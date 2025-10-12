慢拾光・林園一日散策

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter、黃敬文】

走出城市喧囂，來林園迎接徐徐海風吧！這裡有宛如小京都般的日式建築、豐富生態的濕地公園，以及必嚐鴨肉飯與圓仔冰。無論是捕捉迷人風景，還是與摯友共享美食時光，都能在這片寧靜之地，留下最愜意的回憶。

林園「原頂林仔邊警察官吏派出所」保留了日治時期派出所的建築形式，具珍貴歷史與文化價值。 (攝影/黃敬文)

在林園，遇見京都：原頂林仔邊警察官吏派出所

旅行的第一站，我們來到充滿歷史韻味的「原頂林仔邊警察官吏派出所」。派出所於1898年間公告成立，為林園地區最早設立的官署。如今，這座歷經百年風華的老建築，在學術團體及地方社團的努力下，2007年由高雄市政府文化局正式登錄為歷史建築。修復後的它，已搖身成為一處結合文化展示與在地記憶的歷史空間。

站在派出所辦公廳前，模仿敬禮姿勢拍照，童心大發地留下一張趣味十足的紀念照。(攝影/Carter) 踏入園區，映入眼簾的是綠意盎然的草地與參天老樹，日式風格的磚木混合辦公廳靜靜佇立，旁側還有溫潤樸實的木造所長宿舍，以及以咾咕石砌成的防空洞與古井，每一處都彷彿在耳語過往的故事，穿越回百年前的臺灣。

以咾咕石砌成的防空洞(上)與古井(下)，見證了早期居民的生活智慧與時代痕跡。(攝影/Carter) 這裡，是攝影愛好者的天堂。無論是攜手情人拍下甜蜜合影，還是與好友展開一場「偽出國」的小旅行，隨手一拍，不論是逆光剪影還是角落細節，都彷彿置身京都老巷；而展區內的老照片與珍貴文史資料，娓娓訴說著林園的歷史軌跡與文化脈絡，讓人在此留下質感滿滿的美好回憶。

牆上一張張泛黃的老照片與珍貴文史資料，呈現日治時期警察制度的樣貌與居民的生活風貌。(攝影/Carter) 一對旅人靜坐在所長宿舍的「應接室」中，享受溫暖光影與片刻靜謐。(攝影/Carter) ．原頂林仔邊警察官吏派出所（林園歷史教室）

地址：高雄市林園區福興街97號

電話：07- 6428600

門票資訊：免票

FB：原頂林仔邊警察官吏派出所 Former Dinglinzihbian Police Station (歷史教室)

一碗鴨肉飯 慰勞旅途的胃與心

走了一上午，肚子正好需要慰勞，午餐就直奔林園必吃的「蘭姐鴨肉飯」。這間創立於1963年的老字號小吃店，是許多在地人從小吃到大的口袋名單。推門而入，總見人潮滿滿，空氣中瀰漫著鴨油與蒜酥的香氣，瞬間勾動食慾。

已經有50多年歷史的「蘭姐鴨肉飯」，富有滿滿的人情味。(攝影/Carter) 招牌鴨肉飯粒粒分明，淋上鴨油後油香四溢，再搭配蒜酥，讓人忍不住一口接一口。鴨肉切盤肉質厚實鮮嫩，佐上特製薑泥醬油膏，清香中帶著甘甜，更顯鮮美。老饕還會加點鴨心、鴨肝或鴨胗，口感各異，層次豐富。沒有華麗裝飾，卻能吃出老店的質樸與真誠。三五好友或情侶分食共享，總有人會說：「這碗鴨肉飯，真是銷魂！」

新鮮美味的鴨內臟料理和人氣「招牌飯」。(攝影/Carter) ．蘭姐鴨肉飯

地址：高雄市林園區文化街143號

電話：07- 6431563

FB：蘭姐鴨肉飯

與自然對話・林園海洋濕地公園

飽餐過後，不妨將午後時光交給大自然療癒心靈。「林園海洋濕地公園」位於港嘴溪出海口，雖然面積不大，卻是林園的清新秘境。過去這裡雜草叢生，如今已蛻變為生態豐富的濕地公園，設有木棧道、拱橋與寬闊草坪，遠眺就是遼闊海景，令人心曠神怡。

林園海洋濕地公園擁有豐富的生態景觀與寬闊草地，成為林園最迷人的自然秘境。(上：攝影/黃敬文；下：攝影/Carter) 公園裡棲息著多種鳥類、魚蝦蟹，還有獨特的海茄苳紅樹林等豐富生態，對攝影愛好者與自然觀察者而言，無疑是一座寶庫。每年9月至隔年5月，更有機會目睹全臺難得一見的「仙后水母」與「藍色仙后」，牠們倒立漂浮的姿態宛如花朵綻放，為濕地景致增添一抹浪漫。

在林園海洋濕地公園內，茂密的海茄苳紅樹林生機盎然。(攝影/黃敬文) 每年9月至隔年5月，更有機會目睹全臺難得一見的仙后水母(上)與藍色仙后(下)。(攝影/黃敬文) ．仙后水母（倒立水母）小檔案：

倒立水母以傘體在下，觸手朝上，緩緩地擺動著圓盤倒立在淺水域中，其觸手含有共生藻，藉由光合作用可以獲取能量，所以白天時會以倒立姿態，將觸手朝上曬太陽，其觸手具有微弱毒性，所以切記不可觸碰或翻動！

今年，高雄在地藝術家李億勳更在此創作裝置藝術《生態禮讚》，以馬賽克瓷磚與陶刻畫描繪濕地生物，讓環境教育充滿藝術趣味。沿著步道漫遊，海風吹拂耳畔，夕陽緩緩沉入海平線，無論與情人牽手或與好友並肩，這份寧靜與美景，都將成為旅程中最難忘的篇章。

《生態禮讚》裝置藝術結合洗手檯功能，生動呈現濕地生物，為公園增添趣味亮點。(攝影/Carter) ．林園海洋濕地公園

地址：高雄市林園區半廓路

冰冰涼涼甜蜜收尾・合春手作圓仔

旅程的最後，當然要用甜品來收尾！「合春手作圓仔」是林園超過七十年的老字號，早年從路邊叫賣起家，如今已傳承至第三代。店面翻新後明亮舒適，而傳統手作的老味道則始終未曾改變。

「合春」以手工圓仔為招牌，冰品清涼甜香，勾起懷舊回憶。(攝影/Carter) 招牌手工圓仔入口Q彈，咬下去帶有淡雅香氣，無論搭配紅豆、綠豆、芋圓或仙草，都能變化出繽紛的剉冰組合。其中最讓人驚豔的，是招牌「麵茶剉冰」，在雪白碎冰上灑上一大匙麵茶粉，拌入口中，香濃樸實，帶著濃濃的懷舊氣息，讓人一吃就停不下來。

從圓仔到紅豆、綠豆、芋圓和仙草，合春的冰品配料全為店家手工自製。(攝影/Carter) 看著老闆在檯前熟練搓圓仔的身影，更添一份溫暖人情味。這份古早味甜點，不僅滿足味蕾，也喚起童年夏日的清涼記憶，如此甜蜜的收尾，正是林園一日旅程最美好的句點。