繽紛的彩繪牆，可至一樓的沐沐茶飲品嚐「梅花冰棒」，或逛逛文創商品。(上、左下：攝影/李瑰嫻；右下圖片提供/沐沐MUMU茶飲) 從軍官宿舍，到煉油廠職人的生活據點，再到今日的油人展示館，六燃丁種宿舍承載著臺灣工業化歷程與日常文化的縮影。在歲月的縫隙間，靜靜訴說著屬於高雄、也屬於臺灣煉油、石化的故事。

六燃丁種宿舍（宏南宿舍市定古蹟）

地址：高雄市楠梓區宏毅一路5巷2、4號

交通：高雄捷運世運站2號出口步行約7分鐘

電話：（07）363-9557