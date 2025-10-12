舊時光裡的新浪漫 高雄一日復古約會

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

在高雄，老派浪漫從來不需刻意經營。在湖畔野餐迎來青春微風，午後走進老宅青草茶館，啜飲一口回甘的古早味，夜裡再隨旋律搖擺於音樂屋。這場約會倒帶的不只是時光，更揉合當代的創意與浪漫，在老派場景中品味過往，也悄悄遇見港都的新潮浪漫。

澄清湖景致迷人，走在九曲橋上，湖光與橋影交織出詩意畫面。(攝影/Carter)

澄清湖的青春野餐約會

帶上野餐墊、三明治和點心，第一站便朝澄清湖風景區出發。走進園區，藍天白雲倒映湖面，微風吹拂臉龐，瞬間洗去所有煩憂。大片草地彷彿張開雙臂，邀請我們在樹蔭下落坐，鋪好餐墊，分享餐盒裡的滋味與笑聲。湖光閃爍間盡是青春的剪影，也是午後最純粹的片刻。這座陪伴高雄人多年的老派景點，如今開放各地旅人免費入園。

澄清湖風景區開放免費入園，歡迎與家人朋友一起來享受這片美麗的自然綠洲。(攝影/Carter) 經過整建後的澄清湖園區，遊園體驗更加舒適。在這裡，不僅能散步賞景，還可以漫步九曲橋、探索迷宮花園，或是什麼都不做，靜靜窩在草地放空。作為一日約會的起點，澄清湖以清新綠意與湖光山色，為浪漫旅程揭開最悠閒的序幕。

• 澄清湖風景區

地址：高雄市鳥松區大埤路32號

門票資訊：民眾免費入園，車輛離場前請先繳納停車費後離場。

回春青草茶的摩登古早味

午後陽光正炙熱，最適合來一杯清涼飲品降火。第二站走進「回春青草茶」，推門而入，磨石子地板映入眼簾，藥草的清香撲鼻而來，有如踏進了時光的縫隙。這家傳承自阿公年代的老店，早年以草藥行起家。牆上的老照片、斑駁的招牌與褪色的匾額，靜靜述說著半世紀以來的滄桑歲月。細細品味空間，便能感受到一抹文青咖啡館的摩登氣息悄然融入其中。復古與新潮在此和諧交會，讓人不由自主放慢腳步，在青草香中稍作停留，靜靜享受這份難得的閒適與寧靜。

店外依舊掛著阿公時代的草藥行老招牌，斑駁痕跡訴說著「回春青草茶」的歲月痕跡。(攝影/Carter) 「回春青草茶」的座椅選用復古配色，保留老宅風格與草藥元素。(攝影/Carter) 從阿公年代流傳下來的百草櫃是回春青草茶的鎮店之寶。(攝影/Carter) 坐下來，先點一杯經典青草茶，入口清涼回甘，沁人心脾。想要新鮮感？不妨試試「青草美式」或「青草拿鐵」，咖啡香與青草香的融合出乎意料地契合。若肚子有些餓，推薦一碗「古早味什錦菜湯」，以菜尾為靈感，熬出濃厚家常味，與青草茶成為復古組合的新詮釋。在老宅裡，午後時光被拉長，邊聊天邊拍照，隨意放空，留下帶點日式昭和風的浪漫記憶。

以菜尾為靈感熬煮的古早味什錦菜湯，每口都喝得到蔬菜的鮮甜與自然滋味。(攝影/Carter) • 回春青草茶

地址：高雄市前鎮區滇池街13號

電話：07-3335800

FB：回春青草茶 Hui Chun Herbbal Tea

IG：回春青草茶

老屁股音樂屋的慵懶夜晚

夕陽西下後，夜晚的高雄更添浪漫氣氛。第三站來到「老屁股音樂屋」，一間播放經典老歌的酒吧，推開門，就像走進時光隧道。耳邊可能傳來70年代搖滾歌曲，也可能是粵語情歌或懷舊金曲，每首歌都像一把鑰匙，打開塵封的記憶。

「老屁股音樂屋」空間簡約老派，音響播放經典老歌，氣氛懷舊又自在。(攝影/Carter) 店內沒有浮誇燈光，氣氛簡單卻自在。點一杯冰啤酒或調酒，隨音樂旋律輕輕搖擺，發現這裡的重點從來不是裝潢，而是音樂與情感。點播曲目五花八門，從熱鬧的DISCO、小虎隊，到鳳飛飛的《我是一片雲》，甚至還有經典歌曲《神鵰俠侶》。世代交錯的樂音卻同樣引起共鳴，因為聚集在這裡的人，多半心裡都住著一顆「老靈魂」。

「老屁股音樂屋」不只吸引五六年級生，二三十歲的年輕人也常來報到。(攝影/Carter) 一日復古約會，從澄清湖的草地陽光開始，到青草茶館的老宅午後，再走進音樂屋的懷舊樂章。高雄不只擁有現代摩天大樓與海港風光，更藏著穿梭舊時光的祕密角落。新潮復古，在這裡交織成一種生活態度，也是日常裡尋找浪漫的方式。

• 老屁股音樂屋

地址：高雄市鹽埕區七賢三路96-2號

電話：07-5329257

FB：老屁股音樂屋Old Fart D.J. Bar

IG：老屁股音樂屋

• 提醒您：飲酒後請找代駕勿開車，未成年人請勿喝酒。