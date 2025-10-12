金帽主廚分享幸福食光 飄香無障礙之家

快訊

聯合新聞網／ 高雄畫刊
無障礙之家藉由課程及溝通，發展孩子們的興趣及嗜好。(攝影/李瑰嫻)
無障礙之家藉由課程及溝通，發展孩子們的興趣及嗜好。(攝影/李瑰嫻)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/無障礙之家】

　　前言：高雄市政府社會局設立的「無障礙之家」，為重度與極重度心智障礙者提供全日型照顧，陪伴家民走過生活點滴。獲「金帽獎」肯定的黃勝賓主廚，16年來守護家民三餐，也見證他們的成長。近日舉辦的「大主廚小跟班的幸福食光」活動中，黃主廚帶領憨兒學員下廚，讓料理成為生活中的幸福時刻。

　　中午時分，無障礙之家的廚房裡，黃勝賓主廚揮動鍋鏟翻炒，鏗鏘作響，誘人的香氣隨之瀰漫。16年來，他每天為家民與日照中心學員準備午餐。不同於一般餐廳，這裡的料理必須無刺無骨、軟嫩好嚥，同時兼顧口感與香氣，才能讓家民朋友吃得既美味又安心。

二樓的兒童發展中心，為學齡前兒童個別規劃療育計畫，圖像式引導幫助孩童學習生活自理。(攝影/李瑰嫻)
二樓的兒童發展中心，為學齡前兒童個別規劃療育計畫，圖像式引導幫助孩童學習生活自理。(攝影/李瑰嫻)
　　黃勝賓主廚服務的無障礙之家1994年成立於前鎮區，是高雄規模最大的公益機構。園區提供重度與極重度心智障礙者全日與日間照顧與訓練；二樓的兒童發展中心，為1至6歲孩子規劃個別療育計畫，協助他們在語言、動作與生活自理上逐步成長。年長學員則透過作業活動、社交訓練與社區融合，透過學習在日常裡找到定位。

園區安排頂樓空中花園除草、自然體驗；一樓口腔保健中心結合牙醫師公會，幫助家民維持口腔健康。(攝影/李瑰嫻)
園區安排頂樓空中花園除草、自然體驗；一樓口腔保健中心結合牙醫師公會，幫助家民維持口腔健康。(攝影/李瑰嫻)

多元學習 累積自信與能力

　　「我們不是單純的照顧，而是陪伴他們活出自己的樣子。」李慧玲主任說。園區安排頂樓空中花園除草、自然體驗；一對一美術課程啟發創意；一樓口腔保健中心更結合牙醫師公會，每次看診至少半小時，先安撫再治療。從學習到生活起居，無障礙之家鼓勵憨兒發展興趣與體能，逐步建立自信與安全感。

「大主廚小跟班的幸福食光」活動中，金帽獎得主黃勝賓帶5位憨兒小幫手一起料理人氣菜色。(圖片提供/無障礙之家)
「大主廚小跟班的幸福食光」活動中，金帽獎得主黃勝賓帶5位憨兒小幫手一起料理人氣菜色。(圖片提供/無障礙之家)
　　例如44歲的李先生是重度智能障礙者，來到這裡已有七、八年，每天固定在餐廳洗碗、擦桌，動作十分俐落。「他覺得自己有貢獻，就會特別開心，還能獲得獎勵金。」李主任分享。透過清潔、烹飪等工作體驗與活動培力，憨兒們在社工支持下，逐漸累積自信與社交能力。

以專業與愛 端出自信與幸福

　　在這些成長背後，不僅學員努力突破，專業人員也默默付出心力，負責張羅家民午餐的黃勝賓主廚就是其中之一。

　　「我從民國99年開始服務到現在，今年剛好16年。」黃勝賓主廚回憶，他原本從事外燴工作，一次因朋友邀請代班而踏進無障礙之家，人生就此轉折。此後每天為上百位家民備餐，他不僅把關衛生品質，更細心規劃營養均衡，料理時避免油炸，兼顧口感與風味。即使颱風天或春節，他仍堅守崗位不曾缺席。「寒流來時，主廚還會煮薑湯去寒，照顧家民就像對待親人一樣。」李主任說。

憨兒們做出和風生菜沙拉、蝦仁滑蛋、椒鹽鹹酥雞等餐廳級菜色，露出自信笑容。(圖片提供/無障礙之家)
憨兒們做出和風生菜沙拉、蝦仁滑蛋、椒鹽鹹酥雞等餐廳級菜色，露出自信笑容。(圖片提供/無障礙之家)
　　工作之餘，黃主廚也不斷精進廚藝，今年榮獲被譽為「廚師界金馬獎」的金帽獎，成為28位得主之一。他更將榮耀與家民分享，舉辦「大主廚小跟班的幸福食光」活動，自掏腰包準備食材，帶領5位學員完成和風沙拉、蝦仁滑蛋與椒鹽鹹酥雞三道「餐廳級菜色」。

透過到餐廳協助洗碗做雜務，讓家民在日常工作中建立自信心與滿足感。(攝影/李瑰嫻)
透過到餐廳協助洗碗做雜務，讓家民在日常工作中建立自信心與滿足感。(攝影/李瑰嫻)
簡單活動 幫助憨兒找到自信與笑容

　　49歲的極重度障礙者小蕙，一直夢想「煮菜給大家吃」。這次在主廚指導下，從剝生菜、打蛋到拌炒全程參與，還細心提醒同學注意動作。當看到大家把她做的菜吃光，展露心願得以實現的笑容。另一位家民阿韶，平常在廚房洗碗時也觀察主廚備料，這回終於能親手炸出酥脆的鹹酥雞。他得意地端出成品，高喊：「袂䆀食（bē-bái-tsiáh）喔！」成就感洋溢臉上。「料理是一種橋樑，能讓家民找到自信，也拉近彼此距離」黃主廚說。

黃主廚每天堅守崗位全年無休，提供家民健康美味的三餐。(圖片提供/無障礙之家)
黃主廚每天堅守崗位全年無休，提供家民健康美味的三餐。(圖片提供/無障礙之家)
　　當熱騰騰的飯菜端上桌，笑聲與香氣在餐廳交織，那份簡單的幸福，正是黃主廚與無障礙之家攜手共創的日常風景。

【完整內容請見《高雄畫刊》2025年No.10】

