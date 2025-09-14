高雄地景包羅萬象，職場樣貌同樣豐富。無論是新鮮人、創業者，或尋找第二職涯的族群，都能在此找到屬於自己的舞台。夢想就由高雄啟航，邁向未來無限可能。

高雄積極推動「大港青年實習媒合計畫」，整合各方資源，為在學青年提供實習機會，發掘自我潛能，累積職場經驗；同時加強宣導求職防詐，守護職涯安全。在地企業更顛覆傳統人力媒合模式，打造共享職場經驗的互助社群，引導新鮮人指引方向，不再迷航。「銀髮人才服務據點」則協助熟齡者重返職場，展開人生新篇章。

高雄的產業發展多元：和青農合作的手工果醬，選用在地農產、獨特風味傳遞親子之情，也讓世界看見臺灣果物之美。文化遊艇船長以溫暖航程，帶領旅人感受港都的海及美景。女性建築師以專業與細膩思維，打破刻板印象，為城市建設注入新能量。

職場除了機會，也充滿人情味。「寵物日」讓毛孩們陪伴上班族，增添溫度與活力，同時促進彼此的尊重與包容。另外，高CP值美食更是不容錯過，補充滿滿能量，也撫慰身心，讓人隨時再出發！

高雄是夢想的起點，也是安心返航的終站，每日書寫著不同的職場風景，構築出一座友善就業、幸福宜居的城市。