2025高雄左營萬年季 雙十連假精彩登場 10月9日至10月12日邀您來蓮池潭鬥熱鬧！

【◎文/高雄市政府民政局 ◎圖片提供/高雄市政府民政局】

高雄左營萬年季10月9日至12日於蓮池潭盛大舉辦，10月9日火獅將於左營元帝廟舉行開光點睛儀式，隨後展開出巡，回駐元帝廟。活動期間每日火獅將依序駐駕於左營元帝廟、左營城邑慈濟宮及鳳邑舊城城隍廟，凝聚民眾祈福心念，祈願臺灣風調雨順、國泰民安。

今年火獅以傳統技藝工法製作，由參與台灣燈會設計製作並榮獲法國創新設計大賽(NDA)金獎、英國倫敦設計獎金獎以及法國設計獎白金獎的國際級花燈藝術師黃文全監製。以象徵富貴的元寶獅為設計發想，台座造型融入左營蓮池潭的龍虎塔與孔子廟意象，展現在地文化風采，並寓意吉祥祈福。

2025高雄左營萬年季火獅意象設計圖，邀請榮獲各項國際設計大獎的黃文全老師創作。(圖片提供/高雄市政府民政局) 孔子廟主舞台節目精采豐富，10月10日的家將大戲，由十鼓擊樂團，搭配享譽國際的百大電音DJ Cookie，傳統嗩吶樂手阿聖以及潮流歌手Jinbo、紅鼻子馬戲團馬戲雜耍搭配虎劇團精彩的花式扯鈴與溜溜球技藝，跨界、跨世代，共創傳統民俗藝陣與現代音樂的藝術饗宴；10月11日揚名國際的「即將成真火舞團」及左營在地聖門舞劇團的精彩演出，適合全家觀賞；10月12日則匯聚在地優質表演團隊輪番獻藝。

10/10(五)19:00十鼓擊樂團、高雄振宗藝術團、虎劇團、紅鼻子馬戲團共同演繹。(圖片提供/高雄市政府民政局) 10/11(六)19:30即將成真火舞團-火舞兒童劇。(圖片提供/高雄市政府民政局) 10月12日重頭戲火獅踩街嘉年華以及火獅燒化，迓火獅隊伍更在眾人期盼中抵達清水宮前廣場，透過道教科儀送神儀式，隨後進行火獅燒化，萬眾心願將一同與火獅燒化冉冉升天、直達天聽。

2025高雄左營萬年季活動，時間：10/9（四）~ 10/12（日）、會場：左營蓮池潭環潭周邊場域。(圖片提供/高雄市政府民政局) 迎接國慶假期，左營蓮池潭將呈現濃厚文化氣息與熱鬧迎火獅氛圍，是全家出遊首選。10月9日至12日期間，蓮潭路設有傳統市集，孔子廟前設置特色市集，除美食小吃外，亦涵蓋文創手作與地方特色，呈現多元風貌。10月11日至12日晚間7點，左營天府宮廟埕廣場將舉辦緊張刺激的攻炮城競賽，邀請您來挑戰！高雄市政府鼓勵民眾多加運用大眾交通運輸工具至活動會場以節省您寶貴時間，特增加接駁車班次，更多資訊請上高雄左營萬年季臉書查詢。