　　高雄地景包羅萬象，職場樣貌同樣豐富。無論是新鮮人、創業者，或尋找第二職涯的族群，都能在此找到屬於自己的舞台。夢想就由高雄啟航，邁向未來無限可能。

　　高雄積極推動「大港青年實習媒合計畫」，整合各方資源，為在學青年提供實習機會，發掘自我潛能，累積職場經驗；同時加強宣導求職防詐，守護職涯安全。在地企業更顛覆傳統人力媒合模式，打造共享職場經驗的互助社群，引導新鮮人指引方向，不再迷航。「銀髮人才服務據點」則協助熟齡者重返職場，展開人生新篇章。

　　高雄的產業發展多元：和青農合作的手工果醬，選用在地農產、獨特風味傳遞親子之情，也讓世界看見臺灣果物之美。文化遊艇船長以溫暖航程，帶領旅人感受港都的海及美景。女性建築師以專業與細膩思維，打破刻板印象，為城市建設注入新能量。

　　職場除了機會，也充滿人情味。「寵物日」讓毛孩們陪伴上班族，增添溫度與活力，同時促進彼此的尊重與包容。另外，高CP值美食更是不容錯過，補充滿滿能量，也撫慰身心，讓人隨時再出發！

　　高雄是夢想的起點，也是安心返航的終站，每日書寫著不同的職場風景，構築出一座友善就業、幸福宜居的城市。

高雄地景包羅萬象，職場樣貌同樣豐富。無論是新鮮人、創業者，或尋找第二職涯的族群，都能在此找到屬於自己的舞台。夢想就由高雄啟航，邁向未來無限可能。

逃脫「職涯迷惘」密室 實習媒合計畫為大港青年職涯圓夢

完成學業、步入職場是人生的重要階段，然而許多剛畢業的社會新鮮人對未來感到迷惘與不安。為協助青年提早接觸職場，高雄市政府青年局推出「大港青年實習媒合計畫」，整合實習資源，提供具學習性及參與性的實習工作機會，媒合高雄市轄內高中職以上具學籍或15至29歲設籍高雄市之青年，進入企業實習。

築出新視野 高雄建築女力翻轉職場印象

根據高雄市政府工務局統計，女性於建築師考試與開業登記的比例逐年提升，2024年高雄市女性建築師開業占比已達28.57%，顯示「建築女力」正持續崛起，悄然改變職場文化，打破建築業長久以來的性別刻板印象。這次我們訪問盧佩吟建築師，一起來看她如何在設計實務中展現創意與實力，為建築界帶來更多元視角與可能性。

從家到職場 毛孩上班去！高雄職場新萌景

上班日，高雄市政府農業局的辦公室裡，貓咪悠然地沿著窗臺踱步，偶爾探頭望向埋首工作的主人，一聲輕柔的「喵！」，立刻讓會議桌旁的人紛紛抬起頭。原本嚴肅的公事討論，瞬間換上撒嬌般的語調：「怎麼啦？想摸摸嗎？」

文化遊艇船長與海共行 領航漫遊高雄港

貨輪緩緩航行在染上夕陽金紅的海面上，呈現高雄港在繁忙與浪漫之間的獨特節奏。「開文化遊艇，不只是駕駛一艘船，更像是在傳遞港都的故事。」船長鄭鴻翔凝望著海上美景，分享自身經歷。海軍出身的他，一路走來經歷豐富，航海人生如潮汐起伏，最終在這片港灣找到一種「有溫度的航行」。

東京女孩的南國日常——日籍YouTuber Mana與高雄的故事

Mana從東京來到高雄，從光芒四射的舞臺走入攝影機前的日常。她曾為NHK童星、在日本擁有高薪穩定的工作，但一次臺灣旅行改變了她的人生方向。如今，她用鏡頭記錄高雄的生活，也成為臺日文化交流的溫暖橋梁。

