雄澎湃！浮誇系美食大進擊

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/梨花A5和牛放題】

雙十連假滿足味蕾！從頂級和牛到夜市小吃，最澎湃的爆量美食就在高雄。梨花A5和牛放題端出帝王蟹、松葉蟹與頂級肋眼，要讓饕客豪邁吃到飽；森川丼丼則祭出全台首創巨大野鰻握壽司，一上桌就成為全場焦點；忠孝夜市的「呷等炸彈蔥油餅」則以巨無霸份量和創意配料征服街頭。從高檔到平價，一次滿足浮誇系味蕾！

最頂級的「神戶之宴」平日午餐2千元有找，可以無限享用6種和牛和高級蝦蟹海鮮。 (攝影/李瑰嫻)

梨花A5和牛放題 頂級火鍋的天花板

位在高雄捷運巨蛋站附近的「梨花A5和牛放題」，堪稱浮誇系火鍋的天花板。店內主打日本A5和牛、北海道帝王蟹、松葉蟹無限量供應，豪邁份量與頂級食材組合，讓許多饕客直呼「太超過！」

內部寬敞愜意的空間，共有144席座位，以搖椅、熱帶植物與衝浪板妝點，讓吃美食像是在度假，也適合家人朋友、商務聚餐。(攝影/李瑰嫻) 兩位店主Jessie與小秋表示，開店的初衷就是要打破市場框架，讓消費者能以親民價格盡情享用高檔食材。菜單分為三種價位，最高級的「神戶之宴」可無限暢食六款頂級牛肉，還有帝王蟹、松葉蟹等海鮮。A5和牛肋眼油花細緻、肉質鮮嫩，入口瞬間化為甘美油脂，令人欲罷不能；生凍保鮮的帝王蟹與松葉蟹，蟹腳剝開便是厚實飽滿的蟹肉，鮮甜彈牙。還有宜蘭漁港直送的胭脂蝦，晶瑩剔透、入口迸發海洋鮮味，海陸饗宴盡是驚喜。

各式高檔食材給得毫不手軟。圖為預約制十人套餐，金木犀之宴。(圖片提供/梨花A5和牛放題) 「客人來店裡常會嘆兩口氣，第一讚嘆太美味，第二是感歎吃太飽！」Jessie笑說。更猛的是，當日壽星來店還能免費獲贈一隻活體波士頓龍蝦。除此之外，店內還提供超過80種嚴選食材、和牛肉燥飯、哈根達斯冰淇淋與海尼根啤酒無限取用，徹底把吃到飽推向極致奢華，成為高雄浮誇系美食的新指標。

日本A5肋眼和牛通常只在高級餐廳才會供應，擁有最細緻的油花和絕妙口感。(攝影/李瑰嫻) ．梨花A5和牛放題

地址：高雄市左營區安吉街468號

電話：07-5506811

FB：梨花 A5和牛放題 RINKA Nabemono

森川丼丼 爆量系壽司丼飯嘉年華

走進「森川丼丼」，彷彿闖入料理界的巨人國。「巨大野鰻握壽司」使用近半公斤，整尾的蒲燒鰻魚霸氣橫陳於醋飯上，顛覆大家對壽司的想像；「鮭魚全家福2.0」則滿載鮭魚卵、鮭魚壽司與鮭魚肚生魚片，閃著油光的新鮮食材宛如珠寶，視覺與味覺一次攻佔。

森川丼丼以真材實料建立口碑，在豐盛度取勝，讓客人品嘗不同食材。(攝影/李瑰嫻) 「巨大野鰻握壽司」整條鰻魚長度將近40公分，霸氣外露，魚肉經手工挑刺後以獨門醬料炙燒。(攝影/李瑰嫻) 森川丼丼從楠梓街邊壽司店起步，靠著真材實料建立口碑，目前在高雄、臺中共有6家分店。餐點也隨品牌成長不斷進化，從滿盛12種海鮮的「森川海景丼」、長到一桌放不下的18貫握壽司「森川滿貫列車」，到與手臂比粗的「巨大野鰻握壽司」，浮誇用料逐步奠定「爆量系美食」的名號。

滿盛新鮮食材的擺盤方式，讓顧客不只在視覺上受到衝擊，味覺更是滿足。(攝影/李瑰嫻) 森川丼丼不只份量豪邁，細節上也毫不馬虎。鰻魚手工挑刺後以自製醬汁炙燒，特別細緻綿密；厚切牛排經舒肥與煎香雙重工序，軟嫩不失口感；港口直送竹筴魚裹以新鮮麵包碎油炸，外酥內嫩。店長笑說：「我們用豐盛度取勝，飯量少一點，好讓客人多品嘗不同食材。」

用餐時間人潮湧入，在洋溢濃厚日式居酒屋氣氛的店內，舉杯小酌、搭配浮誇大份量料理，享受最澎湃的愜意時光。

森川丼丼以真材實料的澎湃系日式美食滿足老饕味蕾，大份量也適合親友聚餐。(攝影/李瑰嫻) 店內餐桌以海鮮木箱為靈感製作，搭配各種可愛的復古小物，彷彿來到日本昭和時代的大眾酒場。(攝影/李瑰嫻) ．森川丼丼 楠梓總店

地址：高雄市楠梓區楠梓新路122號

電話：07-3556826

FB：森川丼丼

呷等炸蛋蔥油餅 五色繽紛花束超吸睛

走進忠孝夜市，「呷等炸蛋蔥油餅」攤位前顧客早已排起人龍，這裡的蔥油餅不僅配料讓人眼花撩亂，還能豪華升級，其中最浮誇的1號特製霸王匯蔥油餅，豪邁塞進7顆雞蛋、滿滿青蔥、起司、肉鬆、火腿與培根，分量爆炸到連餅皮都捲不起來，宛如一把熱騰騰的花束，被譽為蔥油餅界的豪華霸王。

加入7顆蛋、肉鬆、火腿、培根、起司、洋蔥和滿滿青蔥的一號特製霸王匯蔥油餅。(攝影/李瑰嫻) 特製蔥油餅分量爆炸到連餅皮都無法捲起，被網友笑稱像是在拿捧花。(攝影/李瑰嫻) 老闆笑說，這些創意口味都是被客人「逼」出來的。「有人加到七顆、十顆蛋，我就真的幫他做，有人要肉多，我就一次塞滿三種肉，才有了現在的霸王匯。」

在衝擊視覺的背後，有著老闆的三大堅持：自養老麵桿出的餅皮，香Q帶勁不脹胃；青蔥堅持每日手工現切，保持清爽甜香；配料則以鹹香與甜辣雙醬搭配洋蔥與九層塔，堆疊出多層次滋味。許多顧客第一口就驚呼：「這餅皮怎麼這麼好吃！」

呷等炸蛋蔥油餅餅皮使用老麵製作，麵皮香Q有嚼感，還不會脹胃。(攝影/李瑰嫻) 雖然備料辛苦，老闆在品質上依舊堅持。「大家都說份量太大、不敢相信，但我就是要讓客人吃得滿足。」他說，如同花束傳情，他用真材實料，把豐盛滋味傳遞給每位顧客。

雖然辛苦，老闆從選料到製作麵皮絲毫不馬虎，堅持把最好的滋味傳遞給顧客。(攝影/李瑰嫻) ．呷等炸蛋蔥油餅

地址：高雄市苓雅區忠孝二路134號 忠孝夜市內（請先致電或查看FB當日營業時間）

電話：0921-545-869