慢拾光・林園一日散策
【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter、黃敬文】
走出城市喧囂，來林園迎接徐徐海風吧！這裡有宛如小京都般的日式建築、豐富生態的濕地公園，以及必嚐鴨肉飯與圓仔冰。無論是捕捉迷人風景，還是與摯友共享美食時光，都能在這片寧靜之地，留下最愜意的回憶。
在林園，遇見京都：原頂林仔邊警察官吏派出所
旅行的第一站，我們來到充滿歷史韻味的「原頂林仔邊警察官吏派出所」。派出所於1898年間公告成立，為林園地區最早設立的官署。如今，這座歷經百年風華的老建築，在學術團體及地方社團的努力下，2007年由高雄市政府文化局正式登錄為歷史建築。修復後的它，已搖身成為一處結合文化展示與在地記憶的歷史空間。
踏入園區，映入眼簾的是綠意盎然的草地與參天老樹，日式風格的磚木混合辦公廳靜靜佇立，旁側還有溫潤樸實的木造所長宿舍，以及以咾咕石砌成的防空洞與古井，每一處都彷彿在耳語過往的故事，穿越回百年前的臺灣。
這裡，是攝影愛好者的天堂。無論是攜手情人拍下甜蜜合影，還是與好友展開一場「偽出國」的小旅行，隨手一拍，不論是逆光剪影還是角落細節，都彷彿置身京都老巷；而展區內的老照片與珍貴文史資料，娓娓訴說著林園的歷史軌跡與文化脈絡，讓人在此留下質感滿滿的美好回憶。
．原頂林仔邊警察官吏派出所（林園歷史教室）
地址：高雄市林園區福興街97號
電話：07- 6428600
門票資訊：免票
FB：原頂林仔邊警察官吏派出所 Former Dinglinzihbian Police Station (歷史教室)
一碗鴨肉飯 慰勞旅途的胃與心
走了一上午，肚子正好需要慰勞，午餐就直奔林園必吃的「蘭姐鴨肉飯」。這間創立於1963年的老字號小吃店，是許多在地人從小吃到大的口袋名單。推門而入，總見人潮滿滿，空氣中瀰漫著鴨油與蒜酥的香氣，瞬間勾動食慾。
招牌鴨肉飯粒粒分明，淋上鴨油後油香四溢，再搭配蒜酥，讓人忍不住一口接一口。鴨肉切盤肉質厚實鮮嫩，佐上特製薑泥醬油膏，清香中帶著甘甜，更顯鮮美。老饕還會加點鴨心、鴨肝或鴨胗，口感各異，層次豐富。沒有華麗裝飾，卻能吃出老店的質樸與真誠。三五好友或情侶分食共享，總有人會說：「這碗鴨肉飯，真是銷魂！」
．蘭姐鴨肉飯
地址：高雄市林園區文化街143號
電話：07- 6431563
FB：蘭姐鴨肉飯
與自然對話・林園海洋濕地公園
飽餐過後，不妨將午後時光交給大自然療癒心靈。「林園海洋濕地公園」位於港嘴溪出海口，雖然面積不大，卻是林園的清新秘境。過去這裡雜草叢生，如今已蛻變為生態豐富的濕地公園，設有木棧道、拱橋與寬闊草坪，遠眺就是遼闊海景，令人心曠神怡。
公園裡棲息著多種鳥類、魚蝦蟹，還有獨特的海茄苳紅樹林等豐富生態，對攝影愛好者與自然觀察者而言，無疑是一座寶庫。每年9月至隔年5月，更有機會目睹全臺難得一見的「仙后水母」與「藍色仙后」，牠們倒立漂浮的姿態宛如花朵綻放，為濕地景致增添一抹浪漫。
．仙后水母（倒立水母）小檔案：
倒立水母以傘體在下，觸手朝上，緩緩地擺動著圓盤倒立在淺水域中，其觸手含有共生藻，藉由光合作用可以獲取能量，所以白天時會以倒立姿態，將觸手朝上曬太陽，其觸手具有微弱毒性，所以切記不可觸碰或翻動！
今年，高雄在地藝術家李億勳更在此創作裝置藝術《生態禮讚》，以馬賽克瓷磚與陶刻畫描繪濕地生物，讓環境教育充滿藝術趣味。沿著步道漫遊，海風吹拂耳畔，夕陽緩緩沉入海平線，無論與情人牽手或與好友並肩，這份寧靜與美景，都將成為旅程中最難忘的篇章。
．林園海洋濕地公園
地址：高雄市林園區半廓路
冰冰涼涼甜蜜收尾・合春手作圓仔
旅程的最後，當然要用甜品來收尾！「合春手作圓仔」是林園超過七十年的老字號，早年從路邊叫賣起家，如今已傳承至第三代。店面翻新後明亮舒適，而傳統手作的老味道則始終未曾改變。
招牌手工圓仔入口Q彈，咬下去帶有淡雅香氣，無論搭配紅豆、綠豆、芋圓或仙草，都能變化出繽紛的剉冰組合。其中最讓人驚豔的，是招牌「麵茶剉冰」，在雪白碎冰上灑上一大匙麵茶粉，拌入口中，香濃樸實，帶著濃濃的懷舊氣息，讓人一吃就停不下來。
看著老闆在檯前熟練搓圓仔的身影，更添一份溫暖人情味。這份古早味甜點，不僅滿足味蕾，也喚起童年夏日的清涼記憶，如此甜蜜的收尾，正是林園一日旅程最美好的句點。
【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.10】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言