在高市圖繪本沙龍邂逅一場療癒親子約會

【◎文/RH ◎攝影/曾信耀 ◎圖片提供/高雄市立圖書館】

在高雄市立圖書館溫馨的國際繪本中心裡，一場屬於親子、繪本及創作者的療癒約會正悄悄展開。

繪本中心每兩年舉辦一次的繪本沙龍，今年以「自我療癒×圖像閱讀×親子共學」為核心，策劃《我的小情歌—情書製作者的浪漫心事》系列活動，透過創作者與專家分享，結合主題講座、藝術課程、書展與沙龍，帶領大小讀者在共讀、共感中找回最柔軟的親子時光。

今年繪本沙龍主視覺插畫由繪本作家林小杯操刀，也設置有可寫下小情話的明信片蓋章專區。 (攝影/曾信耀)

繪本圖像與文字的療癒力量

繪本的迷人之處，在於文字的精準與圖像的生動。它們像一封封寫給心靈的小情書，靜靜訴說著創作者想傳遞的溫柔情感。當親子共讀時，也在彼此靠近，學會理解情緒、分享心意，繪本成為牽起雙方情感的橋梁。

繪本沙龍不僅是一場閱讀活動，更是一段愛與陪伴的療癒旅程。

(攝影/曾信耀) 今年高市圖特別邀請義大利繪本作家莫尼卡・巴倫可（Monica Barengo）於9月27日及28日帶來沙龍講座，分享她溫柔又充滿詩意的圖像創作秘方，解密她的創作心法，將故事與圖像的療癒力量傳遞給大小讀者。

高市圖李金鴦館長表示：「自我療癒的能力是現代人尤其需要建構的，特別是孩子。如果孩子從小學會面對人生的困境與創傷，就不會在心裡累積過多痛苦，長大後也不會形成更大的創傷或人格扭曲。」她強調，許多繪本以生活為切入點，探討情感、差異與包容。繪本沙龍的設計核心，就是透過遊戲、故事與互動，讓孩子在自然的氣氛中學會面對情緒、理解他人。

館長也提到：「每本繪本都有不同的故事要傳遞，理解之後，就能感受不分男女老少、各式各樣的人間情感。因為理解，我們更能共感、共情。」

情話大聲唱 沉浸式親子共讀的溫暖時光

今年8月舉行的《情話大聲唱—Annie老師說故事》，透過音樂、律動與親子互動，讓大小朋友沉浸在故事裡，為繪本沙龍系列活動揭開序幕。

活動的開始，Annie老師先引導孩子與家長互動炒熱氣氛。 (攝影/曾信耀) 大小朋友隨著Annie老師的引導，一起唱歌、律動。 (攝影/曾信耀) Annie老師分享，設計說故事活動時，她會引導孩子與家長互動，透過音樂和動作建立情感連結。這次雙語導讀的《爺爺的天堂島》，在孩子眼中是一場奇幻冒險，而在大人心裡則承載著深層情感。家長在過程中陪伴、觀察與協助，現場充滿歡笑，大小朋友共享溫暖時光。

參與活動的家長財媽表示：「這次活動不只是聽故事，也結合了互動橋段，引導小朋友更專注。能夠與孩子共享這場故事小約會，對平日忙碌的雙薪家庭來說特別珍貴。」

參加活動的家長財媽分享，這是一次珍貴的親子約會。 (攝影/曾信耀) 10月至11月，高市圖規劃多場親子互動活動，將閱讀、遊戲與創作緊密結合，讓家長與孩子徜徉在繪本的親子約會時光。

• 10月18日《跟自己不一樣又如何》

結合《阿福與阿金》繪本與雙人舞蹈，傳遞「差異也能成為友情」的訊息。

• 10月26日《等待沒有想像中可怕》

以體能闖關遊戲讓孩子體驗「等待」的趣味與驚喜。

•11月16日《體諒各種不同的情況》

邀請盲人重建院帶來盲人棒球體驗，學習同理與關懷。

• 11月23日《情話大聲唱—Tania老師說故事》

免費的雙語故事活動，讓親子在歌聲中分享專屬彼此的溫柔情話。

• 12月7日《想養寵物可以這樣做》

帶著小朋友創作動物剪紙，透過藝術創作的方式實現養寵物的夢想。

隨著故事的引領，在互動中擁抱彼此，享受一段專屬的親子約會時光。 (攝影/曾信耀)

國際繪本中心 親子共讀與創意萌芽的角落

高市圖國際繪本中心位於總館B1，收藏超過16萬冊、來自51國的繪本。空間設計不僅融入海洋意象，繪本廣場還有林小杯與陳致元兩位知名作家的壁畫，使整個空間充滿溫暖與故事療癒感。

館內更設有故事屋、兔子造型自助借書機、大本書區、臺灣原創專區與AR體驗區，讓親子沉浸在閱讀的樂趣裡，也為創作者提供靈感與養分。

高雄市立圖書館國際繪本中心為全臺首座以國際化為目標的繪本館。 (攝影/曾信耀) 除了每兩年舉辦一次繪本沙龍，中心也開設「好繪芽繪本創作班」，每年提供60小時課程，由繪本界名師指導繪畫與出版專業；每兩年舉辦「好繪芽獎」，前三名入圍者可獲得資深作家協力、業界媒合、購書補助及文化推廣機會，幫助臺灣繪本創作者走向國際。

館內展示主題系列繪本書單，精選多本適合與自己對話的書籍。 (攝影/曾信耀) 繪本就像一本本小情書，情歌不只可以唱給別人，也能唱給自己。在這裡，親子透過閱讀建立連結，創作者在故事與圖像中找到啟發，每個人都能在繪本裡看見世界，也看見彼此。

《我的小情歌-情書製作者的浪漫情懷》繪本沙龍系列活動

時間：8/12（二）～12/28（日）

地點：高雄市立圖書館總館

官網：2025高市圖繪本沙龍