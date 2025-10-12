燃燒青春！高雄女孩勇闖韓國見習 熱血逐夢

兩位高雄少女舞姿自信大方，在聚光燈下盡情展現熱情與能量。(攝影/Carter) 【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/中山工商】

舞臺的光芒從高雄延伸到首爾，中山工商多媒體設計科學生吳宥臻與呂欣妮不畏挑戰，歷經書面申請與線上面試的重重考驗後，從眾多競爭者中脫穎而出，成功藉由「青年百億海外圓夢基金計畫」踏上韓國逐夢。完成K-POP、音樂劇培訓及觀摩群山藝術節後，她們帶回的不只是經驗，而是對舞臺更深的理解與自信。

從落選到再出發：努力踏上圓夢之路

吳宥臻從小對藝術充滿興趣，曾參與微電影比賽，擔任主要演員之一；呂欣妮興趣多元，同時擅長音樂及體育等。兩人都喜愛舞蹈與表演，一直是校園舞臺上的亮點，國中時便加入舞蹈社團，持續累積經驗。就讀中山工商後，透過學校豐富的資源與課程，讓興趣逐漸走向專業。

得知「青年百億海外圓夢基金計畫」的消息時，兩人便迫不及待報名韓國演藝培訓計畫。第一次參加選拔時，她們在第2關面試遭遇挫折，落選的消息帶來不小的打擊，但在第一梯次成功入選、獲得前往美國見習機會的同班同學李啓源鼓勵下，她們選擇不放棄。李啓源說：「雖然第一次沒錄取，但她們很有才華，我相信再試一次一定能成功。」

兩人與同學李啓源一起參加選拔，李啓源以自身成功經歷，鼓勵她們再次挑戰「青年百億海外圓夢基金計畫」。(攝影/Carter) 於是，在繁忙課業之餘，她們再次投入申請，從撰寫申請書、調整口條到面試模擬，不斷修正細節，校長李昱平也親自指導面試要領，提醒她們如何凸顯動機與專業熱情。這一次，她們帶著更堅定的心情挑戰，加強改善面試出現的缺失，並反覆練習，最終成功脫穎而出，順利錄取海外翱翔組【夢想ON AIR光芒養成記】。該計畫提供兩人近50萬元補助，涵蓋機票、口譯、生活與課程活動等費用，讓她們能全心投入韓國培訓。

韓國舞臺洗禮：短期練習生挑戰

今年夏天，兩人終於如願踏上韓國。為期14天的見習，內容相當豐富緊湊，包括實際參與正宗音樂劇，與韓國學員共同搭配練習演出、加強舞蹈肢體課程，並於台上展演及體驗幕前幕後操作過程、參訪群山藝術節活動，觀摩各國及韓國當地之大型藝術活動。

另外還實際走訪韓國街頭藝人表演，觀察其執行狀況與成功模式、深入電視台參訪，了解節目製播過程及運作，深入體驗其工作模式。最後更到韓國經紀公司瞭解內部運作流程及參加演藝產業技能培訓（含歌唱課程及錄音試唱、學習舞蹈及演技）、形象打理與甄選練習、進行試鏡及甄選，爭取海外潛在發展機會等，整體就像一場濃縮的練習生生涯。

兩人每天清晨起床後便前往湖原大學上課，舞蹈與聲樂課程緊湊銜接，甚至連用餐時間都有嚴格規定。甄選則是最大的壓力來源，短短5天內就要錄製一段3分鐘的甄選影片，包括唱歌、跳舞與自我介紹，影片還會送至各大經紀公司。有學員因壓力過大落淚，現在回想起來，兩人笑說：「連喘息時間都沒有。」即便回到宿舍，仍需要反覆練習，修正每個細節，力求完美。

入選計畫的臺灣學生親身體驗韓國練習生的密集訓練，感受舞臺專業與嚴謹作息。(圖片提供/中山工商) 呂欣妮回憶，自己過去常在舞臺上緊張，但經過韓國老師指導，她逐漸學會在聚光燈下保持自信：「現在能更穩定地展現舞姿，不再害怕觀眾的眼神。」吳宥臻則說，甄選的壓力迫使自己快速成長：「短短幾天就要錄製影片，我們幾乎沒有停下來過，雖然很累，但舞蹈的動作更精準了。」最終，她們與所有學員合力完成一支舞碼公開展演，並參訪KBS（韓國放送公社）、欣賞塗鴉秀，讓這段高壓又充實的旅程劃下圓滿句點。

臺灣學生造訪KBS（韓國放送公社），近距離瞭解韓國廣播電視運作。(圖片提供/中山工商)

夢想延續：家人的支持與未來藍圖

在追夢的路上，家人的態度至關重要。呂欣妮的父母雖希望她選擇穩定職業，但仍尊重她的興趣，讓她在舞蹈與音樂間自由探索。而吳宥臻的父母起初較為嚴格，對她走向舞臺並不贊同，但隨著她持續展現熱情，並親自溝通計畫內容，父母最終選擇站在她的身後支持。

兩人都提到，能成功入選「青年百億海外圓夢基金計畫」，是校方與師長們一路陪伴的成果。李昱平校長表示，最令他感動的，是她們在第一次失敗後仍選擇再挑戰：「那種不服輸的精神，讓我很願意花時間幫助她們。」

李昱平校長認為「青年百億海外圓夢基金計畫」是難得的機會，積極宣導並從旁協助兩位女生申請成功。(攝影/Carter) 在韓國的培訓見習，讓她們更篤定心中的夢想。這段練習生體驗，不僅讓吳宥臻與呂欣妮看見自身的不足，也讓她們明白努力的方向。兩人都希望將來能赴韓留學，接受更完整的訓練，把對舞臺的熱情轉化為專業。

她們也正著手剪輯一支Vlog，記錄韓國14天的點滴，希望能透過影片分享自己的收穫，鼓勵更多年輕人勇敢嘗試。「夢想不一定會一次就成功，但只要努力，就會有下一次機會。」她們異口同聲地說。那段緊湊的練習生時光，成了她們青春最珍貴的印記，也照亮了她們未來的方向。