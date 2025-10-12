藍衫赴約 盤花見證客家婚禮的甜蜜時刻

【◎文/RH ◎圖片提供/高雄市政府客家事務委員會】

一對對新人身著典雅藍衫，緩步走過盤花為徑的紅毯。這場婚禮不只是愛情盟約，更是一場傳統與現代交織的文化盛典，愛與家族傳承的寓意在儀式細節中綻放，才發現習俗裡的浪漫，可以如此動人。

高雄新地標的浪漫首演

今年邁入第十二年的高雄客家婚禮，首次移師新落成的盤花公園舉行。以客庄祭祀花卉為靈感打造的公園，與客家婚禮「盤花」儀式相映成趣，讓愛情盟約與悠然綠意交織成一幅專屬高雄的浪漫風景。

客家八音嘹亮的嗩吶聲響起，如同幸福的號角，帶領迎親隊伍自高雄市客家文物館出發，彩旗隨風飄揚，雙燈高懸添喜，扛禮、帶路雞與媒人喜氣領行，引領新人緩步進入會場，揭開婚禮的動人序幕。

從客家文物館出發的迎親隊伍。(圖片提供/高雄市政府客家事務委員會) 迎新隊伍由八音、彩旗、添丁燈、帶路雞、嫁妝與媒人婆等組成。(圖片提供/高雄市政府客家事務委員會)

儀式裡的細膩與深情

客家婚禮儀式細膩而莊重，從上燈、三拜禮、插頭花到奉茶，每一步都蘊含著先人對婚姻的祝福與期盼。或許你會驚訝，原來我們以為古老的儀式，竟能如此貼近現代人的心。

首先是「上燈」儀式，由長輩高掛男女燈，向祖先報喜，祈願家運昌隆；再進行「三拜禮」，一拜天地，二拜父母，三拜夫妻對拜，將感謝與承諾化為溫柔的儀式。

「上燈」象徵添丁(喜)發財，祈願家運昌隆、子孫綿延。(圖片提供/高雄市政府客家事務委員會) 「三拜禮」象徵感謝與承諾，先向天地致意、再向父母致敬，最後夫妻對拜許下相守約定。(圖片提供/高雄市政府客家事務委員會) 接著由新人為長輩插上以圓仔花、雞冠花、扁柏編成的「頭花」，看似平凡卻象徵福祿壽與家族綿延的心願，也藉此將新人正式介紹給長輩。

隨後進行的「食新人茶」奉茶儀式，則由新人親手奉上一杯溫熱的甜茶，向長輩表達敬意與感謝；長輩回贈的紅包或祝福話語，宛如一份正式的接納，也象徵新家庭的溫暖啟程。

透過插頭花，新人與長輩建立親密連結，感受家族溫暖。(圖片提供/高雄市政府客家事務委員會) 「食新人茶」奉茶儀式，以一杯暖茶串起新家庭的溫度。(圖片提供/高雄市政府客家事務委員會) 早期客家人的戀愛，常以對唱山歌傳情，婚約與禮俗多由長輩議定；如今，新人能親自參與婚禮細節的討論，擁有更多自主與選擇的空間。因此，客委會特別安排在正式儀式前，讓新人親手製作頭花，並互相協助試穿藍衫禮服。笑語與默契在捻花、穿針、整衣中流轉，讓傳統的莊重的在現代的甜蜜中找到新的節奏。

藍衫新風尚 葫蘆喜交杯

隨著時代變遷，客家婚禮在傳統中注入細膩的心意，讓百年習俗綻放嶄新的浪漫。

藍衫與葫蘆不只是服飾與器物，更是一段傳承的故事、一種守護的信念、一份代代相傳的深情。

客家婚禮最吸睛的藍衫禮服，保留象徵堅毅的「闌干」設計，同時融入時尚腰身與緞面、白紗材質，典雅又不失現代感。今年特別加入高雄杉林出產及雕刻的葫作為酒杯，取其客語諧音「福祿」，當新人交杯對飲，福氣與同心化作一生相守的美好祈願。

新人眼中的幸福時刻

一對即將參加2025客家婚禮的準新人，開心分享他們的期待。兩人是透過同事推薦才知道這場獨特的婚禮，巧合的是，2位準新人的母親皆為客家人，讓他們對婚禮儀式中的文化細節格外感興趣。

「現代年輕人太忙，要操辦一場完整的傳統婚禮並不容易。這次能參加客家婚禮，親身體驗迎親、上燈、食新人茶等傳統儀式，還能穿上象徵堅毅與祝福的藍衫，對我們來說是一份珍貴而甜蜜的回憶。」 新人笑著說。

藍衫禮服保留客家經典元素，結合時尚腰身剪裁，展現莊重與浪漫。(圖片提供/高雄市政府客家事務委員會)

文化的邀請 愛的延續

高雄市政府客家事務委員會楊瑞霞主委表示，高雄客家婚禮自舉辦以來，已有超過四百對新人參加，涵蓋客家、閩南、原住民甚至外籍伴侶。她希望藉由「客家婚禮」，讓更多人以開放的心態親近客家文化，從中學習客語、體驗傳統，並感受「敬天愛地、愛生活」的核心精神。參與的新人不僅能完整體驗客家婚禮的每一道儀式，還能享用充滿家鄉味的客家宴桌菜，穿上藍衫禮服走紅毯、拍婚紗照，並帶回婚禮紀念小熊與象徵圓滿的大餅等貼心禮物，將這段獨一無二的經歷化為永恆的回憶。

在這裡，婚禮不只是兩人的約定，更是一段與土地、家族共鳴的故事。

當藍衫映著夕陽，盤花的香氣與八音樂聲交織成永恆的記憶，這場婚禮，也成了城市最溫柔的見證。