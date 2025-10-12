扎根杉林走向世界 返鄉青農「杉恆壹樹」的玫瑰奇蹟

【◎文/RH ◎攝影/Carter ◎圖片提供/杉恆壹樹】

清晨，空氣中瀰漫著淡雅花香。走進高雄杉林區的大片溫室，杉恆壹樹創辦人王宥勝忙碌的身影穿梭其中，細心採收並處理各種農事。一株株有機食用玫瑰「秋日胭脂」在晨光下悄然綻放，透著自然色澤的花瓣，散逸甜美氣息。

繽紛浪漫的玫瑰在他的悉心照料下，短短三年半內獲得多項國內外獎項肯定，成為杉林花卉的奇蹟，也象徵青年返鄉創業的熱情與決心。

玫瑰在陽光下綻放，透著自然色澤的花瓣，散逸甜美氣息。(圖片提供/杉恆壹樹)

返鄉的決定 玫瑰花田找答案

王宥勝16歲便離家工作，在餐飲業累積超過二十年經驗，善於餐廳開店籌備與菜單開發。當職涯面臨轉折，他考量年邁父母的需要，也希望重新規劃未來，於是決定返回家鄉杉林發展。

返鄉後，王宥勝投入家族農場經營，運用餐飲專業讓餐點營收在短時間提升。但農場受限於季節與環境，仍不易維持長期穩定收入。為突破瓶頸，他嘗試販售園區的樹玫瑰，卻意外獲得市場肯定，這段經驗讓他看見玫瑰的潛力，為杉林的土地開啟新篇章。

新鮮的有機食用玫瑰散發甜美清雅的香氣，粉嫩色澤令人心醉。(攝影/Carter)

有機玫瑰全程管理

2022年，王宥勝創立品牌「杉恆壹樹」，致力於栽培與精製有機食用玫瑰。不同於慣行農法，他堅持不使用化學肥料與合成農藥，從品種選育、整地、嫁接到病蟲防治，全程親力親為。

臺灣原生種薔薇耐性極佳，非常適合作為砧木，用來嫁接繁殖其他品種。(攝影/Carter) 他採用自家改良的繁殖方法，挑選健康植株作為接穗（嫁接繁殖植物時，用來接在砧木上的枝或芽），並透過高壓方式使其脫離母體。過程中，細心判斷臺灣原生種薔薇砧木（植物嫁接繁殖時，生根於土壤內，且承接另一株枝條者，稱為「砧木」）與接穗的適配性，確保花色、香氣與生長力兼備，培育出兼具玫瑰與樹木特點的樹玫瑰。

將修剪枝枒作為接穗，嫁接後纏上蠟膠固定。(攝影/Carter) 採收時，選取清晨剛綻放的花朵，以保留最佳香氣。採收的花朵，一部分透過傳統水蒸餾法，冷凝分離後得到玫瑰純露與微量精油；另一部分的花朵則以低於50°C的溫度乾燥成為乾燥玫瑰，可用於糕點、飲品或其他料理。

不採用慣行農法，王宥勝仍達成穩定批量生產的目標。圖為乾燥玫瑰。((攝影/Carter) 有機食用玫瑰可製作各式糕點、飲品及料理。(圖片提供/杉恆壹樹)

玫瑰的多元之路

隨著採收量趨於穩定，王宥勝著手開發有機食用玫瑰產品。選用帶有荔枝香氣的日本玫瑰品種，加入有機砂糖與檸檬汁，研發出的有機玫瑰花醬，不僅在2023年至2025年期間連續獲得比利時布魯塞爾國際風味評鑑所（iTQi）二星與三星的肯定，更於2024年榮獲素有「食品界奧斯卡」之稱的「世界品質評鑑大賞」金獎。

杉恆壹樹的有機玫瑰花醬連續三年奪下「ITQI國際風味評鑑所」二星及三星的肯定。(攝影/Carter) 除了玫瑰花醬，他也開發出玫瑰霜淇淋、手工皂、純露及新鮮玫瑰花禮盒等產品，並與臺灣知名面膜品牌合作推出玫瑰面膜，進駐連鎖藥妝店，甚至進軍台北101商場。多元開發不僅提升玫瑰價值、擴大品牌影響力，國際獎項的肯定也讓杉林的有機玫瑰躍上世界舞台。

杉恆壹樹推出有機玫瑰開發的多元產品，拓展品牌影響力。(圖片提供/杉恆壹樹)

農民合作與社區共好

杉恆壹樹將社區納入產業鏈，與新和社區及南沙魯文化健康站的耆老合作，由長者們親手剝花瓣、分選並處理後端作業，杉恆壹樹提供加菜金。玫瑰不只是農作物，也融入地方文化與社區價值，實踐在地共好。

如今，王宥勝管理著108棟溫室，提供免費種苗、種植技術與保價收購給契作農戶，並推動「衛星農場模式」，以「讓杉林區每一里都綻放玫瑰田」為目標。透過契作與技術指導，他希望杉林不只「種玫瑰」，而逐步成為完整的「玫瑰產業基地」。

杉恆壹樹創辦人王宥勝向國際青年分享有機農法驅除害蟲的技巧。(攝影/Carter) 此外，王宥勝也積極申請國際青農來台實習交流，協助新南向國家青年累積農業專業技術與經營管理知識。這份心意，讓玫瑰田不只是事業，更成為杉林的共享資產；也憑藉這份努力，王宥勝入選農業部「百大青農」，並在「全國農業達人選拔大賽」中榮獲亞軍。

王宥勝不僅入選農業部「百大青農」，並在「全國農業達人選拔大賽」中榮獲亞軍。(圖片提供/杉恆壹樹) 「當初著手這件事，是希望為高雄杉林增添玫瑰花元素，讓更多人認識這片土地。」透過杉恆壹樹，王宥勝希望杉林的玫瑰不僅象徵浪漫，更承載著青年返鄉創業、技術創新與文化共創的故事。憑藉專業、耐心與熱情，他讓花卉轉化為生活與產業價值，也為地方農業注入新的活力與可能性。

杉恆壹樹

IG：杉恆壹樹農創

FB：杉恆壹樹農創