向月老求牽線 甜蜜祈願攻略

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/Liv、本命東海ELF Chelsea】

中秋節除了烤肉、吃月餅，還有一個浪漫小祕密──那天也是月老星君的誕辰，這可是拜月老、求良緣的黃金時刻。高雄有數座奉祀月老的廟宇：高雄關帝廟、鳳邑雙慈殿和高雄市霞海城隍廟，不僅人氣旺也各具特色，不管是想脫單、求婚姻順遂甚至是「求演唱會門票」，都能向月老傾訴心願，祈求心想事成。

想快點脫單或是尋求好的緣份，不妨趁著中秋佳節來祈求月老幫幫忙！(攝影/Carter)

月老的紅線魔法

民俗傳說中，月老星君又稱月下老人或月老，是專門掌管姻緣的神祇。傳說祂能牽線撮合「有緣人」，讓註定相遇的人終於遇見彼此，因此月老「紅線」成為好緣分的象徵。每逢農曆8月15日，月老星君的生日，更被視為一年中最適合祈求姻緣的時刻。

農曆8月15日除了是中秋節也是月老星君誕辰，是傳說中最適合求好緣份的時刻。(攝影/Carter) 謠傳月老的牽線神力不只限於愛情，還能幫助人際關係、事業貴人，近年甚至流行拜月老「求演唱會門票」。許多香客會把偶像小卡和座位表擺在供桌前，把月老當成最懂年輕人心思的守護神。這股新潮流，讓古老信仰與現代生活擦出奇妙火花。

信眾分享拜月老後成功搶票，感謝月老牽線，讓與偶像相見的願望成真。 (圖片提供/左：Liv、右：本命東海ELF Chelsea)

與月老的交心時刻

• 高雄關帝廟

到高雄關帝廟拜月老的流程像是「拜訪長輩」，需先向主神關聖帝君及眾神明請安，再到二樓月老殿。除了廟方提供的「姻緣合和金」、紅線與糖果等供品之外，供桌上也經常擺滿珍奶、蛋糕、巧克力讓月老吃甜甜。每逢月老聖誕，廟方會舉辦「月老賜緣祈福祝壽大法會」，整座廟熱鬧非凡，香煙裊裊，讓各方好緣分也熱絡起來。

高雄關帝廟信眾向月老許願專用的「姻緣合和金」、紅線與糖果。(攝影/Carter) 信女手持關帝廟拜月老專用的紅色「月老祈緣香」，誠心祈求一段好姻緣。(攝影/Carter) • 鳳邑雙慈殿

鳳邑雙慈殿有三百多年歷史，以觀音佛祖與天上聖母為雙主神。廟方表示因兩位主神皆為女性，使得信眾普遍相信這裡特別照顧女生。雙慈殿除了擲筊祈求姻緣紅線，這裡提供獨特的供品──「緣粉」，拜完後帶回家，男生點在喉頭，象徵好話易出口；女生點在雙頰，代表笑容更有魅力。參拜完，還能到廟前「許願亭」掛上姻緣卡，向神明傳達心願。

鳳邑雙慈殿的「月老姻緣金紙盒」附有緣粉，幫信眾祈求合適緣分。(攝影/Carter) • 高雄市霞海城隍廟

位於鹽埕的高雄市霞海城隍廟，則是台北霞海城隍廟「分靈」而來，香火同樣鼎盛。這裡不只月老信仰，還有城隍夫人掌管家庭幸福，據傳城隍夫人的「馭夫鞋（又稱幸福鞋）」能庇佑婚姻美滿，讓已婚人士也慕名而來，這裡也成為一站式求取愛情緣分與穩定婚姻的聖地。廟裡另有姻緣燈及月老平安符，來參拜的民眾期待地說：「先點個燈再帶著平安符象徵月老時時護佑、前途光明，希望早日找到另一半。」

高雄市霞海城隍廟裡的城隍夫人與祂的「馭夫鞋（又稱幸福鞋）」，傳說可以守護婚姻及家庭幸福。(攝影/Carter) 信眾在霞海城隍廟向月老祈願，拿取平安符期待良緣來臨。(攝影/Carter)

拜月老的不二心法

無論在哪座廟宇，拜月老最重要的是誠心。鳳邑雙慈殿的工作人員說，向月老許願時最好具體，例如「希望遇見善良體貼且有耐心的對象」，比只有說「我要好緣分」更容易傳達心意。還願方式沒有固定規範，從喜餅、糖果到金牌都可以，重點是帶著滿滿誠意。

月老信仰的可愛之處在於貼近生活。單身者祈求戀愛，夫妻祈求和順，業務員希望拓展人脈，年輕人甚至把祂當成「搶票守護神」。無論願望大小，月老星君總是靜靜傾聽，彷彿慈祥長輩，溫暖牽起每段緣分。

今年中秋，當我們抬頭仰望明月時，不妨也向月老星君許個心願吧！

• 高雄關帝廟

FB：高雄關帝廟（武廟）

• 鳳邑雙慈殿

FB：鳳邑雙慈殿

• 高雄市霞海城隍廟

FB：高雄市霞海城隍廟