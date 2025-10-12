快訊

2025高雄左營萬年季 雙十連假精彩登場 10月9日至10月12日邀您來蓮池潭鬥熱鬧！

聯合新聞網／ 高雄畫刊
2025高雄左營萬年季火獅駐駕廟宇次序表。(圖片提供/高雄市政府民政局)
【◎文/高雄市政府民政局 ◎圖片提供/高雄市政府民政局】

　　高雄左營萬年季10月9日至12日於蓮池潭盛大舉辦，10月9日火獅將於左營元帝廟舉行開光點睛儀式，隨後展開出巡，回駐元帝廟。活動期間每日火獅將依序駐駕於左營元帝廟、左營城邑慈濟宮及鳳邑舊城城隍廟，凝聚民眾祈福心念，祈願臺灣風調雨順、國泰民安。

　　今年火獅以傳統技藝工法製作，由參與台灣燈會設計製作並榮獲法國創新設計大賽(NDA)金獎、英國倫敦設計獎金獎以及法國設計獎白金獎的國際級花燈藝術師黃文全監製。以象徵富貴的元寶獅為設計發想，台座造型融入左營蓮池潭的龍虎塔與孔子廟意象，展現在地文化風采，並寓意吉祥祈福。

2025高雄左營萬年季火獅意象設計圖，邀請榮獲各項國際設計大獎的黃文全老師創作。(圖片提供/高雄市政府民政局)
　　孔子廟主舞台節目精采豐富，10月10日的家將大戲，由十鼓擊樂團，搭配享譽國際的百大電音DJ Cookie，傳統嗩吶樂手阿聖以及潮流歌手Jinbo、紅鼻子馬戲團馬戲雜耍搭配虎劇團精彩的花式扯鈴與溜溜球技藝，跨界、跨世代，共創傳統民俗藝陣與現代音樂的藝術饗宴；10月11日揚名國際的「即將成真火舞團」及左營在地聖門舞劇團的精彩演出，適合全家觀賞；10月12日則匯聚在地優質表演團隊輪番獻藝。

10/10(五)19:00十鼓擊樂團、高雄振宗藝術團、虎劇團、紅鼻子馬戲團共同演繹。(圖片提供/高雄市政府民政局)
10/11(六)19:30即將成真火舞團-火舞兒童劇。(圖片提供/高雄市政府民政局)
　　10月12日重頭戲火獅踩街嘉年華以及火獅燒化，迓火獅隊伍更在眾人期盼中抵達清水宮前廣場，透過道教科儀送神儀式，隨後進行火獅燒化，萬眾心願將一同與火獅燒化冉冉升天、直達天聽。

2025高雄左營萬年季活動，時間：10/9（四）~ 10/12（日）、會場：左營蓮池潭環潭周邊場域。(圖片提供/高雄市政府民政局)
　　迎接國慶假期，左營蓮池潭將呈現濃厚文化氣息與熱鬧迎火獅氛圍，是全家出遊首選。10月9日至12日期間，蓮潭路設有傳統市集，孔子廟前設置特色市集，除美食小吃外，亦涵蓋文創手作與地方特色，呈現多元風貌。10月11日至12日晚間7點，左營天府宮廟埕廣場將舉辦緊張刺激的攻炮城競賽，邀請您來挑戰！高雄市政府鼓勵民眾多加運用大眾交通運輸工具至活動會場以節省您寶貴時間，特增加接駁車班次，更多資訊請上高雄左營萬年季臉書查詢。

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.10】

高雄畫刊

相關新聞

共享港都幸福時光

港都富含動人的篇章，充滿懷舊與新潮、傳統與創意的碰撞。這裡，夢想與生活同樣耀眼。青農在杉林花田裡種出玫瑰奇蹟，走出自己的花路；高雄女孩勇敢赴韓見習，熱血並踏實地逐夢。草地上，「羅馬高雄人」整裝上陣，讓軍事歷史在城市裡鮮活呈現，把興趣變成生活體驗。

新懷舊秘境 六燃丁種宿舍重返油人記憶

中油宏南宿舍區中，枝繁葉茂的雨豆樹旁，矗立著一幢連棟木造建築——「六燃丁種宿舍」。過去曾被圍牆包圍，披著神秘面紗，今年在園區轉型後，老宿舍翻新開放，以員工生活的老照片、刻畫歷史感的傢俱和特色格局，串起從1940年代到臺灣經濟起飛80年歲月間，數代「油人」們的共同記憶。

高雄左營萬年季10月9日至12日於蓮池潭盛大舉辦，10月9日火獅將於左營元帝廟舉行開光點睛儀式，隨後展開出巡，回駐元帝廟。活動期間每日火獅將依序駐駕於左營元帝廟、左營城邑慈濟宮及鳳邑舊城城隍廟，凝聚民眾祈福心念，祈願臺灣風調雨順、國泰民安。

藍衫赴約 盤花見證客家婚禮的甜蜜時刻

一對對新人身著典雅藍衫，緩步走過盤花為徑的紅毯。這場婚禮不只是愛情盟約，更是一場傳統與現代交織的文化盛典，愛與家族傳承的寓意在儀式細節中綻放，才發現習俗裡的浪漫，可以如此動人。

舊時光裡的新浪漫 高雄一日復古約會

在高雄，老派浪漫從來不需刻意經營。在湖畔野餐迎來青春微風，午後走進老宅青草茶館，啜飲一口回甘的古早味，夜裡再隨旋律搖擺於音樂屋。這場約會倒帶的不只是時光，更揉合當代的創意與浪漫，在老派場景中品味過往，也悄悄遇見港都的新潮浪漫。

在高市圖繪本沙龍邂逅一場療癒親子約會

在高雄市立圖書館溫馨的國際繪本中心裡，一場屬於親子、繪本及創作者的療癒約會正悄悄展開。

