揮舞吧高雄！羅馬軍團重裝上陣

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻、 Matt Yu、劉軒宇、嚴宗智 ◎圖片提供/李思平】

「盾牆，前進！」羅馬軍人戴著盔甲、手持武器，整齊劃一的步伐踏響大地，電影《神鬼戰士》中壯闊的戰爭場景，在現實中鮮活重現。這是LARP社團「羅馬高雄人」重現軍事歷史的實境角色扮演，將歷史拉出冰冷年代表，成為一場可以穿戴、揮舞的熱血體驗。

高雄美術館前的空地揚起黃沙，身披鐵甲的羅馬士兵舉盾列陣，陽光在盔甲上折射出金色光芒。實境角色扮演（LARP，Live Action Role Playing）社團「羅馬高雄人」在創辦人李思平的帶領下，參與者化身紀律嚴明的士兵，熱血演繹帝國戰役，親身感受羅馬軍團的智慧。

「很多人初見羅馬裝備會以為我們在Cosplay，但我們追求的不是表演，而是考據與還原。」李思平笑說。作為曾任軍事雜誌編輯與作家的他，原本研究現代戰爭，卻在搜集資料的過程中意外被羅馬的軍事制度深深吸引。「現代許多軍事制度和技術，其實都能追溯到羅馬時代。羅馬人對戰術的理解、紀律的要求、後勤的規劃，在當時就是頂尖的軍事藝術。」

角色扮演者身披鐵甲，化身羅馬士兵舉盾列陣，演繹帝國戰役，親身感受羅馬軍團的智慧。(圖片提供/李思平) 活動重現古羅馬軍團的作戰情境，精緻的服裝與道具都經過仔細考究。(攝影/劉軒宇，圖片提供/李思平) 然而，光靠閱讀已無法滿足李思平追索知識的好奇心，他親自化身羅馬士兵，進而開啟「羅馬高雄人」的一系列體驗活動。

最初只是幾個人在公園拿玩具劍嬉戲，如今已發展為最多有上百人參與的大型實境體驗。他們身上的環片甲、盾牌、短劍都依照歷史原貌打造，單套裝備動輒七、八萬元。為了讓更多人能參與，李思平更自掏腰包準備初學者裝備，「光是裝備就砸了一台車的錢。」他說。

參加者身上的裝備皆依史料製作，上圖為扮演者手持武器與盾牌，左側扮演者身著鎖子甲；下圖左為象徵身分的軍腰帶流蘇；下圖右為環片甲。(攝影/李瑰嫻) 原汁原味的羅馬軍隊體驗包含多種主題，吸引許多歷史迷與其他LARP社團共襄盛舉，實境會戰使用安全泡棉武器，搭配「扣血制」規則模擬戰場風險；更有軍事演練活動，重現龜甲陣、盾牆推進、重標槍投擲等戰術。戴上鐵製頭盔、身穿厚重環片甲，士兵們需保持隊形、聽從號令，否則整個陣列即可能潰散。這樣的演練，不僅是對身體的挑戰，更是紀律與責任的體現。

學生換上軍裝進行戰術演練，無不驚呼：「原來盾牌這麼重！」(圖片提供/李思平) 李思平設計羅馬主題營隊，將羅馬軍團的紀律與合作精神帶入校園。從築路、架橋等工程技術開始，帶領學生認識羅馬文明，再換上軍裝進行戰術演練。學生們無不驚呼：「原來盾牌這麼重！」當有人從左側拔劍時被盾牌卡住，也讓他們理解為何羅馬軍規中規定士兵須用左手持盾，但劍鞘置右並以右手拔劍——這些設計並非偶然，是千錘百鍊的實戰經驗累積。

實境體驗活動包含多種主題，有近身揮舞武器的實境會戰，也有操演軍事隊形，參加者戴上鐵製頭盔、身穿厚重環片甲與鎖子甲，絲毫不馬虎。(左圖：攝影/李瑰嫻，右圖：攝影/嚴宗智，圖片提供/李思平) 李思平相信，這種身歷其境的學習，能讓歷史從課本中活起來，也讓學生們學會團隊合作與紀律的價值。

透過LARP，不只是重現歷史，而是與歷史對話、與城市共振。李思平說：「高雄是一個國際港口都市，LARP也可以是屬於我們的文化語言，讓世界看到這座城市的創意與活力。」

FB：羅馬高雄人